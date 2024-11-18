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970 مليون دولار ديون المملكة من البنك الدولي في أزمة كورونا

11/18/2024 2:39:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- ارتفعت التزامات الأردن لصالح البنك الدولي إلى 970 مليون دولار حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ضمن برنامج الاستجابة لما يعرف بـ"فيروس كورونا (كوفيد- 19) الذي يصرف البنك بموجبه مبالغ مالية على شكل قروض "لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا".
وبين البنك في تقرير "حالة التقييم والنتائج" الخاصة بالبرنامج والذي صدر في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي واطلعت عليه "الغد"، أن ما تم صرفه لصالح الأردن منذ منتصف العام 2020 يشكل ما نسبته 95.6 % من إجمالي التمويل المخصص للبرنامج والبالغ نحو 1.014 مليار دولار، إذ تبقى من إجمالي حجم التمويل(القرض) المخصص للبرنامج حوالي 44 مليون دولار.
ومن الجدير ذكره أنه من المقرر وفق وثيقة البرنامج بين البنك الدولي والحكومة الأردنية والتي تم توقيعها في عام 2020، أن يبدأ سداد القرض من قبل الأردن في العام 2026 وينتهي في العام 2040 وسيتم دفعه على دفعتين سنوياً.
وكان البنك قد أعلن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، عن إعادة هيكلة البرنامج وعن تمديده لعام إضافي آخر لينتهي العمل به في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من عام 2025 بدلا من نهايته في نفس الشهر من العام الحالي، وذلك بهدف حماية 20 ألف أسرة إضافية معرضة للخطر، بزيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من خلال البرنامج من 432 ألفا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليون إلى نحو مليوني فرد.
ويتمثل الهدف الإنمائي للبرنامج الذي تمت الموافقة عليه في نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2020، في توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في الأردن".
وأكد التقرير أن برنامج "الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد- 19) للتحويلات النقدية الطارئة في الأردن"، يسير تدريجيا نحو تحقيق أهدافه التنموية، وأنه حقق درجة مرضية على صعيد تنفيذه.
وحول النتائج الرئيسة التي تحققت، أوضح التقرير أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج وصل إلى 442,298 ألف أسرة وهو يفوق الهدف التنموي له الذي حدد عند انطلاقه والمقدر حينها بـ400 ألف أسرة، إذ إن 18 % من الأسر المستفيدة من البرنامج مسؤولة عنها نساء وهو ما يفوق أيضا الهدف التنموي الذي كان يستهدف الأسر التي تقودها النساء والمحدد بـ10 %.
كما تلقى 109327 فردا دعما للأجور من البرنامج، مقابل الرقم المستهدف وهو 110 آلاف، مع حصول 47 % منهم على إعانات دعم للأجور من خلال البرنامج.
كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية الموحدة 190,153 أسرة بنهاية أيلول الماضي (سبتمبر) وهو ما يتجاوز الهدف المحدد للبرنامج 190.000 أسرة.
وكان البنك قدم عند الموافقة على البرنامج الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية في منتصف عام 2020 قرضا بقيمة 374 مليون دولار لتمويل تنفيذه، ووافق في شهر حزيران (يوليو) من عام 2021، على تقديم تمويل إضافي للبرنامج التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة البرنامج حينها إلى 664 مليون دولار، كما وافق في شهر آذار(مارس) من عام 2022، على تمويل إضافي آخر بقيمة 350 مليون دولار ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى أكثر من مليار دولار.

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