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الدراج العالمي سلافيك يخوض تجربة فريدة من نوعها في ربوع عمان

11/18/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - خاض الدراج توماس سلافيك، بطل العالم في ركوب الدراجة الجبلية 4 مرات، مغامرة الجبال السبع الشهيرة في عمّان التي تتسم بتضاريسها الصعبة، وبمناظرها الطبيعية الخلابة على عجلتين بالشراكة مع البنك الأهلي الأردني وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية (Visit Jordan).
وقدم سلافيك عروضا فريدة من نوعها في جبل القلعة وشوارع عمان النابضة بالحياة في جبل عمان، حيث تشكل المناظر البانورامية والمعالم الثقافية، مواقع استكشاف مثالية لأي رياضي.
وقام بتوثيق كل لحظة من عروضه للمعجبين من خلال فيديو سينمائي صوره المخرج الكندي بينوا لالاند.
ويعد هذا التحدي جزءا من التزام سلافيك المستمر بإلهام الأفراد من جميع الأعمار لتبني ثقافة المغامرة في الهواء الطلق وتحدي أنفسهم بأساليب جديدة ومشوّقة.
ويتمتع سلافيك بسجل حافل بالنجاحات في المسابقات العالمية لركوب الدراجة الجبلية، بما في ذلك بطولتا ريد بُل فالبارايسو سيرو أباخو وريد بُل مونسيراتي سيرو أباخو، وكان يعيد كتابة تاريخ هذه الرياضة على مدى سنوات.
ويقول توماس: "عملت طوال مسيرتي الرياضية على إتقان المتطلبات الفنية لركوب الدراجات الجبلية في عدد من أصعب البيئات الطبيعية حول العالم، لكن تلال عمّان السبع لا تشبه أي شيء واجهته من قبل."
وأضاف: "كل جبل يقدم تحديات فريدة من نوعها، بدء من المنحدرات الشديدة إلى شوارع المدينة بتعرجاتها المعقّدة، وهذه فرصة ليس فقط لاختبار حدودي البدنية، ولكن أيضاً للتعرّف على جمال مدينة غنيّة بالتاريخ وثقافتها."
وتابع : "لا يتعلق الأمر بركوب الدراجة فحسب، بل بالاستمتاع بالرحلة، أريد أن أظهر للناس أن لا حدود لما يمكننا تحقيقه بالعزيمة والإصرار وروح المغامرة، وسواء كنت تركب الدراجة عبر تلال عمان أو تخوض تحديا شخصيا خاصا بك، فإن الأمر كله يتعلق بتخطي الحدود التي كنت ترسمها لنفسك".

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