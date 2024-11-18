فنان سعودي يكشف عن مشاهدته لأطباق فضائية في السماء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الفنان السعودي الشعبي، كمال حمدي، اليوم الاثنين، أنه شاهد أطباقًا فضائية طائرة مرتين في سماء بلاده، في خضم نقاش واسع يجري حاليًّا حول رؤية أجسام غريبة فوق سماء الكويت.
وقال المغني الذي يمتلك في رصيده أغاني شعبية ويحترف العزف على العود، "والله على ما أقول شهيد، شاهدت الأطباق الطائرة مرتين في حياتي، ولست وحدي، معي أشخاص آخرون، بعضهم أحياء يرزقون".
وأضاف حمدي موضحًا في تدوينة عبر موقع "إكس": "مرة وأنا طفل في سماء العلا، ومرة أخرى على شواطئ (دبر) في حقل (محافظة سعودية في منطقة تبوك)".
كما نشر حمدي رسمَين تقريبيين لِمشاهدته المثيرة للجدل تلك، وقال إن أحدهما للطبق الدائري الذي ظهر في سماء العلا، والثاني الذي يشبه السرب فقد ظهر في سماء محافظة حقل".
وكان حمدي يرد على تفسير قدَّمه الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، حول الأطباق الطائرة في منطقة الخليج العربي مع عودة الحديث عنها.
فقد كشفت شبكة "سكاي نيوز"، قبل أيام، أن الكونغرس الأمريكي ناقش رصد جسم غريب فوق سماء الكويت.
وزعمت "سكاي نيوز" أن النقاش الرسمي استند إلى مقطع فيديو ملون وعالي الوضوح، مدته 13 دقيقة، يوثق رصد جسم غريب على شكل كرة بيضاء، وعلى بعد 20 ميلًا قبالة ساحل الكويت.
ويقول الدكتور المسند في تفسيره لظهور الأطباق الطائرة، إنها ظاهرة عالمية مثيرة للجدل منذ عقود، وتستند في الغالب إلى روايات مزيفة، بجانب مشاهدات حقيقية مصورة أحيانًا، ولكن لها تفسيرات علمية كالخداع البصري، حيث تظهر أشياء في السماء على غير حقيقتها بسبب ظروف الإضاءة أو الزوايا.
ويختتم المسند تفسيره بوجود مشاهدات قليلة لا يوجد لها تفسير، و"تشمل أجسامًا عجيبة وسريعة تم رصدها في مواقع متعددة حول العالم، وهي ليست من صنع البشر، ولا تنتمي إلى الجن أو الإنس، بل تبدو كأجرام غامضة تفوق الخيال، وهي خارج نطاق معرفتنا الحالية" على حد قوله.
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