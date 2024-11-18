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رغم اعتذاره.. عقوبة كبيرة على لاعب توتنهام بسبب تصريح مسيء

11/18/2024 2:38:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الإثنين، إيقاف رودريغو بنتانكور لاعب توتنهام هوتسبير 7 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني، بسبب تصريحاته المسيئة للكوريين الجنوبيين.

وأثار بنتانكور جدلا كبيرا عندما طلب منه أحد المحاورين في لقاء تلفزيوني الحصول على قميص سون، فأجابه بأنه "يجب أن يأخذ القميص من ابن عم سون هيونغ مين، لأن الكوريين جميعهم متشابهون".

وبعد أن أثار المقطع، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، انتقادات، اعتذر بنتانكور بسرعة للاعب كوريا الجنوبية، فكتب على "إنستغرام": "سوني أخي. أعتذر لك عما حدث. لقد كانت مجرد مزحة سيئة للغاية".

وبعد ذلك قال هيونغ مين سون قائد توتنهام، إن زميله "ارتكب خطأ" عندما استخدم إهانة عنصرية ضده، لكن الثنائي الآن "تجاوزا هذا الأمر واتحدا" على حد تعبير الكوري الجنوبي.


وسيغيب بنتانكور بذلك عن مباريات توتنهام في الدوري ضد مانشستر سيتي وفولهام وبورنموث وتشلسي وساوثهامبتون وليفربول، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كأس الرابطة ضد مانشستر يونايتد.

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