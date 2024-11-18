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مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يؤكد الجاهزية للقاء الكويت

11/18/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم جمال سلامي، أن المنتخب يركز حاليًا على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام المنتخب الكويتي، التي ستقام غدًا الثلاثاء في الكويت ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للدور الحاسم لمونديال 2026.


وقال سلامي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في الكويت، إن المنتخب يسعى جاهدا لتحقيق الفوز وتعويض نتيجة مباراة الذهاب، مشيرا إلى أن اللاعبين بأتم الجاهزية ويتمتعون بمعنويات عالية.


وأضاف، إن هدف الجهاز الفني واللاعبين هو الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة العمل بنفس المستوى للذهاب بعيدا في التصفيات.


من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني عبدالله نصيب، "نحن عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. نعلم تماما صعوبة اللقاء، لكننا نؤمن بقدرتنا على تخطي هذه المرحلة ومواصلة مشوارنا نحو الهدف المنشود."
-(بترا)

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