فنان سعودي يكشف عن مشاهدته لأطباق فضائية في السماء

كشف السعودي الشعبي، كمال حمدي، اليوم الاثنين، أنه شاهد أطباقًا فضائية طائرة مرتين في سماء بلاده، في خضم نقاش واسع يجري حاليًّا حول رؤية أجسام غريبة فوق سماء الكويت.



وقال المغني الذي يمتلك في رصيده أغاني شعبية ويحترف العزف على العود، "والله على ما أقول شهيد، شاهدت الأطباق الطائرة مرتين في حياتي، ولست وحدي، معي أشخاص آخرون، بعضهم أحياء يرزقون".



وأضاف حمدي موضحًا في تدوينة عبر موقع "إكس": "مرة وأنا طفل في سماء العلا، ومرة أخرى على شواطئ (دبر) في حقل (محافظة سعودية في منطقة تبوك)".



كما نشر حمدي رسمَين تقريبيين لِمشاهدته المثيرة للجدل تلك، وقال إن أحدهما للطبق الدائري الذي ظهر في سماء العلا، والثاني الذي يشبه السرب فقد ظهر في سماء محافظة حقل".



وكان حمدي يرد على تفسير قدَّمه الدكتور عبدالله ‌المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، حول الأطباق الطائرة في منطقة الخليج العربي مع عودة الحديث عنها.



فقد كشفت شبكة "سكاي نيوز"، قبل أيام، أن الكونغرس الأمريكي ناقش رصد جسم غريب فوق سماء الكويت.



وزعمت "سكاي نيوز" أن النقاش الرسمي استند إلى مقطع فيديو ملون وعالي الوضوح، مدته 13 دقيقة، يوثق رصد جسم غريب على شكل كرة بيضاء، وعلى بعد 20 ميلًا قبالة ساحل الكويت.



ويقول الدكتور المسند في تفسيره لظهور الأطباق الطائرة، إنها ظاهرة عالمية مثيرة للجدل منذ عقود، وتستند في الغالب إلى روايات مزيفة، بجانب مشاهدات حقيقية مصورة أحيانًا، ولكن لها تفسيرات علمية كالخداع البصري، حيث تظهر أشياء في السماء على غير حقيقتها بسبب ظروف الإضاءة أو الزوايا.



ويختتم المسند تفسيره بوجود مشاهدات قليلة لا يوجد لها تفسير، و"تشمل أجسامًا عجيبة وسريعة تم رصدها في مواقع متعددة حول العالم، وهي ليست من صنع البشر، ولا تنتمي إلى الجن أو الإنس، بل تبدو كأجرام غامضة تفوق الخيال، وهي خارج نطاق معرفتنا الحالية" على حد قوله.