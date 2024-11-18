أسعار الخضار والفواكه اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2957طنا، منها 1920طن خضار، و821 طن فواكه، و 216طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، ووفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والبطاطا بين 35و 70قرشا، والبندورة بين 15و 35قرشا، والجزر بين 25و 35قرشا، والخيار بين 15و 30قرشا، والزهرة بين 15و 30قرشا، والليمون بين 25و 40قرشا، والموز البلدي بين 35و 65قرشا.
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