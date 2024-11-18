Tuesday, 19 November 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية تسعى لإحياء آمالها أمام إندونيسيا.. وقمة عربية بين الإمارات وقطر

11/18/2024 2:38:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، على صعوبة المواجهة التي سيخوضها فريقه اليوم أمام إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال رينار في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للحديث عن المباراة، إنه باستثناء اليابان المبتعدة بالصدارة، فإن التنافسية بين الجميع في هذه المجموعة صعبة، الأمر الذي يحتم على المنتخب السعودي بأن يكون في كامل الجاهزية لتحقيق الفوز اليوم مع انطلاقة الدور الثاني من التصفيات.
وأضاف: "ما زالت المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، تتبقى خمس مباريات والفارق النقطي ليس ببعيد، نتذكر مباراة التعادل في جدة كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وأنت تحتاجها في مثل المباريات".
وأردف: "أرى الشغف للكرة الإندونيسية من خلال الحضور الكبير في المؤتمر الصحفي، أتمنى التوفيق لكم ولكن ليس غدا".
وأشار رينار إلى أن المنتخب الإندونيسي قوي ومنظم ولديه سرعة في التحولات الهجومية، كما يمثل خطورة في الكرات الثابتة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.
وعن عدم تسجيل المنتخب السعودي للأهداف في آخر 3 مباريات، قال رينار إنه سيتحدث فقط عن مباراة أستراليا التي قادها، لافتا إلى أن اللاعبين في هذه المباراة أظهروا روحا عالية وقدموا مباراة قوية، وسجلوا هدفا تم إلغاؤه، لكنه لم ينكر ضرورة التطور هجوميا وهو ما يثق في تحقيقه مع الوقت.
وردا على سؤال حول حديث المدير الفني السابق للأخضر روبرتو مانشيني عن غياب مشاركة اللاعب السعودي في الدوري المحلي قال رينار: "ثلاث سنوات ونصف كنت مدربا للمنتخب، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعا عن كثب والدوري تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بالدوري التنافسي، العودة ليست صعبة بالنسبة لي واللاعبون يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدا، الآن قصة جديدة وغدا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها".
وعن جاهزية اللاعبين للمباراة قال إن مهند الشنقيطي غير جاهز بنسبة مئة بالمئة للمشاركة ولا يريد المخاطرة به، فيما أكد الجاهزية التامة للاعب فيصل الغامدي، مشيرا إلى أن خروجه قبل نهاية مباراة أستراليا الماضية كان بسبب الإرهاق.
وتبحث السعودية عن نقاط ضرورية تحيي آمالها بالتأهل وفوز أول في أربع مباريات.
وصحيح أن السعودية عادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا الماضي وألغي لها هدف في الوقت القاتل، إلا أن خسارتها أمام اليابان 0-2 وتعادلها مع البحرين دون أهداف وضعتها في المركز الثالث بفارق الأهداف وراء أستراليا (6)، لكن بفارق كبير عن اليابان التي باتت على مشارف التأهل (13 نقطة) وتحل على الصين الرابعة (6).
وستكون المباراة الثانية للـ"صقور الخضر" مع المدرب العائد الفرنسي رينار الذي قال بعد التعادل الأخير "كنا نفتقد عدداً من اللاعبين، وأهنئ اللاعبين الشباب على الأداء. لم نكن طوال المباراة أقوياء".
افتقد رينار، بديل الإيطالي روبرتو مانشيني المقال لسوء النتائج، نجم هجومه المصاب سالم الدوسري، بالإضافة إلى المخضرم سلمان الفرج ولاعب الوسط عبدالإله المالكي والمدافع عبدالإله العمري، كما يستمر غياب فهد المولد الذي تعرض لحادث خطير بعد سقوطه عن شرفة منزله في دبي.
وأضاف المدرب العائد بعد غياب 18 شهرا عن السعودية "كأني لم أغادر هذا الفريق. عدد كبير من اللاعبين كانوا موجودين معي بجانب الجهاز الفني والطبي والإداري، وأشعر بالثقة معهم، وهدفي التأهل معهم لكأس العالم".
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق دولي.
وفي المجموعة عينها، ما تزال البحرين لاهثة وراء فوزها الأول منذ انتصارها الافتتاحي المفاجئ وغير المسبوق على أرض أستراليا بنيران صديقة (1-0)، وهي تستقبلها بالرفاع مثقلة بهزيمتها الاخيرة أمام الصين 0-1.
وستكون مهمة المدرب الكرواتي دراجان تالايتش صعبة في إعادة الفريق الذي لم يشارك بتاريخه في المونديال، لسكة الانتصارات وأمام منافس قوي. سيعاني من غياب أبرز مدافعيه وليد الحيام بعد طرده المباشر أمام الصين "لم نستحق الخسارة في هذه المباراة، وأنا من يتحمل هذه النتيجة، لكنني أعدكم بالتأهل إلى كأس العالم".
