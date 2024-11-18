مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم يؤكد الجاهزية للقاء الكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم جمال سلامي، أن المنتخب يركز حاليًا على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام المنتخب الكويتي، التي ستقام غدًا الثلاثاء في الكويت ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للدور الحاسم لمونديال 2026.
وقال سلامي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في الكويت، إن المنتخب يسعى جاهدا لتحقيق الفوز وتعويض نتيجة مباراة الذهاب، مشيرا إلى أن اللاعبين بأتم الجاهزية ويتمتعون بمعنويات عالية.
وأضاف، إن هدف الجهاز الفني واللاعبين هو الحصول على النقاط الثلاث ومواصلة العمل بنفس المستوى للذهاب بعيدا في التصفيات.
من جهته، قال لاعب المنتخب الوطني عبدالله نصيب، "نحن عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة. نعلم تماما صعوبة اللقاء، لكننا نؤمن بقدرتنا على تخطي هذه المرحلة ومواصلة مشوارنا نحو الهدف المنشود."
-(بترا)
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