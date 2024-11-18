ماذا قال رينارد قبل مباراة السعودية وإندونيسيا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام إندونيسيا، المقرر إقامتها، مساء الثلاثاء، على ملعب "غيلورا بونغ كارنو"، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وحرص رينارد الرد على الانتقادات التي وجهها المدرب السابق روبرتو مانشيني، للدوري السعودي وأنه لا يفرز لاعبين سعوديين أقوياء، قائلًا: "كنت مدربًا من قبل للمنتخب السعودي لثلاث سنوات ونصف، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعًا عن كثب، والدوري السعودي تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون في دوري قوي".
وعن حظوظ المنتخب السعودي في التأهل لمونديال 2026، أوضح: "موقفنا ليس صعبًا بالنسبة لي، واللاعبين يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدًا، والآن قصة جديدة وغدًا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها".
وتابع: "ما زالت المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، متبقي 5 مباريات والفارق النقطي ليس بعيدًا، نتذكر مباراة التعادل في جدة كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وأنت تحتاجها في مثل المباريات".
وأردف رينارد: "إندونيسيا لديها منتخب قوي ومُنظم يتسم بسرعة التحولات الهجومية والخطورة في الكرات الثابتة.. ستكون مباراة صعبة، ونتطلع للفوز من أجل إسعاد جماهيرنا".
وكشف المدرب الفرنسي عن تعرض مهند الشنقطي، لاعب المنتخب السعودي، للإصابة، موضحًا: "مهند لم يستطع المشاركة بالتمارين في الأيام الماضية، ما زال غير جاهز ولا نريد المخاطرة به، أما فيصل الغامدي جاهز وغادر في نهاية المباراة الماضية بسبب التعب والسفر لساعات طويلة، ولكن واثق غدًا أنه جاهز وسيقدم مباراة جيدة كما قدم أمام أستراليا".
ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، ويأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخبين السعودي والصيني، ثم البحرين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما تقبع إندونيسيا في المرتبة الأخيرة برصيد 3 نقاط.
ويتأهل المنتخبان الأول والثاني في كل من المجموعات الثلاث بتصفيات آسيا إلى مونديال 2026 مباشرةً، فيما يشارك المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع بالمجموعات في جولة أخرى من التصفيات.
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