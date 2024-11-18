ماذا قال رينارد قبل مباراة السعودية وإندونيسيا؟

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام إندونيسيا، المقرر إقامتها، مساء الثلاثاء، على ملعب "غيلورا بونغ كارنو"، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



وحرص رينارد الرد على الانتقادات التي وجهها المدرب السابق روبرتو مانشيني، للدوري السعودي وأنه لا يفرز لاعبين سعوديين أقوياء، قائلًا: "كنت مدربًا من قبل للمنتخب السعودي لثلاث سنوات ونصف، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعًا عن كثب، والدوري السعودي تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون في دوري قوي".

وعن حظوظ المنتخب السعودي في التأهل لمونديال 2026، أوضح: "موقفنا ليس صعبًا بالنسبة لي، واللاعبين يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدًا، والآن قصة جديدة وغدًا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها".



وتابع: "ما زالت المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، متبقي 5 مباريات والفارق النقطي ليس بعيدًا، نتذكر مباراة التعادل في جدة كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وأنت تحتاجها في مثل المباريات".



وأردف رينارد: "إندونيسيا لديها منتخب قوي ومُنظم يتسم بسرعة التحولات الهجومية والخطورة في الكرات الثابتة.. ستكون مباراة صعبة، ونتطلع للفوز من أجل إسعاد جماهيرنا".



وكشف المدرب الفرنسي عن تعرض مهند الشنقطي، لاعب المنتخب السعودي، للإصابة، موضحًا: "مهند لم يستطع المشاركة بالتمارين في الأيام الماضية، ما زال غير جاهز ولا نريد المخاطرة به، أما فيصل الغامدي جاهز وغادر في نهاية المباراة الماضية بسبب التعب والسفر لساعات طويلة، ولكن واثق غدًا أنه جاهز وسيقدم مباراة جيدة كما قدم أمام أستراليا".

ويتصدر المنتخب الياباني المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، ويأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخبين السعودي والصيني، ثم البحرين في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما تقبع إندونيسيا في المرتبة الأخيرة برصيد 3 نقاط.



ويتأهل المنتخبان الأول والثاني في كل من المجموعات الثلاث بتصفيات آسيا إلى مونديال 2026 مباشرةً، فيما يشارك المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الثالث والرابع بالمجموعات في جولة أخرى من التصفيات.