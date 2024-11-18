السعودية تسعى لإحياء آمالها أمام إندونيسيا.. وقمة عربية بين الإمارات وقطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، على صعوبة المواجهة التي سيخوضها فريقه اليوم أمام إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال رينار في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للحديث عن المباراة، إنه باستثناء اليابان المبتعدة بالصدارة، فإن التنافسية بين الجميع في هذه المجموعة صعبة، الأمر الذي يحتم على المنتخب السعودي بأن يكون في كامل الجاهزية لتحقيق الفوز اليوم مع انطلاقة الدور الثاني من التصفيات.
وأضاف: "ما زالت المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، تتبقى خمس مباريات
والفارق النقطي ليس ببعيد، نتذكر مباراة التعادل في جدة كانت فيها فرص كبيرة للمنتخب السعودي وتم إهدار ركلة جزاء ولكن لم يكن هناك فاعلية هجومية وأنت تحتاجها في مثل المباريات".
وأردف: "أرى الشغف للكرة الإندونيسية من خلال الحضور الكبير في المؤتمر الصحفي، أتمنى التوفيق لكم ولكن ليس غدا".
وأشار رينار إلى أن المنتخب الإندونيسي قوي ومنظم ولديه سرعة في التحولات الهجومية، كما يمثل خطورة في الكرات الثابتة، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء.
وعن عدم تسجيل المنتخب السعودي للأهداف في آخر 3 مباريات، قال رينار إنه سيتحدث فقط عن مباراة أستراليا التي قادها، لافتا إلى أن اللاعبين في هذه المباراة أظهروا روحا عالية وقدموا مباراة قوية، وسجلوا هدفا تم إلغاؤه، لكنه لم ينكر ضرورة التطور هجوميا وهو ما يثق في تحقيقه مع الوقت.
وردا على سؤال حول حديث المدير الفني السابق للأخضر روبرتو مانشيني عن غياب مشاركة اللاعب السعودي في الدوري المحلي قال رينار: "ثلاث سنوات ونصف كنت مدربا للمنتخب، وحتى بعد مغادرتي كنت متابعا عن كثب والدوري تنافسي وسعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم يشاركون بالدوري التنافسي، العودة ليست صعبة بالنسبة لي واللاعبون يعرفون ما نريد وأعرف اللاعبين جيدا، الآن قصة جديدة وغدا لدينا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها".
وعن جاهزية اللاعبين للمباراة قال إن مهند الشنقيطي غير جاهز بنسبة مئة بالمئة للمشاركة ولا يريد المخاطرة به، فيما أكد الجاهزية التامة للاعب فيصل الغامدي، مشيرا إلى أن خروجه قبل نهاية مباراة أستراليا الماضية كان بسبب الإرهاق.
وتبحث السعودية عن نقاط ضرورية تحيي آمالها بالتأهل وفوز أول في أربع مباريات.
وصحيح أن السعودية عادت بنقطة التعادل السلبي من أستراليا الماضي وألغي لها هدف في الوقت القاتل، إلا أن خسارتها أمام اليابان 0-2 وتعادلها مع البحرين دون أهداف وضعتها في المركز الثالث بفارق الأهداف وراء أستراليا (6)، لكن بفارق كبير عن اليابان التي باتت على مشارف التأهل (13 نقطة) وتحل على الصين الرابعة (6).
وستكون المباراة الثانية للـ"صقور الخضر" مع المدرب العائد الفرنسي رينار الذي قال بعد التعادل الأخير "كنا نفتقد عدداً من اللاعبين، وأهنئ اللاعبين الشباب على الأداء. لم نكن طوال المباراة أقوياء".
افتقد رينار، بديل الإيطالي روبرتو مانشيني المقال لسوء النتائج، نجم هجومه المصاب سالم الدوسري، بالإضافة إلى المخضرم سلمان الفرج ولاعب الوسط عبدالإله المالكي والمدافع عبدالإله العمري، كما يستمر غياب فهد المولد الذي تعرض لحادث خطير بعد سقوطه عن شرفة منزله في دبي.
وأضاف المدرب العائد بعد غياب 18 شهرا عن السعودية "كأني لم أغادر هذا الفريق. عدد كبير من اللاعبين كانوا موجودين معي بجانب الجهاز الفني والطبي والإداري، وأشعر بالثقة معهم، وهدفي التأهل معهم لكأس العالم".
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لستة منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى تسعة عبر ملحق دولي.
وفي المجموعة عينها، ما تزال البحرين لاهثة وراء فوزها الأول منذ انتصارها الافتتاحي المفاجئ وغير المسبوق على أرض أستراليا بنيران صديقة (1-0)، وهي تستقبلها بالرفاع مثقلة بهزيمتها الاخيرة أمام الصين 0-1.
