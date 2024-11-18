انطلاق فعاليات مهرجان مسرح الطفل العربي احتفاءً بالأحلام البريئة

انطلقت مساء أمس، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مسرح الطفل العربي "أعطونا الطفولة"، وسط أجواء مفعمة بالإبداع ورسائل الأمل الموجهة لجيل المستقبل، برعاية مندوبة الثقافة، مساعدة الأمين العام للشؤون الثقافية والفنية عروبة الشمايلة.



المهرجان الذي يمتد 5 أيام، بتنظيم جمعية نادي الطفل الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وأمانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين، يقدم باقة متنوعة من العروض المسرحية، وهي: "غزة والنشمي"، "الرداء العجيب"، "الأصدقاء والثعلب الماكر"، وكذلك المسرحية الجزائرية "لعبة الاختيار"، والمسرحية العراقية "سعدان ونعسان"، والمسرحية المصرية "أساطير أطفالنا"، والمسرحية الفلسطينية "الخجول".



وقال مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إن المهرجان يجمع بين الإبداع المحلي والعربي لتقديم تجربة مسرحية مفيدة وممتعة لأطفالنا ، مشيرًا إلى أنه احتفاء بالطفل وبخياله الواسع وبقدراته على التعلم والاستمتاع في آن واحد.



وأكد أن المسرحيات التي تعرض في المهرجان لا تقدم ترفيهًا فقط، بل تحمل في طياتها رسائل هامة حول القيم والمبادىء التي نريد أن نغرسها في نفوس أطفالنا، فهي تعزز لدينا حب القراءة والتحفيز على التفكير الابداعي.

واضاف الزعبي، أن المهرجان يعد مناسبة وفرصة حيوية لتبادل الخبرات الثقافية من مختلف الدول العربية، فهو يجمع بين المبدعين من مختلف الأجيال والأوطان ليشكلوا معا لوحة فنية زاهية الألوان، حيث أن هذا التنوع الثقافي يثري تجربة الطفل ويعزز لديه الشعور بالانتماء إلى مجتمع عربي واحد ولغة وثقافة واحدة.

من جانبه أكد نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي، أن مدينة الزرقاء التي لطالما عرفت بتاريخها العريق كمهد للعمال والجند، تتألق اليوم بثوب الثقافة والفن وتفتح أبوابها للابتكار والإبداع لتصبح واحة أمل وجمال وتثري الحراك المسرحي الوطني بفضل الجهود المستمرة لنقل المسرح من المركز إلى محافظات المملكة.

و عبرت المخرجة حنان سليمان، التي أدارت فقرات المهرجان، عن فخرها بدور المهرجان في بناء آفاق واسعة لأبناء المستقبل، مشيرة إلى أن هذه العروض المسرحية تأتي لتلهم الأطفال وتشجعهم على الانفتاح على ثقافات العالم العربي المختلفة.

عبر مدير المهرجان سامي المجالي، عن أمله في أن تسهم العروض المسرحية في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، وتترسخ ذكرياتها كجزء من تشكيل ثقافتهم ووعيهم.

بدوره أشار الرئيس الفخري لجمعية نادي الطفل الثقافي ظاهر العمر، إلى أهمية الثقافة والفنون في بناء وعي الأجيال والمجتمع، مؤكداً أن الأطفال هم جيل المستقبل الواعد الذي يجب أن نغرس فيه روح الإبداع والمعرفة، حيث أن الأردن يعد متحفاً مفتوحاً للحضارات والثقافات المتنوعة، إذ تركت كل حضارة أثرها العريق في مختلف مناطقه من شماله إلى جنوبه.

ولفت إلى أن الطفل الفلسطيني يجسد مثالاً للصلابة والإرادة، في ظل مواجهته لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف براءتهم وحقهم في الحياة، مؤكدًا أن الطفولة العربية تحمل في جوهرها قوة ستقف في وجه كل من يسعى للنيل من أحلامها، إذ أن هذه الأحلام ستنمو لتصبح أكثر قوة وصلابة، في ظل تمسكنا بثقافتنا العربية الأصيلة وقيمنا المشتركة.

واشتملت فقرات افتتاح المهرجان، الذي حضره رئيس اللجنة العليا للمهرجان نعيم حدادين، وجمع من الفنانين وأهالي الزرقاء وأطفالهم، على عرض فيلم قصير بعنوان " الزرقاء بوابة الثقافة الأولى"، فيما تم تكريم الفنانة قمر الصفدي، مثلما سلمت الشمايلة الدروع التكريمية إلى مستحقيها، واستلمت بدورها درعا تكريميًا من القائمين على المهرجان.

وفي أعقاب فقرات الافتتاح تم عرض مسرحيتين أردنيتين هما: "غزة والنشمي" و "الرداء العجيب"، كما تم افتتاح معرض تراثي على هامش المهرجان، بمشاركة عدد من الجمعيات الثقافية والتراثية بالمحافظة اشتمل على أزياء شعبية وحرف يدوية وصناعات فنية ومطرزات ومأكولات شعبية متنوعة.

(بترا)