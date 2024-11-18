المنتخبان الفلسطيني والكوري الجنوبي يتدربان في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ المنتخبان الفلسطيني والكوري الجنوبي لكرة القدم تدريباتهما في عمان، استعدادا للمباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ستاد عمان، في إطار منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
وتأتي إقامة المباراة في عمان، بناء على رغبة المنتخب الفلسطيني الذي اختار ستاد عمان ملعبه البيتي في هذه المباراة.
ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم كذلك المنتخب الوطني لكرة القدم والكويت والعراق وسلطنة عمان. -(بترا)
MENAFN18112024000072011014ID1108898664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.