وسيواصل تالايتش الاعتماد على الثلاثي الهجومي كميل الأسود ومحمد مرهون وعلي مدن وأمامهم المهاجم مهدي عبدالجبار، في ظل نجاعة ضعيفة بلغت 3 أهداف فقط في خمس مباريات.
من ناحية ثانية، يدخل منتخب الصين مباراته امام اليابان بمعنويات عالية، بعد أن حقق انتصارين في آخر مباراتين أمام إندونيسيا والبحرين، ليعوض تعرضه للخسارة في المباريات الثلاث الأولى.
واعتمد برانكو ايفانكوفيتش مدرب المنتخب الصيني على المهاجم الشاب جانج يونينج، من أجل تعويض غياب المهاجم الخبير وو لي، حيث نجح الأول في تسجيل هدف الفوز الثمين في مباراة الجولة الخامسة أمام البحرين.
ولكن قد تشكل الإصابات مشكلة لمدرب الصين، حيث يحوم الشك حول قدرة جانج يونينج ووانج شانجيوان ولي لي على المشاركة في هذه المباراة.
في المقابل، يتطلع منتخب اليابان للمحافظة على فارق النقاط السبع في صدارة ترتيب المجموعة، خصوصا وأن فريق المدرب هاجيمي مورياسو كان حقق الفوز على الصين 7-0 في سايتاما خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة.
ويواصل المنتخب الياباني عروضه القوية في المجموعة، حيث حصد أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد، وقد سجل 19 هدف لغاية الآن، مقابل دخول هدف وحيد في مرماه، وكان آخر انتصاراته يوم الجمعة بنتيجة 4-0 أمام إندونيسيا في جاكرتا.
وقال المدرب مورياسو: "أنا سعيد لأننا نتصدر ترتيب المجموعة، ولكننا لم نحسم أي شيء بعد، وما زال يتوجب علينا إدارة الأمور لضمان مقعدنا في كأس العالم".
وأضاف: "يجب أن نواصل تحقيق الانتصارات، نحن قمنا بوضع طموح كبير من خلال أن نصبح أبطال العالم، ولكن قبل ذلك يجب أن نلعب كل مباراة بالتدريج، وخطوة بخطوة، وبالتالي فإن تركيزي هو على المباراة التالية".
وفي المجموعة الأولى، تطمح الإمارات إلى تجديد فوزها على قطر وفض شراكتها معها عندما تستضيفها في أبو ظبي.
وتحتل الإمارات المركز الثالث (7) بفارق الأهداف عن قطر، مقابل 13 لإيران المحلقة في الصدارة و10 لأوزبكستان التي خسرت في الرمق الأخير أمام قطر 2-3.
وحققت الإمارات الفوز على قطر ذهاباً في الدوحة 3-1، كان الأول في أرض جارتها الخليجية منذ 2001، عندما هزمتها 2-1 في تصفيات كأس العالم أيضاً.
ويدخل "الأبيض" القمة الخليجية منتشياً بفوزه على قرغيزستان 3-0 والذي أعقب ثلاث مباريات دون انتصار بهزيمتين أمام إيران وأوزبكستان بنتيجة واحدة 0-1 وتعادل مع كوريا الشمالية 1-1.
وقال مهاجم الوصل فابيو ليما الذي شارك أساسياً أمام قرغيزستان لأول مرة في التصفيات الحاسمة "كنا بحاجة إلى الفوز بعدما مررنا بفترة صعبة ولم نحقق خلالها النتائج المطلوبة".
وتابع "الآن علينا الاستمرارية، فمنتخب قطر صعب وقوي ولعبنا أمامه في الجولة الأولى وانتصرنا، وسنواجهه على أرضنا وسنحاول حصد النقاط كاملة".
وكان ليما ضمن أربعة تعديلات أجراها المدرب البرتغالي باولو بينتو على تشكيلته في مباراة قرغيزستان، بينها الدفع بماكنزي هانت مدافع فليتوود الإنكليزي لأول مرة أيضاً.
وقال بينتو "لا فرق بين لاعب في الدوري المحلي وآخر يلعب في أوروبا، وأنا اختار تشكيلتي حسب ظروف كل مباراة".
وأكد مدرب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 في قطر ان حظوظ الإمارات قائمة للتأهل إلى المونديال المقبل "لدينا عدة سيناريوهات للتأهل، ولكن المطلوب عدم الانشغال بالحسابات ونتائج المنتخبات الأخرى حالياً، ونركز فقط على مباراتنا أمام قطر".-(وكالات)

MENAFN18112024000072011014ID1108898658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث