ناجلسمان يتطلع للمداورة أمام المجر.. وكين يعلق على مستقبله مع انجلترا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - يدخل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، مواجهة مضيفه المجري، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، وسط جاهزية كل اللاعبين المتاحين، حتى أن المدافع جوناثان تاه الموقوف، سافر مع الفريق إلى بودابست.
ويظل تاه مع الفريق، رغم أنه لا يوجد شيء للعب لأجله، لا سيما وأن المنتخب الألماني تصدر المجموعة الثالثة في المستوى الأول وتأهل لدور الثمانية، فيما سينهي المنتخب المجري دور المجموعات في المركز الثالث وسينتقل للعب ملحق الصعود والهبوط.
ولكن المنتخب الألماني يسعى لإنهاء هذا العام القوي بشكل رائع لتعزيز معنويات الفريق للعام 2025، حيث سيشارك في الأدوار الاقصائية ببطولة دوري الأمم الأوروببة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
وقال ناجلسمان إنه سيقوم بعملية التدوير، حيث سيدفع بألكسندر نوبل بدلا من أوليفر باومان، الذي شارك في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على منتخب البوسنة والهرسك 7-0 يوم السبت الماضي.
وينتظر أن يشارك نيكو شلوتربيك بدلا من تاه، الذي سيتم إيقافه في هذه المباراة.
وأوضح ناجلسمان : "نستمد دوافعنا من حقيقة أننا يمكننا التحسن، لكي أكون صادقا ليس لدينا الكثير من الوقت لترك الأمور للصدفة، نرغب في الفوز بنسبة 100 % ببساطة هذا هو اهتمامنا بأن نتحسن".
وكان ليروي ساني، جناح بايرن ميونيخ، واحدا من البدلاء في المباراة الأولى أمام البوسنة والهرسك، وسجل هدفا لدى مشاركته، ويرغب ناجلسمان في أن يجعله كأساسي في مباراة اليوم.
وأضاف ناجلسمان: "أتوقع أن يستغل المشاركة في عدد أكبر من الدقائق، مثلما فعل في وقت أقصر من ذلك".
وأصبح جوشوا كيميتش، قائد الفريق، جاهزا للمشاركة رغم إصابته بكدمة في الكاحل، ولكنه ربما لن يشارك في المباراة كلها للحصول على القليل من الراحة، مثل النجمين الشابين جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، حيث كانوا من بين أربعة لاعبين تم استبدالهما بعد مرور 60 دقيقة من مباراة يوم السبت الماضي.
وقال ناجلسمان: "يمكنني تحديد التشكيلة بطريقة تضمن وجود فريقين قويين على أرض الملعب، حتى لو قمنا بالتدوير 10 مرات."
وأعرب ناجلسمان عن استعداده لأخذ مصالح الأندية في عين الاعتبار "في حدود المعقول" لأن " الفريق الذي يلعب دائما هو الأهم، وفي الوقت الحالي، هذا الفريق هو فريقنا".
وأردف قائلا: "ولكنني لست ساذجا أو ضيق الأفق، وأعلم أن مازال هناك مباريات مهمة قبل عيد الميلاد. لدينا نفس الرغبة في الحفاظ على صحة اللاعبين".
وتعهد موسيالا ببذل جهد مركز للغاية في بودابست لإنهاء عام شهد إشراف ناجلسمان على تحول مذهل للفريق بتحقيق 10 انتصارات حتى الآن، وثلاثة تعادلات وهزيمة، كانت في دور الثمانية ببطولة أوروبا 2024 أمام إسبانيا، التي توجت باللقب.
وقال موسيالا: "سنظهر المتعة التي نريدها في كل مباراة. سنتقدم خطوة للأمام في كل مباراة".
ديشان ينجح في التحدي
من ناحية ثانية، لم يكن العام 2024 مريحا لديدييه ديشان، بعد تعرضه لانتقادات نادرة منذ توليه تدريب منتخب فرنسا لكرة القدم في 2012، لكنه تمكن من الصمود بوجه العاصفة مؤجلا الاستحقاقات المهمة حتى آذار (مارس) المقبل.
كان الارتياح واضحا في معسكر المنتخب الأزرق بعد الفوز الأخير اللافت على إيطاليا 3-1 في دوري الأمم الأوروبية الذي ضمن له صدارة مجموعته في المستوى الأول.
عكست الفرحة العارمة على مقعد البدلاء والرضا الذي أظهره ديشان أمام وسائل الإعلام، أهمية المباراة بالنسبة للاعب الوسط السابق، حتى لو كان التأهل إلى ربع النهائي مضمونا.
بعد ثلاثة أيام من تعادل سلبي مخيب أمام منتخب ضعيف على ملعب استاد دو فرانس، وفي سياق أمني متوتر أدى إلى امتلاء ربع مدرجات الملعب فقط، قدم وصيف بطل العالم مستوى جيدا.
لكن الفوز الشرفي في ملعب سان سيرو طرد الغيوم الكبيرة التي كانت تحوم فوق الرؤوس وأنهت السنة بعلامة إيجابية.
