عيرا بالصدارة وشباب الحسين بالمطاردة في طائرة الممتاز

واصل فريق عيرا صدارة الممتاز لكرة الطائرة ، وذلك بعد أن تغلب على العودة بنتيجة 3-0، بواقع 25-12، 27-25، 22-25، و 25-18، ليرفع عيرا رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد العودة عند 3 نقاط ، بعد المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء اليوم ، في ختام الجولة السادسة من الدوري.



والتي شهدت مطاردة لصيقة من حامل اللقب شباب الحسين ، بالفوز على الوحدات بنتيجة 3-0، بواقع 25-20، 25-21، و 25-18، ليعزز شباب الحسين رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي الوحدات عند رصيد 9 نقاط، في المباراة التي جرت في ذات الصالة.