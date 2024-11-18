دراسة تكشف عن أسباب ازدياد معدلات قصر النظر عند الأطفال

كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من أطباء العيون، عن أسباب ازدياد معدلات "قصر النظر" عند الأطفال، بالإضافة إلى طرق علاجها.

قصر النظر هو نوع من أنواع الأخطاء الانكسارية، أي مشكلة في الرؤية تمنعك من الرؤية بوضوح، وبالتحديد رؤية الأشياء البعيدة.



يؤثر قصر النظرعلى نحو 35% من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويتوقع الباحثون أن يرتفع هذا الرقم إلى 40%، متجاوزًا 740 مليون طفل يعيشون مع قصر النظر بحلول عام 2050.



وإذا تُرك قصر النظر دون علاج، فقد يتطور بسرعة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض العين الخطيرة. لذلك فإن تشخيص وعلاج قصر النظر أمر بالغ الأهمية لصحة عين الطفل مدى الحياة.

يعاني الشخص عادة من قصر النظر لأن مقلة عينه أطول من المتوسط. يمكن أن يحدث هذا إذا نمت العين بسرعة كبيرة أو أطول من الطبيعي.



يعني طول مقلة العين أنه عندما يدخل الضوء إلى العين، فإنه لا يركز بشكل صحيح على الشبكية (الأنسجة الحساسة للضوء التي تبطن الجزء الخلفي من العين). ونتيجة لذلك، تكون الصورة التي يرونها ضبابية. يعد التحكم في نمو العين العامل الأكثر أهمية لتحقيق الرؤية الطبيعية.



شملت الدراسة 5.4 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا، من 50 دولة.

وخلص الباحثون إلى أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال يعانون من قصر النظر.

ما الذي يسبب قصر النظر؟

يتطور قصر النظر جزئيًا بسبب العوامل الوراثية. الآباء الذين يعانون من قصر النظر، وخاصة "قصر النظر الشديد"، هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال يصابون بقصر النظر.



لكن العوامل البيئية يمكن أن تلعب دورًا أيضًا. أحد الأسباب هو مقدار الوقت الذي نقضيه في النظر إلى الشاشات. وقد ارتبط هذا النوع من التركيز المطول على مسافة قصيرة من الشاشات بتطور حالة قصر النظر.



ويساعد تقليل وقت النظر إلى شاشة الهاتف أو التلفاز في تقليل إجهاد العين وإبطاء تطور قصر النظر. ومع ذلك، بالنسبة للعديد منا، قد يكون هذا صعبًا، نظرًا لمدى انغماس الشاشات في حياتنا اليومية.

وكشفت الدراسة أيضا، أن زيادة قضاء الوقت في الهواء الطلق بمقدار ساعة إلى ساعتين يوميًا قد يقلل من ظهور قصر النظر على مدى فترة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام.



قد يكون السبب هو أن شدة ضوء الشمس، مقارنة بالضوء الداخلي، يعزز إطلاق "الدوبامين". ويمكن لهذا الجزيء الحاسم أن يبطئ نمو العين ويساعد في منع تطور قصر النظر.



يمتلك أطباء العيون مجموعة من الأدوات لإبطاء نمو العين وبالتالي تطور قصر النظر. وأكثر الطرق فعالية هي:



1. تقنية تقويم القرنية (ortho-K) أو العدسات اللاصقة الصلبة لإعادة تشكيل العين مؤقتًا لتحسين الرؤية. وهي مريحة لأنها تُرتدى أثناء النوم فقط. ومع ذلك، يحتاج الآباء إلى التأكد من تنظيف العدسات وتخزينها بشكل صحيح لتقليل فرصة الإصابة بعدوى العين.



2. لقد ثبت أن قطرات العين المحتوية على "الأتروبين" تعمل بنجاح على إبطاء تقدم قصر النظر. ويمكن أن تكون قطرات العين سهلة الاستخدام، ولها آثار جانبية ضئيلة ولا تحمل خطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بالعدسات اللاصقة.





وقد يؤدي "قصر النظر الشديد" إلى إتلاف البصر بشكل دائم، وتشمل هذه الحالات:



1. انفصال الشبكية، حيث تتمزق الشبكية وتقشر بعيدًا عن الجزء الخلفي من العين.



2. الغلوكوما، حيث تتلف الخلايا العصبية في الشبكية والعصب البصري تدريجيًا.



3. اعتلال البقعة الصفراء الناجم عن قصر النظر، حيث تتقلص مقلة العين الأطول.



وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه يمكن تصحيح قصر النظر بسهولة عن طريق ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة. ولكن إذا كنت تعاني من "قصر نظر مرتفع" (أي أنك تعاني من قصر نظر شديد)، فإنك معرض لخطر أكبر للإصابة بأمراض العين الأخرى طوال حياتك. سبوتنيك

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