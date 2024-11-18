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الجمعة البيضاء تمسي عرفا موسميا يترقبه مواطنون وتجار

11/18/2024 2:39:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يارا القطاونة






عمان- يترقب مواطنون كثر حلول ما تسمى بـ"الجمعة البيضاء"، التي تصادف آخر جمعة من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام، والتي أصبحت عرفا موسميا عالميا وعربيا "بسوادها وبياضها" وفرصة حقيقية للتجار والمواطنين على حد سواء، لاقتناء البضائع بأسعار مخفضة ولترويج بضائع التجار وتنشيط حركة الشراء والحصول على سيولة مالية.
ويرى تجار في الجمعة البيضاء من العام الحالي فرصة لتحريك تجارتهم، مع استمرار حرب الإبادة على غزة ولبنان منذ أكثر من عام، التي ألقت بتداعياتها على قطاعات تجارية وخدمية واسعة في الأردن، ناهيك أصلا عن تراجع الحركة التجارية مع تراجع القدرات الشرائية والارتفاعات المتتالية بالأسعار.
ثقافة الجمعة البيضاء كيوم أو أسبوع للتنزيلات والتخفيضات باتت منتشرة بالأردن، بعد أن ولدت أصلا كفكرة وثقافة تجارية في الولايات المتحدة وانتشرت لاحقا في دول كثيرة من العالم.
تقول رشا، وهي تعمل في قطاع التجميل لـ"الغد"، "إن العروض في التخفيضات تكون على الملابس من الموسم الماضي وليست على الموديلات الحديثة"، وهي تفضل التسوق الإلكتروني لاختصار الوقت، ولكنها تنتظر العروض على مستحضرات التجميل، فـ"العروض عليها مغرية دائما وتفيدها في عملها".
أما عبد الرحمن، وهو موظف بالقطاع الخاص، فقال إنه قام بتأجيل زفافه لنهاية العام للاستفادة من تخفيضات "الجمعة البيضاء" على الأثاث ومستلزمات بيته "بأسعار مخفضة".
أحمد، موظف بنك، كان له رأي مختلف، فهو يرى "أن الاحتفاظ بسيولة مالية (كاش) في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أفضل من إهدارها على عروض "الجمعة البيضاء" التي تكون وهمية في أغلبها وعلى سلع غير ضرورية"، في وقت ينتظر التجار هذه المناسبة والموسم على أحر من الجمر.
وأجمع ممثلو قطاع السجاد والقرطاسية والتحف وقطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات وقطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غرفة تجارة الأردن، على أن الحركة التجارية "متعثرة" بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، وجاءت حرب غزة لتزيد من فجوة التعثر التجاري، ولكنهم يأملون أن تكون "الجمعة البيضاء" انفراجة ولو بسيطة لتنشيط الحركة التجارية.
يقول نائب نقيب تجار الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المهندس فواز قطان "إن هذا القطاع تحديدا تأثر بشكل كبير لأسباب عديدة، منها حرب غزة وانخفاض المبيعات بنسبة 30 % عن السنة السابقة، وخاصة بشهر آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) بسبب قرار وزارة الطاقة في الأول من شهر حزيران (يونيو) بإلغاء الإعفاءات عن الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، الأمر الذي أدى إلى كساد كبير في الأجهزة الكهربائية لدى بعض التجار".
وأضاف قطان لـ"الغد"، أن موسم التخفيضات لقطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية "بدأ مبكرا العام الحالي بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة تخفيضات حقيقية وصلت إلى 50 % حتى قبل "الجمعة البيضاء" وبصورة خاضعة للرقابة والتفتيش".
من جهته، أكد ممثل قطاع السجاد والقرطاسية والتحف همام حبنكة لـ"الغد" جاهزية القطاع لـ"الجمعة البيضاء" بتوفير البضائع وتصريفها لتجار الجملة والمفرق، بنسبة تخفيضات حقيقية تتراوح بين 20 % و40 %.
