أمنية توقع اتفاق شراكة استراتيجية مع Scandiweb لتعزيز تجربة العملاء عبر الإنترنت

في إطار سعيها المتواصل لتقديم تجربة رقمية مُحسّنة ومطورة لعملائها، أعلنت شركة أمنية عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع Scandiweb– العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية والتجربة والحلول الرقمية - بهدف تطوير منصة تجارة إلكترونية متطورة لأمنيةوتوفير خدمات رقمية مبتكرة ضمن بيئة إلكترونية ديناميكية وسهلة الاستخدام.



وستُمكّن المنصة المطورة عملاء أمنية من التمتع بتجربة تسوق سهلة وآمنة عبر الإنترنت، حيث ستعمل Scandiweb، من خلال خبرتها الواسعة في مجال تطوير حلول التجارة الإلكترونية، على تصميم وتطوير منصة عصرية تلبي احتياجات عملاء أمنية وتُعزز تفاعلهم مع خدمات الشركة.



وستوفر المنصة الجديدة مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك طرق دفع آمنة، توصيات مخصصة، وتصفح سلس، مما يعزز من التزام أمنية بالريادة والابتكار في سوق شديد التنافسية، حيث سيتيح هذا التعاون الارتقاء بالتجارب الرقمية للعملاء، وزيادة تفاعلهم، وتعزيز ولائهم.



وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، فيصل قمحيه عن اعتزازه بهذه الشراكة، وقال: "تمثل شراكتنا مع Scandiweb الرائدة في حلول التجارة الإلكترونية خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا لتطوير منصاتنا الرقمية بما يلبي احتياجات عملائنا المتزايدة في العالم الرقمي"، موضحاً أن التحول نحو التجارة الإلكترونية لم يعد مجرد توجه، بل أصبح ضرورة تفرضها متطلبات السوق وسلوكيات المستهلكين المتغيرة.”



وأضاف خلدون سويدان، رئيس الدائرة التجارية في أمنية: "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تقديم تجربة تسوق إلكتروني تتسم بالمرونة والسهولة، مما يعزز من ارتباط عملائنا بنا ويزيد من رضاهم. إن تعاوننا مع Scandiweb، يعزز مكانتنا في سوق الاتصالات ويتيح لنا تقديم خدمات متطورة تسهم في تعزيز ثقة عملائنا بخدماتنا. نحن على يقين أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا المستقبلية وتعزيز ريادتنا في السوق."



من جانبه، قال أنطونز سابيركو، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركةScandiweb : "سعداء لتعاوننا مع شركة أمنية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في الأردن. ونُقدّر هذه الثقة عاليا، ونتطلع إلى العمل مع فريقها لتطوير منصة تجارة إلكترونية تُلبي تطلعات عملائها، مبيناً أن Scandiwebستسخّر خبراتها الواسعة في مجال تطوير حلول التجارة الإلكترونية لضمان تقديم منصة عصرية وفعّالة تُسهم في تعزيز مكانة أمنية الريادية في السوق."



من المُتوقع أن تُسهم هذه الشراكة في تعزيز تجربة العملاء عبر الإنترنت، وتوفير بيئة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام. كما ستُساعد أمنية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق.