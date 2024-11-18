المنتخبان الفلسطيني والكوري الجنوبي يتدربان في عمان

بدأ المنتخبان الفلسطيني والكوري الجنوبي تدريباتهما في عمان، استعدادا للمباراة التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ستاد عمان، في إطار منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.



وتأتي إقامة المباراة في عمان، بناء على رغبة المنتخب الفلسطيني الذي اختار ستاد عمان ملعبه البيتي في هذه المباراة.



ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم كذلك المنتخب الوطني لكرة القدم والكويت والعراق وسلطنة عمان. -(بترا)