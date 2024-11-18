فيلم وثائقي يحتفي بمسيرة الراحلة أسمى خضر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بالتزامن مع الحملة العالمية السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة، تطلق شركة ويش بوكس ميديا بالتعاون مع USAID مكانتي للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة، عرض فيلم
وثائقي يروي حياة واحدة من أشهر وأهم الشخصيات النسوية الأردنية، الوزيرة السابقة أسمى خضر (رحمها الله)، حيث كانت أول امرأة تتولى منصب المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة للثقافة وعضوًا في مجلس الأعيان.
تبدأ الحملة العالمية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتستمر لغاية 10 كانون الأول (ديسمبر)، الذي يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وخلال هذه الأيام الـ16، تشجع الحملة المجتمعات على إيصال أصوات الناجيات من العنف والناشطات ودعم المنظمات النسائية وتعزيز الحركات النسوية والحد من العنف ضد النساء والفتيات ومنعه، وحماية حقوق المرأة.
يطرح هذا الفيلم، إرث الناشطة خضر، ويتضمن مقابلات مع شخصيات من عائلتها، وأخرى عملت معها جنبًا إلى جنب، كما يظهر جهودها الرامية إلى المساواة الجندرية، ويسلط الضوء على جهدها مع منظمات وجهات عدة، مختلفة في إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت تنص على تزويج الضحية التي تعرضت للاغتصاب من مغتصبها، وإيصال صوت الضحايا إلى المستوى العالمي.
يركز الفيلم على حياة أسمى خضر كنموذج يبرز المرأة المقاتلة والحقوقية الدؤوبة، التي عملت على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع، حيث كسرت الصورة النمطية في وصول المرأة الأردنية إلى مناصب قيادية في الدولة، إضافة إلى تمكين دور المرأة بجوانب عدة.
ومن ضمن الشخصيات التي تمت مقابلتها في الفيلم، الدكتورة سلمى النمس وهي الأمينة العامة السابقة في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، عن جهد أسمى خضر بإلغاء المادة 308 من خلال تحالف تقوده ضمن جمعية معهد تضامن النساء الأردني، تركزت فكرتها على جمع أصوات داعمة ومؤمنة بإلغاء هذه المادة من مختلف محافظات المملكة.
كما تمت مقابلة وزيرة التنمية الاجتماعية الحالية، المحامية وفاء بني مصطفى، التي ذكرت دور أسمى خضر في مساندة المرأة بشتى المجالات، وأضافت بني مصطفى: "كانت أسمى خضر عندما تعرفني إلى الأخريات وتعرف الأخريات عليّ، تقول ممثلتنا وممثلة النساء الأردنيات في البرلمان، فدائمًا كنت أسعد بهذا الدعم الكبير منها بكل المحافل والمؤتمرات الدولية".
وذكرت الأستاذة ربى دعيبس الإبنة الكبرى للراحلة أسمى خضر خلال مقابلتها، عن اهتمام والدتها الكبير لأفراد عائلتها وقالت: "بغض النظر عن انشغالات والدتي، أنا ما بتذكر في مرة أنا حكيت فيها معاها وكنت بحتاجها وهي ما كانت موجودة".
يتضمن الفيلم مقابلات عدة، لأسمى خضر ومن إحداهن، قالت: "إن المرأة الأردنية اليوم في كل المجالات حتى في القوات المسلحة وغيرها من المجالات... بالتالي لم يعد هناك من مبرر للإبقاء على أشكال التمييز وعلينا أن ننهيها نهائيًا".
سيتم عرض الفيلم في مسرح الرينبو يوم الإثنين، الموافق 25-11-2024، عند الساعة 7 مساءً.
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