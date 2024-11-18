الدراج العالمي سلافيك يخوض تجربة فريدة من نوعها في ربوع عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
خاض الدراج توماس سلافيك، بطل العالم في ركوب الدراجة الجبلية 4 مرات، مغامرة الجبال السبع الشهيرة في عمّان التي تتسم
بتضاريسها الصعبة، وبمناظرها الطبيعية
الخلابة على عجلتين بالشراكة مع البنك الأهلي الأردني وبدعم من هيئة تنشيط السياحة
الأردنية (Visit Jordan).
وقدم سلافيك عروضا فريدة من نوعها في جبل القلعة وشوارع عمان النابضة بالحياة في جبل عمان، حيث تشكل المناظر البانورامية والمعالم
الثقافية، مواقع استكشاف مثالية لأي رياضي.
وقام بتوثيق كل لحظة من عروضه للمعجبين من خلال فيديو سينمائي صوره المخرج
الكندي بينوا لالاند.
ويعد هذا التحدي جزءا من التزام سلافيك المستمر
بإلهام الأفراد من جميع الأعمار لتبني ثقافة المغامرة في الهواء الطلق وتحدي
أنفسهم بأساليب جديدة ومشوّقة.
ويتمتع سلافيك بسجل حافل بالنجاحات في
المسابقات العالمية لركوب الدراجة الجبلية، بما في ذلك بطولتا ريد بُل فالبارايسو
سيرو أباخو وريد بُل مونسيراتي سيرو أباخو، وكان يعيد كتابة تاريخ هذه الرياضة على مدى سنوات.
ويقول توماس: "عملت طوال مسيرتي الرياضية
على إتقان المتطلبات الفنية لركوب الدراجات الجبلية في عدد من أصعب البيئات
الطبيعية حول العالم، لكن تلال عمّان السبع لا تشبه أي شيء واجهته من قبل."
وأضاف: "كل جبل يقدم تحديات فريدة من
نوعها، بدء من المنحدرات الشديدة إلى شوارع المدينة بتعرجاتها المعقّدة، وهذه
فرصة ليس فقط لاختبار حدودي البدنية، ولكن أيضاً للتعرّف على جمال مدينة غنيّة
بالتاريخ وثقافتها."
وتابع : "لا يتعلق الأمر بركوب الدراجة
فحسب، بل بالاستمتاع بالرحلة، أريد أن أظهر للناس أن لا حدود لما يمكننا تحقيقه
بالعزيمة والإصرار وروح المغامرة، وسواء كنت تركب الدراجة عبر تلال عمان أو تخوض
تحديا شخصيا خاصا بك، فإن الأمر كله يتعلق بتخطي الحدود التي كنت ترسمها لنفسك".
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