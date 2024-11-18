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خطاب العرش.. تركيز على تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل

11/18/2024 2:39:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان - أكد خبراء اقتصاديون أن خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، حدد بوصلة المرحلة المقبلة للاقتصاد الأردني نحو تحسين مستويات النمو الاقتصادي من خلال مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب توفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وبين هؤلاء الخبراء، في تصريحات لـ"الغد"، أن المضامين الاقتصادية لخطاب العرش السامي تعد بمثابة توجيه للحكومة وتأطير لخططها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
وبغية ترجمة المضامين الاقتصادية التي حملها خطاب العرش السامي، طالب الخبراء الحكومة بأهيمة العمل على تحسين معدلات النمو الاقتصادي من خلال التوسع في برنامج إيصال الغاز الطبيعي للمنشآت والمدن الصناعية، وخفض كلف الطاقة عليها، إلى جانب تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على القطاعات الإنتاجية، فضلا عن أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما طالبوا الحكومة بضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين الأردن وبلدان العالم المختلفة من خلال التعريف بالفرص الاقتصادية التي يزخر بها الأردن والتوسع في العلاقات والاتفاقيات البينية مع الدول الصديقة والشقيقة، وإطلاق حملة ترويجية للصناعات الأردنية، علاوة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين والشركات الأجنبية وشرح المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
وحول الدعوة الملكية إلى تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، طالب الخبراء الحكومة بضرورة الاهتمام بالتعليم التطبيقي والمهني، إضافة إلى توفير البنية التحتية التعليمية في الجامعات الأردنية في تخصصات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسات التكنولوجية وغيرها.
وقال جلالته "هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو".
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية "الاستدامة".
ويذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.6 % خلال السنوات العشر القادمة.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، "إن خطاب العرش السامي يؤكد حرص جلالة الملك على السير في منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وذلك من خلال الجهود التي سيقدمها مجلس النواب الحالي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة".
وأكد حجازي "أن خطاب العرش رسم مسار عمل اقتصادي واضح للحكومة وتمثل بشكل خاص في الاستمرار بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي، حيث إن الحكومة في المرحلة المقبلة مطالبة بالالتزام بهذا المسار".
وبقصد تحقيق التوجيهات الملكية بتحسين مستويات النمو الاقتصادي، دعا حجازي إلى أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية التي قد تعرقل نمو الأعمال والتي تشمل تحسين قوانين الشركات، وتسهيل تراخيص الأعمال، وتقليل الفروقات في تنظيمات المناطق، وتحفيز الاستثمار في قطاعات جديدة ونموذجية ترفد الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات والصراعات المحيطة في المملكة، إلى جانب تقديم الحوافز وتخفيض الرسوم والتكاليف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية.
ولفت إلى أن الخطاب فيه دعوة لمجلس النواب بضرورة تحمل مسؤولياتهم التشريعية والرقابية، من خلال مراقبة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية ومتابعة التقارير الرقابية بشكل دوري وتقديم التوصيات اللازمة لضمان استمرار العملية الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية دور مجلس النواب الحالي في مراقبة وتنفيذ الخطط الإستراتيجية في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وفي إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي ترفد الاقتصاد الوطني وتساعد على استقراره في مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها المملكة.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن المضامين الاقتصادية لخطاب العرش السامي، تشير إلى الإرادة الملكية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ودورها في النهوض بالاقتصادي الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وحل مشكلتي البطالة والفقر، لذلك جاء التوجيه الملكي بضرورة تعزيز معدلات النمو الاقتصادي التي عادة ما تنعكس إيجابيتها على كل ما سبق.
وبين المخامرة أن الدعوة الملكية لتوظيف العلاقات مع العالم للنهوض بالنمو الاقتصادي، تنبع من الإدراك الملكي بأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، إضافة إلى تعزيز الصادرات الوطنية، حيث إن النمو الاقتصادي يرتبط بصورة كبيرة بزيادة حجم الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات، وهو ما ينعسك في النهاية على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، تسعى إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18 مليار دولار بحلول عام 2033.
وأكد المخامرة أن السفارات الأردنية في الخارج مطالبة في ترجمة الرؤية الملكية، ومطالبة خلال الفترة القادمة أن تنشط اقتصاديا في تسهيل وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المملكة خاصة في مشروعات رؤية التحديث الاقتصادي، عدا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية البينية مع دول العالم.
ويرى أن تحسين مستويات النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته محليا تستدعي من الحكومة العمل في التوسع في برنامج إيصال الغاز الطبيعي للمنشآت والمدن الصناعية، وخفض كلف الطاقة عليها، إلى جانب تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على القطاعات الإنتاجية، علاوة على تقديم الحوافز المشجعة على الاستثمرار، فضلا عن أهمية توجه الحكومة إلى تنويع علاقتها الاقتصادية والتجارية مع الدول كافة وتوسيعها مع دول جديدة لا سيما الصين.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "إن تركيز جلالة الملك في خطاب العرش السامي على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي يأتي إدراكا منه لأهمية النمو في تحسين كافة مؤشرات الاقتصاد الوطني وارتباطه الوثيق بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين".
وأوضح عقل أن الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي إلى المستويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب من الحكومة العمل على تنمية كافة القطاعات الاقتصادية ودعمها لا سيما القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة) وذلك من خلال خفض الكلف التشغيلية والإنتاجية عليها، والتوسع في الحوافز المقدمة لها، إلى جانب تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال ترويج الفرص الاستثمارية المحلية.
ويضاف إلى ذلك تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين الأردن وبلدان العالم المختلفة من خلال التعريف بالفرص الاقتصادية التي يزخر بها الأردن والتوسع في العلاقات والاتفاقيات البينية مع الدول الصديقة والشقيقة، وإطلاق حملة ترويجية للصناعات الأردنية، علاوة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين والشركات الأجنبية وشرح المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
وبين أن تأكيد الملك في خطابه على تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، يعكس الإدراك الملكي لتغييرات سوق العمل وديناميكيته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الهائل عالميا، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم التطبيقي والمهني، إضافة إلى توفير البنية التحتية التعليمية في الجامعات الأردنية في تخصصات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسات التكنولوجية وغيرها.

MENAFN18112024000072011014ID1108898666

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