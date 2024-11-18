بورصة عمان تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 2422 نقطة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 3.8 مليون دينار من خلال 2.8 مليون سهم، نتيجة عقد 2206 صفقات.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 25 شركة، واستقرت أسهم 35 شركة أخرى. -(بترا)