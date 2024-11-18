منتخب الكراتيه للقتال الجماعي يتأهب لبطولة العالم الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- يكثف المنتخب الوطني للقتال الجماعي تحضيراته استعدادا لبطولة كأس العالم الأولى للفرق التي تبقى على موعد إقامتها قرابة الأسبوع، وتقام منافساتها في مدينة بامبلونا الإسبانية، وتجمع بين نخبة المنتخبات الوطنية العالمية، حيث تتنافس على نيل لقب البطولة.
وتقام البطولة للمرة الأولى للمنتخبات منفصلة عن فئة الفردي، حيث إنها تتيح للمنتخبات في القارات المختلفة المنافسة على الألقاب.
ووفقا للاتحاد الدولي للكراتيه سيدخل على خط المنافسة على لقب البطولة حاملي الألقاب العالمية، منتخبات الأردن واليابان وإسبانيا، حيث يعتبر المنتخب الأردني صاحب لقب القتال الجماعي لبطولة كأس العالم، التي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست في العام 2023، بعد فوزه على نظيره المصري في المباراة النهائية بالنقاط 14-10، إثر انتهاء مباريات المنتخبين بالتعادل، إضافة لليابان صاحب لقب الكاتا للرجال والسيدات، وإسبانيا البلد المضيف للبطولة حامل لقب فريق القتال للسيدات.
ويمثل المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي عبد الرحمن مصاطفة وزكي أبو قاعود ومحمد الجعفري وعفيف غيث وحسن المصاروة ويوسف نوفل وأحمد شديد وعمر شقرة.
ووفقا لقرعة كأس العالم للفرق للكراتيه التي أجريت الشهر الماضي يأتي المنتخب الوطني للرجال في القتال الجماعي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات تونس وأوكرانيا وسلوفاكيا وكولومبيا.
وتصدر المنتخب الوطني قائمة المتأهلين للبطولة لفئة القتال الجماعي للرجال، بعد حصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم والتي أقيمت في العاصمة المجرية بودابست العام 2023.
وتضم قائمة القتال الجماعي 20 دولة هي الأردن وكازاخستان وكوسوفو ومقدونيا وسلوفينيا وإسبانبا وتونس وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وفرنسا واليونان وإيران وإيطاليا وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وكرواتيا ومصر واليابان، وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات وتضم كل مجموعة 5 منتخبات.
وستقام مراحل المجموعات والدور ربع النهائي ونصف النهائي يومي الجمعة والسبت 22 و23 الحالي، وتقام يوم الأحد 24 الحالي، مباريات الميدالية البرونزية والنهائيات.
ويفتتح المنتخب الوطني للكراتيه للرجال للقتال الجماعي منافسات بطولة العالم للمنتخبات بملاقاة المنتخب التونسي في مباراته الأولى.
وبعدها يلتقي المنتخب الوطني في المباراة الثانية أمام المنتخب الاوكراني، وفي المباراة الثالثة يواجه المنتخب السلوفاكي، قبل أن يلعب أمام المنتخب الكولومبي، وبعد مرحلة المجموعات، يتأهل الفريقان المصنفان الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي.
ووفقا لجدول البطولة، تقام يوم الخميس الموافق 21 الشهر المقبل، عملية تسجيل المشاركين والمدربين، كما سيتم عقد اجتماع للجنة حكام البطولة، وإجراء الفحص الطبي للاعبين، إضافة لشرح مقدم من حكام البطولة للمشاركين، بينما تنطلق منافسات القتال الجماعي يوم 22 المقبل، ومن ثم تقام يوم السبت الموافق 23 المقبل، أدوار النصف نهائي، في حين تقام في اليوم التالي مباريات الميدالية البرونزية والأدوار النهائية.
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