وستكون مهمة المدرب الكرواتي دراجان تالايتش صعبة في إعادة الفريق الذي لم يشارك بتاريخه في المونديال، لسكة الانتصارات وأمام منافس قوي. سيعاني من غياب أبرز مدافعيه وليد الحيام بعد طرده المباشر أمام الصين "لم نستحق الخسارة في هذه المباراة، وأنا من يتحمل هذه النتيجة، لكنني أعدكم بالتأهل إلى كأس العالم".
وسيواصل تالايتش الاعتماد على الثلاثي الهجومي كميل الأسود ومحمد مرهون وعلي مدن وأمامهم المهاجم مهدي عبدالجبار، في ظل نجاعة ضعيفة بلغت 3 أهداف فقط في خمس مباريات.
من ناحية ثانية، يدخل منتخب الصين مباراته امام اليابان بمعنويات عالية، بعد أن حقق انتصارين في آخر مباراتين أمام إندونيسيا والبحرين، ليعوض تعرضه للخسارة في المباريات الثلاث الأولى.
واعتمد برانكو ايفانكوفيتش مدرب المنتخب الصيني على المهاجم الشاب جانج يونينج، من أجل تعويض غياب المهاجم الخبير وو لي، حيث نجح الأول في تسجيل هدف الفوز الثمين في مباراة الجولة الخامسة أمام البحرين.
ولكن قد تشكل الإصابات مشكلة لمدرب الصين، حيث يحوم الشك حول قدرة جانج يونينج ووانج شانجيوان ولي لي على المشاركة في هذه المباراة.
في المقابل، يتطلع منتخب اليابان للمحافظة على فارق النقاط السبع في صدارة ترتيب المجموعة، خصوصا وأن فريق المدرب هاجيمي مورياسو كان حقق الفوز على الصين 7-0 في سايتاما خلال الجولة الأولى من منافسات المجموعة.
ويواصل المنتخب الياباني عروضه القوية في المجموعة، حيث حصد أربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد، وقد سجل 19 هدف لغاية الآن، مقابل دخول هدف وحيد في مرماه، وكان آخر انتصاراته يوم الجمعة بنتيجة 4-0 أمام إندونيسيا في جاكرتا.
وقال المدرب مورياسو: "أنا سعيد لأننا نتصدر ترتيب المجموعة، ولكننا لم نحسم أي شيء بعد، وما زال يتوجب علينا إدارة الأمور لضمان مقعدنا في كأس العالم".
وأضاف: "يجب أن نواصل تحقيق الانتصارات، نحن قمنا بوضع طموح كبير من خلال أن نصبح أبطال العالم، ولكن قبل ذلك يجب أن نلعب كل مباراة بالتدريج، وخطوة بخطوة، وبالتالي فإن تركيزي هو على المباراة التالية".
وفي المجموعة الأولى، تطمح الإمارات إلى تجديد فوزها على قطر وفض شراكتها معها عندما تستضيفها في أبو ظبي.
وتحتل الإمارات المركز الثالث (7) بفارق الأهداف عن قطر، مقابل 13 لإيران المحلقة في الصدارة و10 لأوزبكستان التي خسرت في الرمق الأخير أمام قطر 2-3.
وحققت الإمارات الفوز على قطر ذهاباً في الدوحة 3-1، كان الأول في أرض جارتها الخليجية منذ 2001، عندما هزمتها 2-1 في تصفيات كأس العالم أيضاً.
ويدخل "الأبيض" القمة الخليجية منتشياً بفوزه على قرغيزستان 3-0 والذي أعقب ثلاث مباريات دون انتصار بهزيمتين أمام إيران وأوزبكستان بنتيجة واحدة 0-1 وتعادل مع كوريا الشمالية 1-1.
وقال مهاجم الوصل فابيو ليما الذي شارك أساسياً أمام قرغيزستان لأول مرة في التصفيات الحاسمة "كنا بحاجة إلى الفوز بعدما مررنا بفترة صعبة ولم نحقق خلالها النتائج المطلوبة".
وتابع "الآن علينا الاستمرارية، فمنتخب قطر صعب وقوي ولعبنا أمامه في الجولة الأولى وانتصرنا، وسنواجهه على أرضنا وسنحاول حصد النقاط كاملة".
وكان ليما ضمن أربعة تعديلات أجراها المدرب البرتغالي باولو بينتو على تشكيلته في مباراة قرغيزستان، بينها الدفع بماكنزي هانت مدافع فليتوود الإنكليزي لأول مرة أيضاً.
وقال بينتو "لا فرق بين لاعب في الدوري المحلي وآخر يلعب في أوروبا، وأنا اختار تشكيلتي حسب ظروف كل مباراة".
وأكد مدرب كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 في قطر ان حظوظ الإمارات قائمة للتأهل إلى المونديال المقبل "لدينا عدة سيناريوهات للتأهل، ولكن المطلوب عدم الانشغال بالحسابات ونتائج المنتخبات الأخرى حالياً، ونركز فقط على مباراتنا أمام قطر".-(وكالات)
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