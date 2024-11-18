الجمعة البيضاء تمسي عرفا موسميا يترقبه مواطنون وتجار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يارا القطاونة
عمان- يترقب مواطنون كثر حلول ما تسمى بـ"الجمعة البيضاء"، التي تصادف آخر جمعة من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، والتي أصبحت عرفا موسميا عالميا وعربيا "بسوادها وبياضها" وفرصة حقيقية للتجار والمواطنين على حد سواء، لاقتناء البضائع بأسعار مخفضة ولترويج بضائع التجار وتنشيط حركة الشراء والحصول على سيولة مالية.
ويرى تجار في الجمعة البيضاء من العام الحالي فرصة لتحريك تجارتهم، مع استمرار حرب الإبادة على غزة ولبنان منذ أكثر من عام، التي ألقت بتداعياتها على قطاعات تجارية وخدمية واسعة في الأردن، ناهيك أصلا عن تراجع الحركة التجارية مع تراجع القدرات الشرائية والارتفاعات المتتالية بالأسعار.
ثقافة الجمعة البيضاء كيوم أو أسبوع للتنزيلات والتخفيضات باتت منتشرة بالأردن، بعد أن ولدت أصلا كفكرة وثقافة تجارية في الولايات المتحدة وانتشرت لاحقا في دول كثيرة من العالم.
تقول رشا، وهي تعمل في قطاع التجميل لـ"الغد"، "إن العروض في التخفيضات تكون على الملابس من الموسم الماضي وليست على الموديلات الحديثة"، وهي تفضل التسوق الإلكتروني لاختصار الوقت، ولكنها تنتظر العروض على مستحضرات التجميل، فـ"العروض عليها مغرية دائما وتفيدها في عملها".
أما عبد الرحمن، وهو موظف بالقطاع الخاص، فقال إنه قام بتأجيل زفافه لنهاية العام للاستفادة من تخفيضات "الجمعة البيضاء" على الأثاث ومستلزمات بيته "بأسعار مخفضة".
أحمد، موظف بنك، كان له رأي مختلف، فهو يرى "أن الاحتفاظ بسيولة مالية (كاش) في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أفضل من إهدارها على عروض "الجمعة البيضاء" التي تكون وهمية في أغلبها وعلى سلع غير ضرورية"، في وقت ينتظر التجار هذه المناسبة والموسم على أحر من الجمر.
وأجمع ممثلو قطاع السجاد والقرطاسية والتحف وقطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غرفة تجارة الأردن، على أن الحركة التجارية "متعثرة" بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، وجاءت حرب غزة لتزيد من فجوة التعثر التجاري، ولكنهم يأملون أن تكون "الجمعة البيضاء" انفراجة ولو بسيطة لتنشيط الحركة التجارية.
يقول نائب نقيب تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المهندس فواز قطان "إن هذا القطاع تحديدا تأثر بشكل كبير لأسباب عديدة، منها حرب غزة وانخفاض المبيعات بنسبة 30 % عن السنة السابقة، وخاصة بشهر آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) بسبب قرار وزارة الطاقة في الأول من شهر حزيران (يونيو) بإلغاء الإعفاءات عن الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، الأمر الذي أدى إلى كساد كبير في الأجهزة الكهربائية لدى بعض التجار".
وأضاف قطان لـ"الغد"، أن موسم التخفيضات لقطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية "بدأ مبكرا العام الحالي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة تخفيضات حقيقية وصلت إلى 50 % حتى قبل "الجمعة البيضاء" وبصورة خاضعة للرقابة والتفتيش".
من جهته، أكد ممثل قطاع السجاد والقرطاسية والتحف همام حبنكة لـ"الغد" جاهزية القطاع لـ"الجمعة البيضاء" بتوفير البضائع وتصريفها لتجار الجملة والمفرق، بنسبة تخفيضات حقيقية تتراوح بين 20 % و40 %.
ونوه حبنكة، إلى تحد كبير يشهده هذا القطاع "بقيام مجموعة من الأشخاص بشراء السجاد والقرطاسية والتحف بالجملة وبيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الكترونيا بأسعار توصيل لا تذكر".
