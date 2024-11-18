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غسل الأموال الإلكتروني: كيف يسهم مؤثرو وسائل التواصل بتغذية الجرائم المالية؟

11/18/2024 2:39:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د. حمزة العكاليك

عمان- أدى ازدهار التجارة الإلكترونية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي الى فتح آفاق جديدة لغسل الأموال الإلكتروني، وهو تهديد ناشئ ينطوي على نقاط ضعف كبيرة فيما يتعلق بالنظام المالي وأمن المنطقة المالي بشكل عام. فمن خلال استغلال شهرة المؤثرين، يتمكن مجرمو غسل الأموال من إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وضخها في الاقتصاد الرسمي.
ومن أكبر الأمثلة على ذلك قضية منصة "بوتيكات" للتجارة الإلكترونية التي برزت في الكويت العام 2020 كمثال واضح لهذه الظاهرة. فالمنصة تتيح للمؤثرين إنشاء متاجر افتراضية وعرض السلع فيها، من دون وجود مصادر دخل يمكن تتبعها.
ويمكن للمجرمين في مخططات غسل الأموال استغلال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بطرق متعددة. تشمل هذه الطرق الترويج للمنتجات والشراكات التجارية، حيث يتم إخفاء أثر الأموال غير المشروعة من خلال دفع مبالغ مالية للمؤثرين للترويج لسلع أو خدمات مرتبطة بأنشطة غير قانونية، مثل عمليات الاحتيال في العملات المشفرة أو الاستثمارات الوهمية.
وهناك طريقة أخرى، وهي التضخيم المصطنع لقيم المنتجات، حيث يقوم المجرمون بشراء سلع مرتفعة القيمة عبر المؤثرين لرفع قيمتها بشكل مصطنع، مما يسهم في غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، توجد ملكية خفية؛ حيث يكون المؤثر وكيلا لصالح منظمات إجرامية، ويمتلك شركات أو أصولا ممولة من هذه العائدات غير القانونية.
قناة أخرى تستخدم في عمليات غسل الأموال عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي التداول الاجتماعي والعملات الرقمية، وغالبا ما يتم ذلك من خلال مخططات "الضخ والتفريغ"؛ حيث يتم دفع الأموال للمؤثرين للترويج لأنواع معينة من العملات الرقمية بهدف رفع قيمتها بشكل مصطنع. وعند وصول السعر إلى أعلى مستوياته، يبيع المجرمون ممتلكاتهم ويختفون، مما يترك المستثمرين يواجهون خسائر فادحة.
تكتيك آخر يتم استخدامه هو التصيد المالي، حيث يتم توظيف المؤثرين لجمع وتحويل الأموال غير المشروعة من خلال منصات تبادل العملات الرقمية أو وسائل دفع رقمية أخرى.
الطريقة الأكثر رواجا تتعلق بالأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية. يقوم المؤثرون بالترويج لمنظمات خيرية زائفة أو جمع التبرعات لدعم قضايا إنسانية. وفي بعض الأحيان، يتم جمع التبرعات تحت اسم العمل الخيري، لكنها توزع على جماعات إجرامية كوسيلة ظاهرية لتوزيع الأموال على أنشطة خيرية مشروعة.
ما يزال من الصعب تحديد حجم الأموال التي تغسل عبر المؤثرين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أفضل التقديرات تشير إلى أن الحجم كبير. لذلك، من الضروري أن تتخذ وكالات تنفيذ القانون والهيئات التنظيمية للأنشطة المالية إجراءات ملموسة واستباقية للكشف عن أنشطة غسل الأموال ومنعها من خلال المؤثرين الذين يستخدمون هذه الأساليب المتعددة.
فيجب على المؤسسات المالية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة اللازمة تجاه المؤثرين، بما في ذلك التحقق من الهوية، ومصادر الدخل، والأنشطة التجارية. كما يجب على منصات التواصل الاجتماعي تطبيق عمليات تحقق أكثر دقة، خاصة عند قبول المؤثرين الذين يتعاملون مع المنتجات أو الخدمات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام قدرات التحليل المتقدم لمراقبة السلوكيات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الزيادات المفاجئة في الثروة، أو عادات الإنفاق غير المعتادة، أو الترويج لمنتجات وخدمات مجهولة أو مشبوهة.
كما تسهم تقنية البلوك تشين في توفير أساس واضح يمكن من خلاله تتبع معاملات العملات الرقمية لاكتشاف الأنماط المريبة. كما أن تطوير أطر تنظيمية قوية فيما يتعلق بمنصات تبادل العملات الرقمية يمكن أن يقلل من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في الواقع، طبقت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات متقدمة في هذا المجال. في المملكة العربية السعودية، يلزم المؤثرون بالكشف عما إذا كانوا مروجين مدفوعي الأجر، والابتعاد عن تقديم ادعاءات مضللة. أما الإمارات العربية المتحدة، فقد ألزمت المؤثرين بالحصول على تراخيص، مما أضاف طبقة إضافية من المساءلة.
ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات قائمة. التحدي الأول هو التطور السريع للتقنيات والتغير المستمر في أساليب المجرمين السيبرانيين، مما يجعل من المستحيل تقريبا على السلطات أن تظل تسبقهم بخطوة. بالإضافة إلى ذلك، الطبيعة المعقدة للتسويق عبر المؤثرين، وغالبا الغموض الكبير بين ما هو مشروع وما هو غير مشروع، تجعل عملية المتابعة والتحقق صعبة للغاية.
مكافحة غسل الأموال الإلكتروني بفعالية تتطلب نهجا متعددا يشمل الحكومة الأردنية، المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا. ويتضمن ذلك تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات الاستخبارية لتطوير أدوات معقدة للكشف عن هذه الأنشطة غير القانونية.
من خلال هذه الأساليب، يمكن للسلطات المعنية والهيئات الرقابية في الأردن تقليص قدرة غاسلي الأموال على استغلال المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لغسل الأموال بشكل كبير، مع حماية نزاهة النظام المالي. ومع الوعي بأن العالم الرقمي يستمر في التطور، فإن هذا المجال يتطلب أن يتم تطوير الوعي بالتهديدات الجديدة وتعديل السياسات التنظيمية بشكل مستمر.

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