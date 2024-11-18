التكروري: الفيصلي يعاني من عدم وجود ملاعب عشبية للتدريب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – شكى الجهاز الفني لفريق الفيصلي بقيادة جمال أبو عابد، من عدم وجود ملاعب
عشبية لغايات تدريب الفريق، الأمر الذي دفع الفريق لإجراء تدريباته على أرضيات من العشب الصناعي، التي تتسبب عادة في إصابات اللاعبين.
وأكد المدير الإداري للفريق رائد التكروري، أن المحاولات كافة، التي بذلت من إدارة النادي لتأمين ملعب عشبي للتدريبات لم تنجح، وأضاف في حديثه لـ "الغد": "تفاجأنا أن المنتخبات الوطنية من الشباب والسيدات والناشئات تتدرب على الملاعب العشبية المتاحة، إضافة إلى أن اتحاد الكرة استضاف مباراة المنتخبين الفلسطيني والكوري الجنوبي وهذا أيضا، يقلل من فرصة الأندية للتدريب على الملاعب العشبية".
وأردف: "يدرك الجميع أن دعم المنتخبات الوطنية مسؤولية وطنية، ونحن في الفيصلي دائما خلف المنتخبات ونرحب بإقامة مباريات المنتخبات العربية وخصوصا المنتخب الفلسطيني الشقيق، لكن من الواجب على اتحاد الكرة النظر للأندية بصورة أفضل في مجال الملاعب، باعتبارها الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية". واختتم حديثه بالقول: "الفيصلي سيقابل نظيره فريق الصريح يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي في افتتاح منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين على ستاد عمان الملعب العشبي، ويتدرب حاليا على ملاعب غير عشبية وهذا يؤثر على أداء اللاعبين الفني والبدني".
ويواصل "الأزرق" تدريباته اليومية المكثفة على ملعب النادي بغمدان بمشاركة اللاعبين كافة باستثناء الخماسي، الحارس نور بني عطية وحسام أبو الذهب مع المنتخب الوطني، أشرف الخب وعمر مرار مع منتخب الشباب، والمدافع مصعب البطاط المتواجد مع منتخبه الفلسطيني.
ويرنو المدرب أبو عابد إلى تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق حاليا، وإعداده فنيا وبدنيا بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وقف نزف النقاط في بطولة الدوري، حيث يبتعد الفريق عن صدارة الدوري بفارق 10 نقاط، إذ يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة، كما ودع الفريق بطولة درع الاتحاد وخسر لقبه عقب الخروج من الدور الأول للمسابقة. وسيعمل أبو عابد خلال التوقف بين مرحلتي الذهاب والإياب على إعادة هيكلة الفريق بدعم الإدارة، فيما تأمل جماهير النادي في أن تتمكن الإدارة من رفع القيد عن التسجيل الدولي والمحلي، لتتمكن من التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب جدد.
اللاعبون بدورهم، وعدوا الإدارة خلال اجتماعهم قبل أيام، بالعمل على تغيير الصورة في المرحلة المقبلة، والانتقال للمنافسة على نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، وضرورة السعي للفوز بلقب بطولة الكأس، بعدما تراجعت فرص الفريق بالفوز بالدوري، كما وجه أبو عابد رسالة مباشرة للاعبين مفادها بضرورة أن يثبت كل لاعب خلال المباريات المقبلة، أحقيته بالاستمرار مع الفريق، لأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في الفريق، حيث يستمر مع الفريق كل من يستحق أن يرتدي قميص الفيصلي.
ويخوض الفيصلي بعد غد مواجهة ودية مع نظيره فريق شباب الأردن، للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وكان الفيصلي فاز في مباراة ودية على فريق الحراس الملكي بهدفين من دون رد، سجلهما المحترف السنغالي سيمون وصهيب أبو هشهش، وسيعمل أبو عابد للوصول لأفضل تشكيلة قادر على تحقيق أمنيات جماهير الفيصلي في المنافسة الحقيقية على لقب بطولة كأس الأردن، والاستمرار في المحاولات للاقتراب من مقدمة دوري المحترفين.
وكانت إدارة الفيصلي، تعاقدت مع مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو بليجرينو، ليخلف مدرب اللياقة قيس معمر الذي كان آخر من تولى هذا المنصب في جهاز المدرب السوري السابق رأفت محمد الذي استقال قبل فترة.
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