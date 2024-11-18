عيرا بالصدارة وشباب الحسين بالمطاردة في طائرة الممتاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل فريق عيرا صدارة الدوري الممتاز لكرة الطائرة ، وذلك بعد أن تغلب على العودة بنتيجة 3-0، بواقع 25-12، 27-25، 22-25، و 25-18، ليرفع عيرا رصيده إلى 18 نقطة، فيما تجمد رصيد العودة عند 3 نقاط ، بعد المباراة التي جرت في صالة قصر الرياضة مساء اليوم ، في ختام الجولة السادسة من الدوري.
والتي شهدت مطاردة لصيقة من حامل اللقب شباب الحسين ، بالفوز على الوحدات بنتيجة 3-0، بواقع 25-20، 25-21، و 25-18، ليعزز شباب الحسين رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي الوحدات عند رصيد 9 نقاط، في المباراة التي جرت في ذات الصالة.
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