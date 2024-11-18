تعليق غير متوقع حول مستقبل نيمار الكروي!

وجَّه الإعلامي ناصر الجديع انتقادات حادة إلى نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، مؤكدًا أن اللاعب غير ملتزم بمراحل علاجه؛ ما يتسبب له في الكثير من الإصابات وتتأخر بالتالي عودته للمشاركة مع "الزعيم"، الذي لم يستفد منه منذ انضمامه في 2023.



ولم يستفد الهلال من نيمار، بسبب كثرة إصابات اللاعب، إذ ابتعد لعام كامل بسبب قطع في الرباط الصليبي، وبعد عودته تعرض لإصابة عضلية ستبعده حتى يناير المقبل.



وربطت تقارير أخيرة اللاعب بإمكانية الرحيل في الميركاتو الشتوي والانتقال إلى سانتوس البرازيلي، ولكن وكيل النجم البرازيلي نفى هذا الأمر، مؤكدًا استمراره بقميص الهلال حتى نهاية عقده.

وقال ناصر الجديع في تصريحات تلفزيونية: "موضوع بقاء أو رحيل نيمار يهم بشكل أكبر المسؤولين في لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي، لكنه خارج حسابات الهلال، سواء على صعيد الشارع الرياضي أو الإدارة الفنية، اللاعب لا يمكن أن تبني عليه أي حسابات أو تراهن وتعتمد عليه أو تغامر بالدفع به بسبب الإصابات وتاريخ اللاعب الانضباطي في برامجه العلاجية، حتى لو غامرت الإدارة في تسجيله كلاعب ضمن قائمة الدوري السعودي لا تستطيع أن تضمن عدم تجدد إصابته، هناك مخاطر كبيرة أن يتم تسجيله في القائمة المحلية للفريق مجددًا".



وأضاف: "أول من صُدِم بحالة نيمار الحقيقية الجهازان الطبي والفني في الهلال رغم أن الجميع كان يعول عليه للعودة وحجز مكانه أساسيًّا، ولكن الصوت الهلالي الآن يُجمع على أن نيمار لا يتم تسجيله في القائمة المحلية ويتم الاكتفاء بمشاركته بدوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية 2025".

وتابع: "ثمَّة رضا تام عن بقاء رينان لودي، لاعب الفريق الحالي، ولكن بقاء نيمار لم يعد شأنًا هلاليًّا ولم يعد مطلبًا جماهيريًّا، شعبية نيمار العالمية لم تضف للهلال كثيرًا، والنادي لا يحتاج نيمار على صعيد شعبية أو أضواء، جمهور الهلال يريد لاعب يزيد الحظوظ في مشاركة قوية بكأس العالم للأندية ويملك الإضافة الفنية داخل الملعب، لا نريد لاعبًا منتهيًا ومعطوبًا لمجرد التحدث عني في القنوات الأجنبية، ونيمار غير ملتزم بأداء تدريباته التأهيلية وبرامج العلاج، ولا يختلف اثنان على أنه موهبة كروية كبيرة ولكنه حالة ميئوس منها".

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال بختام الموسم الجاري، علمًا بأنه انضم من باريس سان جيرمان في صيف 2023، مقابل 90 مليون يورو.



ويعد هدف نيمار هو المشاركة مع الهلال في كأس العالم للأندية في شهر يونيو من عام 2025 المقبل، بالتالي لن يرحل قبل نهاية عقده.