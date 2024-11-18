بورصة عمان تغلق على انخفاض

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 2422 نقطة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.8 مليون دينار من خلال 2.8 مليون سهم، نتيجة عقد 2206 صفقات.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 25 شركة، واستقرت أسهم 35 شركة أخرى. -(بترا)
MENAFN18112024000072011014ID1108898675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.