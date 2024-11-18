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ناجلسمان يتطلع للمداورة أمام المجر.. وكين يعلق على مستقبله مع انجلترا

11/18/2024 2:38:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يدخل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، مواجهة مضيفه المجري، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، وسط جاهزية كل اللاعبين المتاحين، حتى أن المدافع جوناثان تاه الموقوف، سافر مع الفريق إلى بودابست.
ويظل تاه مع الفريق، رغم أنه لا يوجد شيء للعب لأجله، لا سيما وأن المنتخب الألماني تصدر المجموعة الثالثة في المستوى الأول وتأهل لدور الثمانية، فيما سينهي المنتخب المجري دور المجموعات في المركز الثالث وسينتقل للعب ملحق الصعود والهبوط.
ولكن المنتخب الألماني يسعى لإنهاء هذا العام القوي بشكل رائع لتعزيز معنويات الفريق للعام 2025، حيث سيشارك في الأدوار الاقصائية ببطولة دوري الأمم الأوروببة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال ناجلسمان إنه سيقوم بعملية التدوير، حيث سيدفع بألكسندر نوبل بدلا من أوليفر باومان، الذي شارك في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على منتخب البوسنة والهرسك 7-0 يوم السبت الماضي.
وينتظر أن يشارك نيكو شلوتربيك بدلا من تاه، الذي سيتم إيقافه في هذه المباراة.
وأوضح ناجلسمان : "نستمد دوافعنا من حقيقة أننا يمكننا التحسن، لكي أكون صادقا ليس لدينا الكثير من الوقت لترك الأمور للصدفة، نرغب في الفوز بنسبة 100 % ببساطة هذا هو اهتمامنا بأن نتحسن".
وكان ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ، واحدا من البدلاء في المباراة الأولى أمام البوسنة والهرسك، وسجل هدفا لدى مشاركته، ويرغب ناجلسمان في أن يجعله كأساسي في مباراة اليوم.
وأضاف ناجلسمان: "أتوقع أن يستغل المشاركة في عدد أكبر من الدقائق، مثلما فعل في وقت أقصر من ذلك".
وأصبح جوشوا كيميتش، قائد الفريق، جاهزا للمشاركة رغم إصابته بكدمة في الكاحل، ولكنه ربما لن يشارك في المباراة كلها للحصول على القليل من الراحة، مثل النجمين الشابين جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، حيث كانوا من بين أربعة لاعبين تم استبدالهما بعد مرور 60 دقيقة من مباراة يوم السبت الماضي.
وقال ناجلسمان: "يمكنني تحديد التشكيلة بطريقة تضمن وجود فريقين قويين على أرض الملعب، حتى لو قمنا بالتدوير 10 مرات."
وأعرب ناجلسمان عن استعداده لأخذ مصالح الأندية في عين الاعتبار "في حدود المعقول" لأن " الفريق الذي يلعب دائما هو الأهم، وفي الوقت الحالي، هذا الفريق هو فريقنا".
وأردف قائلا: "ولكنني لست ساذجا أو ضيق الأفق، وأعلم أن مازال هناك مباريات مهمة قبل عيد الميلاد. لدينا نفس الرغبة في الحفاظ على صحة اللاعبين".
وتعهد موسيالا ببذل جهد مركز للغاية في بودابست لإنهاء عام شهد إشراف ناجلسمان على تحول مذهل للفريق بتحقيق 10 انتصارات حتى الآن، وثلاثة تعادلات وهزيمة، كانت في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا، التي توجت باللقب.
وقال موسيالا: "سنظهر المتعة التي نريدها في كل مباراة. سنتقدم خطوة للأمام في كل مباراة".
ديشان ينجح في التحدي
من ناحية ثانية، لم يكن العام 2024 مريحا لديدييه ديشان، بعد تعرضه لانتقادات نادرة منذ توليه تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم في 2012، لكنه تمكن من الصمود بوجه العاصفة مؤجلا الاستحقاقات المهمة حتى آذار (مارس) المقبل.
كان الارتياح واضحا في معسكر المنتخب الأزرق بعد الفوز الأخير اللافت على إيطاليا 3-1 في دوري الأمم الأوروبية الذي ضمن له صدارة مجموعته في المستوى الأول.
عكست الفرحة العارمة على مقعد البدلاء والرضا الذي أظهره ديشان أمام وسائل الإعلام، أهمية المباراة بالنسبة للاعب الوسط السابق، حتى لو كان التأهل إلى ربع النهائي مضمونا.
بعد ثلاثة أيام من تعادل سلبي مخيب أمام منتخب ضعيف على ملعب استاد دو فرانس، وفي سياق أمني متوتر أدى إلى امتلاء ربع مدرجات الملعب فقط، قدم وصيف بطل العالم مستوى جيدا.
لكن الفوز الشرفي في ملعب سان سيرو طرد الغيوم الكبيرة التي كانت تحوم فوق الرؤوس وأنهت السنة بعلامة إيجابية.
