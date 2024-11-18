تعليق غير متوقع حول مستقبل نيمار الكروي!

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجَّه الإعلامي الرياضي ناصر الجديع انتقادات حادة إلى نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، مؤكدًا أن اللاعب غير ملتزم بمراحل علاجه؛ ما يتسبب له في الكثير من الإصابات وتتأخر بالتالي عودته للمشاركة مع "الزعيم"، الذي لم يستفد منه منذ انضمامه في 2023.
ولم يستفد الهلال من صفقة نيمار، بسبب كثرة إصابات اللاعب، إذ ابتعد لعام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي، وبعد عودته تعرض لإصابة عضلية ستبعده حتى يناير المقبل.
وربطت تقارير أخيرة اللاعب بإمكانية الرحيل في الميركاتو الشتوي والانتقال إلى سانتوس البرازيلي، ولكن وكيل النجم البرازيلي نفى هذا الأمر، مؤكدًا استمراره بقميص الهلال حتى نهاية عقده.
وقال ناصر الجديع في تصريحات تلفزيونية: "موضوع بقاء أو رحيل نيمار يهم بشكل أكبر المسؤولين في لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي، لكنه خارج حسابات الهلال، سواء على صعيد الشارع الرياضي أو الإدارة الفنية، اللاعب لا يمكن أن تبني عليه أي حسابات أو تراهن وتعتمد عليه أو تغامر بالدفع به بسبب الإصابات وتاريخ اللاعب الانضباطي في برامجه العلاجية، حتى لو غامرت الإدارة في تسجيله كلاعب ضمن قائمة الدوري السعودي لا تستطيع أن تضمن عدم تجدد إصابته، هناك مخاطر كبيرة أن يتم تسجيله في القائمة المحلية للفريق مجددًا".
وأضاف: "أول من صُدِم بحالة نيمار الحقيقية الجهازان الطبي والفني في الهلال رغم أن الجميع كان يعول عليه للعودة وحجز مكانه أساسيًّا، ولكن الصوت الهلالي الآن يُجمع على أن نيمار لا يتم تسجيله في القائمة المحلية ويتم الاكتفاء بمشاركته بدوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية 2025".
وتابع: "ثمَّة رضا تام عن بقاء رينان لودي، لاعب الفريق الحالي، ولكن بقاء نيمار لم يعد شأنًا هلاليًّا ولم يعد مطلبًا جماهيريًّا، شعبية نيمار العالمية لم تضف للهلال كثيرًا، والنادي لا يحتاج نيمار على صعيد شعبية أو أضواء، جمهور الهلال يريد لاعب يزيد الحظوظ في مشاركة قوية بكأس العالم للأندية ويملك الإضافة الفنية داخل الملعب، لا نريد لاعبًا منتهيًا ومعطوبًا لمجرد التحدث عني في القنوات الأجنبية، ونيمار غير ملتزم بأداء تدريباته التأهيلية وبرامج العلاج، ولا يختلف اثنان على أنه موهبة كروية كبيرة ولكنه حالة ميئوس منها".
وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بختام الموسم الجاري، علمًا بأنه انضم من باريس سان جيرمان في صيف 2023، مقابل 90 مليون يورو.
ويعد هدف نيمار هو المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية في شهر يونيو من عام 2025 المقبل، بالتالي لن يرحل قبل نهاية عقده.
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