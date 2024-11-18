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منتخب الكراتيه للقتال الجماعي يتأهب لبطولة العالم الأولى

11/18/2024 2:38:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- يكثف المنتخب الوطني للقتال الجماعي تحضيراته استعدادا لبطولة كأس العالم الأولى للفرق التي تبقى على موعد إقامتها قرابة الأسبوع، وتقام منافساتها في مدينة بامبلونا الإسبانية، وتجمع بين نخبة المنتخبات الوطنية العالمية، حيث تتنافس على نيل لقب البطولة.
وتقام البطولة للمرة الأولى للمنتخبات منفصلة عن فئة الفردي، حيث إنها تتيح للمنتخبات في القارات المختلفة المنافسة على الألقاب.
ووفقا للاتحاد الدولي للكراتيه سيدخل على خط المنافسة على لقب البطولة حاملي الألقاب العالمية، منتخبات الأردن واليابان وإسبانيا، حيث يعتبر المنتخب الأردني صاحب لقب القتال الجماعي لبطولة كأس العالم، التي أقيمت في ‏‏العاصمة المجرية بودابست في العام 2023، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية بالنقاط 14-10، إثر انتهاء مباريات المنتخبين بالتعادل، إضافة لليابان صاحب لقب الكاتا للرجال والسيدات، وإسبانيا البلد المضيف للبطولة حامل لقب فريق القتال للسيدات.
ويمثل المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي عبد الرحمن مصاطفة وزكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعفيف غيث وحسن المصاروة ويوسف نوفل وأحمد شديد وعمر شقرة.
ووفقا لقرعة كأس العالم للفرق للكراتيه التي أجريت الشهر الماضي يأتي المنتخب الوطني للرجال في القتال الجماعي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات تونس وأوكرانيا وسلوفاكيا وكولومبيا.
وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام 2023.
وتضم قائمة القتال الجماعي 20 دولة هي الأردن وكازاخستان وكوسوفو ومقدونيا وسلوفينيا وإسبانبا وتونس وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليونان وإيران وإيطاليا وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وكرواتيا ومصر واليابان، وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 5 منتخبات.
وستقام مراحل المجموعات والدور ربع النهائي ونصف النهائي يومي الجمعة والسبت 22 و23 الحالي، وتقام يوم الأحد 24 الحالي، مباريات الميدالية البرونزية والنهائيات.
ويفتتح المنتخب الوطني للكراتيه للرجال للقتال الجماعي منافسات بطولة العالم للمنتخبات بملاقاة المنتخب التونسي في مباراته الأولى.
وبعدها يلتقي المنتخب الوطني في المباراة الثانية أمام المنتخب الاوكراني، وفي المباراة الثالثة يواجه المنتخب السلوفاكي، قبل أن يلعب أمام المنتخب الكولومبي، وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان المصنفان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي.
ووفقا لجدول البطولة، تقام يوم الخميس الموافق 21 الشهر المقبل، عملية تسجيل المشاركين والمدربين، كما سيتم عقد اجتماع للجنة حكام البطولة، وإجراء الفحص الطبي للاعبين، إضافة لشرح مقدم من حكام البطولة للمشاركين، بينما تنطلق منافسات القتال الجماعي يوم 22 المقبل، ومن ثم تقام يوم السبت الموافق 23 المقبل، أدوار النصف نهائي، في حين تقام في اليوم التالي مباريات الميدالية البرونزية والأدوار النهائية.

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