بعد كأس أوروبا 2024 المخيبة رغم بلوغ الدور نصف النهائي، طُرحت تساؤلات كثيرة حول خيارات ديشان، لكن الأخير احتفظ برباطة جأشه.
وقال أول من أمس في مؤتمر صحافي متوجها للإعلاميين "بمقدوركم قول وكتابة ما تشاؤون، هذا جزء من الحياة. أعلم ان هناك مطالب والتوقعات مرتفعة. يردّ اللاعبون بمجموعة شابة. هذه المباريات الست (في دوري الأمم) تخدم هذا الغرض".
لتجنب شبح تراجع سلطته بعد 12 عاما في منصبه، حذر المدرب من أن هذه البطولة التي لا تحمل قيمة كبيرة للاعبين والمشاهدين، يجب أن تزود تشكيلته بالـ"أوكسجين" قبل التركيز في العام 2025 على تصفيات مونديال 2026.
ورغم بداية كارثية في ملعب بارك دي برانس ضد إيطاليا (1-3 في 6 أيلول - سبتمبر)، أعاد ديشان سفينة المنتخب الفرنسي إلى مسارها الطبيعي.
استفاد العديد من اللاعبين لتسجيل النقاط على غرار إيمانويل كونيه، ماتيو جندوزي في خط الوسط ولوكا دينيي في الدفاع.
وشرح المدرب "سيعقّد هذا الأمر خياراتي في المستقبل، لكن من الجيد تقديم مباريات كبيرة أمام فريق نوعي مثل إيطاليا".
لكن الأمور ليست مثالية بالنسبة لفرنسا، وإذا كان ديشان سعيدا لاستعادة فريقه حمضه النووي، مع تكتل كبير في الدفاع والوسط، إلا أن ورشته ما تزال كبيرة في خط الهجوم.
أضاءت كأس أوروبا في ألمانيا، حيث اكتفت فرنسا بتسجيل هدف وحيد من لعب مفتوح، على أوجه قصور خطيرة في المقدمة. لم يعالج دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية النقص في الإبداع.
وإذا كان الـ"زرق" تألقوا في الركلات الثابتة الأحد في ميلانو، إلا ان اللاعبين المهاجمين افتقروا إلى صنع أية فرصة تقريبا.
عرف نجم المنتخب الأول وقائده كيليان مبابي نكسات عديدة، على غرار مروره على هامش كأس أوروبا 2024، نزاعه المالي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، اتهامه من قبل الصحافة السويدية بالاغتصاب، كما غاب عن آخر تجمعين للمنتخب.
ساهم اعتزال أنتوان غريزمان دوليا بإضعاف هجوم فرنسا، وإذا كانت الأخيرة تريد تخطي ربع نهائي دوري الأمم في آذار (مارس) 2025 وخصوصا التألق في مونديال 2026، عليها إيجاد حلول لهذا القطاع. تبدأ الحلول باستعادة مبابي مستوياته التي قادت فرنسا إلى لقب مونديال 2018 ووصافة 2022.
ووضع ديشان حدا للشكوك مرجئا موضوع نجمه إلى الاستحقاق المقبل "اتركوه وشأنه. أنا متأكد بأنه سيستعيد إمكاناته".
كين غير قلق
إلى ذلك، أوضح هاري كين إنه لا يعتقد أن كأس العالم 2026 ستكون فرصته الأخيرة لمساعدة منتخب إنجلترا على إنهاء الانتظار الطويل للفوز بالألقاب.
وكان مستقبل قائد المنتخب الإنجليزي مع الفريق محل شك، في الوقت الذي خرج فيه النجم البالغ من العمر 31 عاما من التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة اليونان الاسبوع الماضي.
ورغم ذلك، عاد كين للمشاركة في المباراة الأخيرة للمدرب لي كارسلي، المدير الفني المؤقت، ليسجل هدف التقدم في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه 5-0 على أيرلندا، ليتأكد صعود المنتخب الإنجليزي إلى المستوى الأول بدوري أمم أوروبا.
وحينما سئل عن إذا كانت بطولة 2026 هي الأخيرة من أجل تحقيق كأس العالم قال كين في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: "لا أعتقد ذلك، هناك تصور دائما أنه حينما تصل إلى الثلاثينات من عمرك فإنك انتهيت، لكن بالنسبة لي أنافس على أعلى مستوى مثلما لم يحدث من قبل وأشعر بحالة جيدة لم أشعر بها من قبل، لذلك فأن الأمر يتعلق باستيعاب اللحظة الحالية".
وأضاف: "لا أحب التفكير في السمتقبل البعيد في مسيرتي، كأس العالم ستكون مثيرة".
وأوضح مهاجم بايرن ميونيخ الألماني: "في أميركا ستكون تلك مناسبة كبيرة وبالطبع سنحاول الفوز باللقب، لكن يجب أن ننظر إلى أنفسنا الآن وأن نحاول التطور والأمور ستكون مختلفة خلال عامين". -(وكالات)

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