أما نقيب الألبسة والأحذية والمجوهرات سلطان علان، فقال لـ"الغد": "إن للجمعة البيضاء أثرا إيجابيا في تحريك الاقتصاد لاستقطابها أكبر عدد من المستهلكين، ودخول فصل الشتاء يعد عاملا مهما لزيادة الطلب على الملابس الشتوية"، واصفا الحركة التجارية الحالية بأنها "متوسطة".
ويوجد في المملكة قرابة 13800 محل ألبسة و2200 محل أحذية و360 محلا للأقمشة توظف نحو 69 ألف عامل، فيما يشكل القطاع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
المستورد للألبسة منير دية، قال لـ"الغد" ردا على سؤاله عن استعدادية القطاع لـ"الجمعة البيضاء" وبدء الموسم الشتوي "إن الحركة التجارية ضعيفة بعدد كبير من المحلات، والركود واضح بفصل الشتاء الذي أتى متأخرا لهذا العام، على الرغم من توفر البضائع واعتزام المستوردين والتجار عرضها بتخفيضات تتراوح ما بين 25 % و75 % لجمع أكبر قدر من السيولة، وإن من صالح التاجر أن تكون تخفيضاته حقيقية وتابعة للرقابة والتفتيش للحفاظ على سمعته وتصريف بضاعته".
وانتقد دية منافسة مواقع الشراء الإلكترونية للتجار، وقال "إن مواقع الشراء الإلكترونية أخذت حوالي 35 % من حصة السوق المحلي بعدد من الطرود يصل إلى 5-6 آلاف طرد تصل يوميا، وهي في ازدياد لسهولة الوصول اليها من قبل المواطنين".
يشار الى أن تجار في قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية كانوا أكدوا وجود ضعف بالنشاط التجاري نتيجة غياب مزاج التسوق لدى المستهلكين وضعف حركة سياحة التسوق بالمملكة وضعف القوة الشرائية، ما أثر على تراجع المبيعات بنسب تتراوح بين 40 % و60 %، مطالبين بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16 % والرسوم الجمركية ولو بشكل مؤقت من أجل زيادة القدرة الشرائية.
كما يدعو تجار إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة ملف الطرود البريدية، محذرين من خروج منشآت وعلامات تجارية عالمية من السوق المحلي "في حال تفاقم تراجع النشاط التجاري، وانخفاض المبيعات خلال الفترة المقبلة".
ونشرت "الغد"، في وقت سابق، أن مصدرا مسؤولا كشف عن توجه حكومي لفرض قيود على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي تدخل إلى الأردن حاليا برسم جمركي لا يتجاوز 10 %.
وأوضح المصدر حينها الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التوصيات تتضمن تحديد سقف للتعامل مع الطرود البريدية، بحيث تصبح قيمة الطرد البريدي للفرد 200 دينار في السنة الواحدة بدلا من الوضع القائم حاليا، إذ يحق للفرد أن يدخل طردا بريديا يوميا بسقف 200 دينار.
كما تتضمن التوصيات تحديد سقف للطرود البريدية للأسرة بقيمة 2000 دينار سنويا، علما بأنه لم يكن هنالك ضوابط بالسابق بالنسبة للأسرة.
من جهتها، لا تتدخل وزارة الصناعة والتجارة في إجبار أي تاجر على خفض أسعار أو وضع خصومات وتنزيلات، لكنها تراقب من يعلن ذلك، بحيث تكون حقيقية حماية للمستهلك.
ويقول الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لـ"الغد"، "إن الوزارة تقوم بمراقبة الأسواق كافة من خلال جولات تفتيشية يومية، خاصة في موسم التخفيضات والتنزيلات والعروض كـ"الجمعة البيضاء"، وذلك لضبط الأسواق والمخالفات إن وجدت حماية للمستهلك".
وأشار البرماوي إلى أن أي تاجر أو محل تجاري "يستطيع أن يعلن عن أي تخفيضات أو تنزيلات في أي موعد كان، شرط أن تكون العروض حقيقية وليست وهمية وتوفر السلع والخدمات، ويتم ضبط ذلك من خلال مراقبي الأسواق في المحافظات كافة".
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