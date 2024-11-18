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عبد الفتاح: الفوارق الفنية تميل لـالنشامى أمام الكويت

11/18/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أكد اللاعب الدولي السابق بصفوف المنتخب الوطني حسن عبد الفتاح، أن الفوارق الفنية تميل بصورة واضحة لـ"النشامى" أمام نظيره الكويتي، قبل الموقعة المرتقبة مساء اليوم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم على أرض المنافس.
وبين عبد الفتاح في حديثه لـ"الغد"، أن المنتخب الكويتي يمر بمرحلة انتقالية في الفترة الحالية، وأن معظم عناصره من الشباب ولا يمتلكون الخبرات الكافية في التعامل مع المراحل الصعبة واللعب تحت الضغط النفسي، مؤكدا ضرورة استثمار هذه النقطة والعودة بالنقاط الثلاث.
وأضاف: "من الممكن أن تشكل نتيجة الذهاب بين الطرفين والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في عمان، حافزا له في تقديم مستوى أفضل في لقاء الليلة، إضافة إلى أن المباراة تشكل له الفرصة الأخيرة تقريبا في مسألة المنافسة على البطاقتين المؤهلتين للملحق الآسيوي، وسيبحث عن الفوز الأول له في التصفيات".
ولفت عبد الفتاح إلى أن المباراة ليست صعبة، إلا أنها تتطلب أكثر جدية من اللاعبين من غيرها في سبيل الابتعاد عن المفاجآت والتعثر، موضحا أن المنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي درس المنافس من خلال مواجهاته الماضية وأبرزها أمام "النشامى" بمرحلة الذهاب.
وتابع: "أعتقد أن لاعبي المنتخب الوطني أصبحت لديهم الخبرة في التعامل مع الظروف الصعبة واللعب تحت الضغط الجماهيري، ولا أرى أن المهمة صعبة في حال التركيز داخل المستطيل الأخضر، والابتعاد عن الفردية في بعض المواقف الحاسمة".
ويعتبر عبد الفتاح الهداف التاريخي للمنتخب الوطني في تاريخ مواجهاته أمام المنتخب الكويتي، حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات واجه من خلالها "الأزرق"، علما أنه في الترتيب الثالث عشر من اللاعبين الذين مثلوا "النشامى" بعدد المباريات بواقع 111 مباراة، مقابل تسجيله 30 هدفا كثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف عبر تاريخ المنتخب الوطني.
وقال حول هذا الأمر: "من الأمور الجميلة لأي لاعب معتزل أن يتم ذكر اسمه قبل أي لقاء مرتقب، إذ استرجع الذكريات الجميلة التي عشتها بتلك اللحظات والأهداف الحاسمة لبعضها، وكنت متشوقا كأي لاعب لفترات اللعب تلك مع المنتخب الوطني في كأس العالم".
وأشاد عبد الفتاح بالمهاجم علي علوان، الذي سيغيب عن مواجهة الكويت للاصابة، واعتبره اللاعب الأفضل حاليا بصفوف المنتخب الوطني، حيث اعتبر أسلوب لعبه تكتيكيا بصورة عالية، وأنه يطبق ما هو مطلوب منه داخل أرضية الملعب من واجبات بحذافيرها، موضحا أنه العلامة الفارقة في هجوم المنتخب، نظرا لتطور مستواه بصورة ملحوظة مؤخرا.
واستطرد: "الفرصة أصبحت كبيرة ومواتية للمنتخب الوطني في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وطريقة التأهل تتيح لنا اللعب على أكثر من فرصة في حال التعثر، إلا أن خطف المركز الثاني هو الأهم خوفا من الدخول في تصفيات جديدة، حيث إن التنافس على البطاقة الثانية يشتد حال فوز المنتخب العماني على العراق، وتعثر المنتخب الوطني بأي نتيجة".
وتمنى عبد الفتاح التركيز من نجمي المنتخب الوطني موسى التعمري ويزن النعيمات بصورة أكبر أمام المرمى، وعدم المبالغة في الاحتفاظ بالكرة واللعب بفردية، مؤكدا بالوقت ذاته، أن غيابهما عن الملاعب مؤخرا بسبب الإصابة وعدم اللعب بشكل مستمر، ساهما في تراجع حسهما التهديفي بسيطا.
وزاد: "الجيل الحالي يملك فرصة ذهبية بالتأهل لكأس العالم نظرا لزيادة عدد المقاعد عن قارة آسيا، وتوفر أكثر من فرصة للتأهل، عكس الأجيال المميزة السابقة التي كانت تواجه صعوبات في بلوغ أدوار متقدمة، نظرا لمحدودية المراكز المؤهلة للمونديال بصورة مباشرة، وأرى أن الجيل السابق، كان يلعب بروح عالية وحرارة أكثر من الجيل الحالي".

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