بعد كأس أوروبا 2024 المخيبة رغم بلوغ الدور نصف النهائي، طُرحت تساؤلات كثيرة حول خيارات ديشان، لكن الأخير احتفظ برباطة جأشه.
وقال أول من أمس في مؤتمر صحافي متوجها للإعلاميين "بمقدوركم قول وكتابة ما تشاؤون، هذا جزء من الحياة. أعلم ان هناك مطالب والتوقعات مرتفعة. يردّ اللاعبون بمجموعة شابة. هذه المباريات الست (في دوري الأمم) تخدم هذا الغرض".
لتجنب شبح تراجع سلطته بعد 12 عاما في منصبه، حذر المدرب من أن هذه البطولة التي لا تحمل قيمة كبيرة للاعبين والمشاهدين، يجب أن تزود تشكيلته بالـ"أوكسجين" قبل التركيز في العام 2025 على تصفيات مونديال 2026.
ورغم بداية كارثية في ملعب بارك دي برانس ضد إيطاليا (1-3 في 6 أيلول - سبتمبر)، أعاد ديشان سفينة المنتخب الفرنسي إلى مسارها الطبيعي.
استفاد العديد من اللاعبين لتسجيل النقاط على غرار إيمانويل كونيه، ماتيو جندوزي في خط الوسط ولوكا دينيي في الدفاع.
وشرح المدرب "سيعقّد هذا الأمر خياراتي في المستقبل، لكن من الجيد تقديم مباريات كبيرة أمام فريق نوعي مثل إيطاليا".
لكن الأمور ليست مثالية بالنسبة لفرنسا، وإذا كان ديشان سعيدا لاستعادة فريقه حمضه النووي، مع تكتل كبير في الدفاع والوسط، إلا أن ورشته ما تزال كبيرة في خط الهجوم.
أضاءت كأس أوروبا في ألمانيا، حيث اكتفت فرنسا بتسجيل هدف وحيد من لعب مفتوح، على أوجه قصور خطيرة في المقدمة. لم يعالج دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية النقص في الإبداع.
وإذا كان الـ"زرق" تألقوا في الركلات الثابتة الأحد في ميلانو، إلا ان اللاعبين المهاجمين افتقروا إلى صنع أية فرصة تقريبا.
عرف نجم المنتخب الأول وقائده كيليان مبابي نكسات عديدة، على غرار مروره على هامش كأس أوروبا 2024، نزاعه المالي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، اتهامه من قبل الصحافة السويدية بالاغتصاب، كما غاب عن آخر تجمعين للمنتخب.
ساهم اعتزال أنتوان غريزمان دوليا بإضعاف هجوم فرنسا، وإذا كانت الأخيرة تريد تخطي ربع نهائي دوري الأمم في آذار (مارس) 2025 وخصوصا التألق في مونديال 2026، عليها إيجاد حلول لهذا القطاع. تبدأ الحلول باستعادة مبابي مستوياته التي قادت فرنسا إلى لقب مونديال 2018 ووصافة 2022.
ووضع ديشان حدا للشكوك مرجئا موضوع نجمه إلى الاستحقاق المقبل "اتركوه وشأنه. أنا متأكد بأنه سيستعيد إمكاناته".
كين غير قلق
إلى ذلك، أوضح هاري كين إنه لا يعتقد أن كأس العالم 2026 ستكون فرصته الأخيرة لمساعدة منتخب إنجلترا على إنهاء الانتظار الطويل للفوز بالألقاب.
وكان مستقبل قائد المنتخب الإنجليزي مع الفريق محل شك، في الوقت الذي خرج فيه النجم البالغ من العمر 31 عاما من التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة اليونان الاسبوع الماضي.
ورغم ذلك، عاد كين للمشاركة في المباراة الأخيرة للمدرب لي كارسلي، المدير الفني المؤقت، ليسجل هدف التقدم في اللقاء الذي انتهى لصالح فريقه 5-0 على أيرلندا، ليتأكد صعود المنتخب الإنجليزي إلى المستوى الأول بدوري أمم أوروبا.
وحينما سئل عن إذا كانت بطولة 2026 هي الأخيرة من أجل تحقيق كأس العالم قال كين في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية: "لا أعتقد ذلك، هناك تصور دائما أنه حينما تصل إلى الثلاثينات من عمرك فإنك انتهيت، لكن بالنسبة لي أنافس على أعلى مستوى مثلما لم يحدث من قبل وأشعر بحالة جيدة لم أشعر بها من قبل، لذلك فأن الأمر يتعلق باستيعاب اللحظة الحالية".
وأضاف: "لا أحب التفكير في السمتقبل البعيد في مسيرتي، كأس العالم ستكون مثيرة".
وأوضح مهاجم بايرن ميونيخ الألماني: "في أميركا ستكون تلك مناسبة كبيرة وبالطبع سنحاول الفوز باللقب، لكن يجب أن ننظر إلى أنفسنا الآن وأن نحاول التطور والأمور ستكون مختلفة خلال عامين". -(وكالات)
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