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فيلم وثائقي يحتفي بمسيرة الراحلة أسمى خضر

11/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بالتزامن مع الحملة العالمية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، تطلق شركة ويش بوكس ميديا بالتعاون مع USAID مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، عرض فيلم وثائقي يروي حياة واحدة من أشهر وأهم الشخصيات النسوية الأردنية، الوزيرة السابقة أسمى خضر (رحمها الله)، حيث كانت أول امرأة تتولى منصب المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة للثقافة وعضوًا في مجلس الأعيان.
تبدأ الحملة العالمية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر لغاية 10 كانون الأول (ديسمبر)، الذي يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وخلال هذه الأيام الـ16، تشجع الحملة المجتمعات على إيصال أصوات الناجيات من العنف والناشطات ودعم المنظمات النسائية وتعزيز الحركات النسوية والحد من العنف ضد النساء والفتيات ومنعه، وحماية حقوق المرأة.
يطرح هذا الفيلم، إرث الناشطة خضر، ويتضمن مقابلات مع شخصيات من عائلتها، وأخرى عملت معها جنبًا إلى جنب، كما يظهر جهودها الرامية إلى المساواة الجندرية، ويسلط الضوء على جهدها مع منظمات وجهات عدة، مختلفة في إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت تنص على تزويج الضحية التي تعرضت للاغتصاب من مغتصبها، وإيصال صوت الضحايا إلى المستوى العالمي.
يركز الفيلم على حياة أسمى خضر كنموذج يبرز المرأة المقاتلة والحقوقية الدؤوبة، التي عملت على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، حيث كسرت الصورة النمطية في وصول المرأة الأردنية إلى مناصب قيادية في الدولة، إضافة إلى تمكين دور المرأة بجوانب عدة.
ومن ضمن الشخصيات التي تمت مقابلتها في الفيلم، الدكتورة سلمى النمس وهي الأمينة العامة السابقة في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، عن جهد أسمى خضر بإلغاء المادة 308 من خلال تحالف تقوده ضمن جمعية معهد تضامن النساء الأردني، تركزت فكرتها على جمع أصوات داعمة ومؤمنة بإلغاء هذه المادة من مختلف محافظات المملكة.
كما تمت مقابلة وزيرة التنمية الاجتماعية الحالية، المحامية وفاء بني مصطفى، التي ذكرت دور أسمى خضر في مساندة المرأة بشتى المجالات، وأضافت بني مصطفى: "كانت أسمى خضر عندما تعرفني إلى الأخريات وتعرف الأخريات عليّ، تقول ممثلتنا وممثلة النساء الأردنيات في البرلمان، فدائمًا كنت أسعد بهذا الدعم الكبير منها بكل المحافل والمؤتمرات الدولية".
وذكرت الأستاذة ربى دعيبس الإبنة الكبرى للراحلة أسمى خضر خلال مقابلتها، عن اهتمام والدتها الكبير لأفراد عائلتها وقالت: "بغض النظر عن انشغالات والدتي، أنا ما بتذكر في مرة أنا حكيت فيها معاها وكنت بحتاجها وهي ما كانت موجودة".
يتضمن الفيلم مقابلات عدة، لأسمى خضر ومن إحداهن، قالت: "إن المرأة الأردنية اليوم في كل المجالات حتى في القوات المسلحة وغيرها من المجالات... بالتالي لم يعد هناك من مبرر للإبقاء على أشكال التمييز وعلينا أن ننهيها نهائيًا".
سيتم عرض الفيلم في مسرح الرينبو يوم الإثنين، الموافق 25-11-2024، عند الساعة 7 مساءً.

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