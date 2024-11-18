Tuesday, 19 November 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشخير وانقطاع النفس الليلي.. أعراض وأسباب وعلاجات

11/18/2024 2:38:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الكثير من الناس يعتقدون أن الشخير سببه مشاكل في الجيوب الأنفية والزكام وما إلى ذلك، ولكن هناك أسبابا أخرى تتعدى صوت الشخير الذي يزعج البعض إلى أن يصل إلى درجة انقطاع النفس، مما يؤدي إلى إجراء مزيد من الفحوصات وصرف أجهزة خاصة للشخص في هذه الحالة.
يعد الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم الشكل الأكثر شيوعًا لاضطرابات التنفس المرتبطة بالنوم، حيث يتوقف النفس لدى المريض ثم يعود مرة أخرى بشكل متكرر أثناء نومه. ومن أسباب انقطاع النفس أثناء النوم ارتخاء عضلات الحلق ما يؤدي إلى سد مجرى التنفس. ويحدث هذا بصورة متقطعة مرات عدة أثناء النوم. إذ يعتبر الشخير من مؤشرات انقطاع النفس الانسدادي النومي.
الأعراض
تشمل أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي:
- فرط النعاس خلال النهار.
- الشخير بصوت مرتفع.
- نوبات ملحوظة من توقف النفس أثناء النوم.
- الاستيقاظ من النوم لاهثًا أو مختنقًا.
- الاستيقاظ في الصباح بفم جاف أو حلق ملتهب.
- الإصابة بنوبات الصداع في الصباح.
- صعوبة التركيز أثناء النهار لعدم الحصول على النوم الكافي وتغيرات الحالة المزاجية مثل، الاكتئاب وسرعة الانزعاج.
- ارتفاع ضغط الدم.
وعليه، يجب أن تتم مراجعة الطبيب في الحالات الآتية:
- عندما يكون الشخير بصوت مرتفع بدرجة تعيق نومك أو نوم الآخرين.
- الاستيقاظ من النوم لاهثًا أو مختنقًا.
- توقفات في التنفس أثناء النوم.
- النعاس الشديد خلال النهار. وقد يؤدي ذلك إلى النوم أثناء العمل أو مشاهدة التلفاز أو حتى قيادة السيارة. ولكن ليست كل حالات الشخير تصنف على أنها مرضية، بل يوجد شخير بسيط وشخير مرضي.
الأسباب
يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي عند ارتخاء العضلات الموجودة في مؤخرة الحلق أكثر من اللازم بما لا يسمح بالتنفس الطبيعي. وهذه العضلات هي التي تدعم الجزء الخلفي لسقف الفم الذي يعرف باسم الحنك الرخو. تدعم تلك العضلات أيضا اللسان وجدران الحلق الجانبية.
عند ارتخاء العضلات، يضيق مجرى التنفس أو ينغلق أثناء الشهيق. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض مستوى الأكسجين، ما يسبب زيادة ثاني أوكسيد الكربون في الدم.
يستشعر الدماغ عندئذ عدم القدرة على التنفس، فيستيقظ المريض من النوم فورا حتى يتمكن من إعادة فتح مجرى التنفس. وتكون هذه الاستفاقة قصيرة عادةً لدرجة ألا يتذكرها. يستيقظ المريض وهو يشعر بضيق في التنفس ولكن سرعان ما يزول من تلقاء نفسه عند أخذ نفس عميق، أو ربما يصدر منه صوت شخير أو اختناق أو لهاث. يمكن أن يتكرر هذا النمط من 5 مرات إلى 30 مرة كل ساعة طوال الليل. لذلك تعيق هذه الاضطرابات قدرة المريض على الوصول إلى مراحل النوم العميقة والمريحة، فيشعر بالنعاس خلال النهار.
عوامل الخطر
يصاب أي شخص بانقطاع النفس الانسدادي النومي. ومع ذلك، هناك عوامل معينة تضعك في خطر متزايد، وتشمل:
- الوزن الزائد: غالبية الأشخاص المصابون بانقطاع النفس الانسدادي النومي لديهم زيادة في الوزن. فالترسبات الدهنية حول مجرى الهواء العلوي يمكن أن تعيق عملية التنفس. كذلك يمكن للحالات الطبية المرتبطة بالسمنة، مثل قصور الغدة الدرقية ومتلازمة تكيس المبيض، أن تسبِّب انقطاع النفَس الانسدادي النومي.
- يزداد خطر الإصابة مع التقدم في العمر وحدوث انقطاع النفس الانسدادي النومي.
- ضيق المجرى الهوائي: وهي سمة يمكن أن تنتقل إلى أفراد العائلة. أو تتضخم اللوزتان أو الغدانيات لتسد مجرى الهواء.
- ارتفاع ضغط الدم، أو ما يسمى فرط ضغط الدم: انقطاع النفس الانسدادي النومي شائع جدًا بين الأشخاص المصابين بارتفاع الضغط الدموي.
- الاحتقان الأنفي المزمن: عادة ما يتضاعف حدوث انقطاع النفس الانسدادي النومي لدى الأشخاص المصابون باحتقان أنفي ليلي مزمن، أو التحسس الأنفي.
- التدخين: المدخنون أكثر عرضةً للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.
- داء السكري: يكون انقطاع النفس الانسدادي النومي أكثر شيوعًا بين الأشخاص المصابين بداء السكري.
الرجال بصفة عامة، يبلغ معدل الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي لدى الرجال ضعفين إلى ثلاثة أضعاف معدل الإصابة لدى النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث. على الرغم من ذلك، يزداد خطر إصابة النساء بانقطاع النفس الانسدادي النومي بعد انقطاع الطمث.
- الربو: يوجد أحيانا ارتباط بين الربو وشدة الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي.
ويجري اختصاصي طب النوم المزيد من التقييمات لتشخيص الحالة وتحديد مدى شدتها.
العلاجات
ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP): هناك العديد من الخيارات المتوفرة لقناع الضغط الإيجابي المستمر في المسالك الهوائية (CPAP). تتوفر أقنعة وأغطية الرأس ذات الضغط الموجب في مجرى التنفس (CPAP)، بأشكال ومقاسات متعددة لعلاج انقطاع النفس النومي على نحو ملائم.
صممت هذه الأجهزة بغرض إبقاء الحلق مفتوحًا. وبعض هذه الأجهزة يعمل على إبقاء مجرى التنفس مفتوحًا عن طريق جذب الفك للأمام، ما يخفف أحيانًا من الشخير وانقطاع النفس الانسدادي النومي. وتعمل أجهزة أخرى على تثبيت اللسان في وضع مختلف.
من الإجراءات التي يمكن أن تحد من مخاطر هذه الحالة:
- خسارة الوزن الزائد وتجنب السمنة.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- تجنب تناول بعض الأدوية المضادة للقلق أو الأقراص المنومة.
- النوم على جانب الجسم أو البطن بدلاً من الظهر.
- إبقاء الممرات الأنفية مفتوحة أثناء النوم: إذا كنت مصابًا باحتقان، فاستخدم بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي، لتساعدك على إبقاء ممراتك الأنفية مفتوحة.

الصيدلي إبراهيم علي أبورمان/ وزارة الصحة

MENAFN18112024000072011014ID1108898645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث