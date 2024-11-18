الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان (90) في الأسبوع الثاني من شهر تشرين ثاني الحالي بلغ 659 دولارًا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 678 دولارًا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%.
كما بلغ معدل سعر البنزين أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر تشرين ثاني الحالي 714 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 729 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2%.
وانخفض سعر الديزل من 655 دولارًا للطن إلى 640 دولارًا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي %2.
كما انخفض سعر الكاز من 704 دولار للطن إلى 690دولارًا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 2% كما انخفض سعر زيت الوقود من 446 دولارًا للطن إلى 442 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 1%.
بالمقابل ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين ثاني الحالي إلى حوالي 631 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر تشرين اول الماضي والذي بلغ حوالي 621 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 2%.
من جهة أخرى، بلغ معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر تشرين ثاني الحالي حوالي 73 دولارًا للبرميل، في حين بلغ معدل سعره في الأسبوع الأول حوالي 76 دولارا، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 3%
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