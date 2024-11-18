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التكروري: الفيصلي يعاني من عدم وجود ملاعب عشبية للتدريب

11/18/2024 2:38:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – شكى الجهاز الفني لفريق الفيصلي بقيادة جمال أبو عابد، من عدم وجود ملاعب عشبية لغايات تدريب الفريق، الأمر الذي دفع الفريق لإجراء تدريباته على أرضيات من العشب الصناعي، التي تتسبب عادة في إصابات اللاعبين.
وأكد المدير الإداري للفريق رائد التكروري، أن المحاولات كافة، التي بذلت من إدارة النادي لتأمين ملعب عشبي للتدريبات لم تنجح، وأضاف في حديثه لـ "الغد": "تفاجأنا أن المنتخبات الوطنية من الشباب والسيدات والناشئات تتدرب على الملاعب العشبية المتاحة، إضافة إلى أن اتحاد الكرة استضاف مباراة المنتخبين الفلسطيني والكوري الجنوبي وهذا أيضا، يقلل من فرصة الأندية للتدريب على الملاعب العشبية".
وأردف: "يدرك الجميع أن دعم المنتخبات الوطنية مسؤولية وطنية، ونحن في الفيصلي دائما خلف المنتخبات ونرحب بإقامة مباريات المنتخبات العربية وخصوصا المنتخب الفلسطيني الشقيق، لكن من الواجب على اتحاد الكرة النظر للأندية بصورة أفضل في مجال الملاعب، باعتبارها الرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية". واختتم حديثه بالقول: "الفيصلي سيقابل نظيره فريق الصريح يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالي في افتتاح منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين على ستاد عمان الملعب العشبي، ويتدرب حاليا على ملاعب غير عشبية وهذا يؤثر على أداء اللاعبين الفني والبدني".
ويواصل "الأزرق" تدريباته اليومية المكثفة على ملعب النادي بغمدان بمشاركة اللاعبين كافة باستثناء الخماسي، الحارس نور بني عطية وحسام أبو الذهب مع المنتخب الوطني، أشرف الخب وعمر مرار مع منتخب الشباب، والمدافع مصعب البطاط المتواجد مع منتخبه الفلسطيني.
ويرنو المدرب أبو عابد إلى تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق حاليا، وإعداده فنيا وبدنيا بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وقف نزف النقاط في بطولة الدوري، حيث يبتعد الفريق عن صدارة الدوري بفارق 10 نقاط، إذ يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة، كما ودع الفريق بطولة درع الاتحاد وخسر لقبه عقب الخروج من الدور الأول للمسابقة. وسيعمل أبو عابد خلال التوقف بين مرحلتي الذهاب والإياب على إعادة هيكلة الفريق بدعم الإدارة، فيما تأمل جماهير النادي في أن تتمكن الإدارة من رفع القيد عن التسجيل الدولي والمحلي، لتتمكن من التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب جدد.
اللاعبون بدورهم، وعدوا الإدارة خلال اجتماعهم قبل أيام، بالعمل على تغيير الصورة في المرحلة المقبلة، والانتقال للمنافسة على نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، وضرورة السعي للفوز بلقب بطولة الكأس، بعدما تراجعت فرص الفريق بالفوز بالدوري، كما وجه أبو عابد رسالة مباشرة للاعبين مفادها بضرورة أن يثبت كل لاعب خلال المباريات المقبلة، أحقيته بالاستمرار مع الفريق، لأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات في الفريق، حيث يستمر مع الفريق كل من يستحق أن يرتدي قميص الفيصلي.
ويخوض الفيصلي بعد غد مواجهة ودية مع نظيره فريق شباب الأردن، للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين وتصويب الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية، وكان الفيصلي فاز في مباراة ودية على فريق الحراس الملكي بهدفين من دون رد، سجلهما المحترف السنغالي سيمون وصهيب أبو هشهش، وسيعمل أبو عابد للوصول لأفضل تشكيلة قادر على تحقيق أمنيات جماهير الفيصلي في المنافسة الحقيقية على لقب بطولة كأس الأردن، والاستمرار في المحاولات للاقتراب من مقدمة دوري المحترفين.
وكانت إدارة الفيصلي، تعاقدت مع مدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريجو بليجرينو، ليخلف مدرب اللياقة قيس معمر الذي كان آخر من تولى هذا المنصب في جهاز المدرب السوري السابق رأفت محمد الذي استقال قبل فترة.

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