ونوه حبنكة، إلى تحد كبير يشهده هذا القطاع "بقيام مجموعة من الأشخاص بشراء السجاد والقرطاسية والتحف بالجملة وبيعها عبر صفحات التواصل الاجتماعي الكترونيا بأسعار توصيل لا تذكر".
أما نقيب الألبسة والأحذية والمجوهرات سلطان علان، فقال لـ"الغد": "إن للجمعة البيضاء أثرا إيجابيا في تحريك الاقتصاد لاستقطابها أكبر عدد من المستهلكين، ودخول فصل الشتاء يعد عاملا مهما لزيادة الطلب على الملابس الشتوية"، واصفا الحركة التجارية الحالية بأنها "متوسطة".
ويوجد في المملكة قرابة 13800 محل ألبسة و2200 محل أحذية و360 محلا للأقمشة توظف نحو 69 ألف عامل، فيما يشكل القطاع 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.
المستورد للألبسة منير دية، قال لـ"الغد" ردا على سؤاله عن استعدادية القطاع لـ"الجمعة البيضاء" وبدء الموسم الشتوي "إن الحركة التجارية ضعيفة بعدد كبير من المحلات، والركود واضح بفصل الشتاء الذي أتى متأخرا لهذا العام، على الرغم من توفر البضائع واعتزام المستوردين والتجار عرضها بتخفيضات تتراوح ما بين 25 % و75 % لجمع أكبر قدر من السيولة، وإن من صالح التاجر أن تكون تخفيضاته حقيقية وتابعة للرقابة والتفتيش للحفاظ على سمعته وتصريف بضاعته".
وانتقد دية منافسة مواقع الشراء الإلكترونية للتجار، وقال "إن مواقع الشراء الإلكترونية أخذت حوالي 35 % من حصة السوق المحلي بعدد من الطرود يصل إلى 5-6 آلاف طرد تصل يوميا، وهي في ازدياد لسهولة الوصول اليها من قبل المواطنين".
يشار الى أن تجار في قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية كانوا أكدوا وجود ضعف بالنشاط التجاري نتيجة غياب مزاج التسوق لدى المستهلكين وضعف حركة سياحة التسوق بالمملكة وضعف القوة الشرائية، ما أثر على تراجع المبيعات بنسب تتراوح بين 40 % و60 %، مطالبين بضرورة العمل على تخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16 % والرسوم الجمركية ولو بشكل مؤقت من أجل زيادة القدرة الشرائية.
كما يدعو تجار إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة ملف الطرود البريدية، محذرين من خروج منشآت وعلامات تجارية عالمية من السوق المحلي "في حال تفاقم تراجع النشاط التجاري، وانخفاض المبيعات خلال الفترة المقبلة".
ونشرت "الغد"، في وقت سابق، أن مصدرا مسؤولا كشف عن توجه حكومي لفرض قيود على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي تدخل إلى الأردن حاليا برسم جمركي لا يتجاوز 10 %.
وأوضح المصدر حينها الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التوصيات تتضمن تحديد سقف للتعامل مع الطرود البريدية، بحيث تصبح قيمة الطرد البريدي للفرد 200 دينار في السنة الواحدة بدلا من الوضع القائم حاليا، إذ يحق للفرد أن يدخل طردا بريديا يوميا بسقف 200 دينار.
كما تتضمن التوصيات تحديد سقف للطرود البريدية للأسرة بقيمة 2000 دينار سنويا، علما بأنه لم يكن هنالك ضوابط بالسابق بالنسبة للأسرة.
من جهتها، لا تتدخل وزارة الصناعة والتجارة في إجبار أي تاجر على خفض أسعار أو وضع خصومات وتنزيلات، لكنها تراقب من يعلن ذلك، بحيث تكون حقيقية حماية للمستهلك.
ويقول الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي لـ"الغد"، "إن الوزارة تقوم بمراقبة الأسواق كافة من خلال جولات تفتيشية يومية، خاصة في موسم التخفيضات والتنزيلات والعروض كـ"الجمعة البيضاء"، وذلك لضبط الأسواق والمخالفات إن وجدت حماية للمستهلك".
وأشار البرماوي إلى أن أي تاجر أو محل تجاري "يستطيع أن يعلن عن أي تخفيضات أو تنزيلات في أي موعد كان، شرط أن تكون العروض حقيقية وليست وهمية وتوفر السلع والخدمات، ويتم ضبط ذلك من خلال مراقبي الأسواق في المحافظات كافة".

MENAFN18112024000072011014ID1108898670

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