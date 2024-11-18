تنظيم النقل ترفع الإنفاق الرأسمالي 8 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان- ارتفع الإنفاق الرأسمالي لهيئة تنظيم النقل البري العام للركاب خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن الهيئة أخيرا.
وبلغ حجم الانفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث 10.68 مليون دينار مقارنة مع 9.9 مليون.
وأوضحت الهيئة أن درجة الرضا عن خدمات النقل العام استقرت في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي عند 68 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب تصنيف المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل من قبل الهيئة حسب نوع الوقود فقد بلغ عدد المركبات التي تعمل على البنزين 18495 مركبة منها 172 سيارة عاملة على التطبيقات الذكية و( 18323) سيارة من جميع الانماط ( سرفيس، تكسي أصفر، تكسي المعبر، تكسي المطار، تكسي فندقي، الليموزين) باستثناء العاملة على التطبيقات الذكية.
ولم تتضمن مؤشرات الربع الثالث من العام الماضي أي احصاءات عن تصنيف المركبات الصغيرة المرخصة للعمل على خدمات النقل من قبل الهيئة حسب نوع الوقود.
وبلغ مجموع المركبات الهايبرد 13405 مركبات منها 10832 مركبة تعمل على التطبيقات الذكية و 2573 مركبة تعمل على جميع انماط النقل باستثناء التطبيقات الذكية.
ووصل عدد المركبات التي تعمل على الكهرباء 1044 مركبة منها 866 من العاملة على التطبيقات الذكية و 178 مركبة من العاملة على جميع انماط النقل باستثناء التطبيقات الذكية.
وأشارت البيانات إلى أن أعداد المسافرين عبر معبر وادي عربة ارتفع في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 303 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ كان عدد المغادرين 59246 مسافرا فارتفع الى 239121 مسافرا.
وحقق عدد المسافرين القادمين من خلال المعبر نفسه نموا بنسبة 321 %، إذ كان 56671 وارتفع الى 238670 مسافرا.
وفي معبر حدود الدرة بلغت نسبة التراجع في حركة المسافرين المغادرين 17 % اذ كان عددهم 161928 وتراجع الى 134075 مسافرا، ونسبة التراجع في حركة المسافرين القادمين 18 % اذ كانت 154789 وتراجعت الى 127685 مسافرا.
وفي المعبر الشمالي زاد عدد المسافرين المغادرين بنسبة 13 % اذ كان 66603 ارتفع الى 75452 مسافرا كما زادت نسبة القادمين (4 %) فكان عددهم 71392 ليصل إلى 74479 مسافرا. أما في مركز حدود جابر فكانت نسبة النمو في حركة المسافرين المغادرين 40 %، اذ كان عددهم 185069 ليصل الى 259042 مغادرا، فيما كانت نسبة المسافرين القادمين 21 % من 222936 الى 270028 قادما.
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