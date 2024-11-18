Tuesday, 19 November 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صالح يؤكد للطلاب: كل إنسان بإمكانه أن يخط طريقه نحو النجاح

11/18/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان – يقول مؤسس شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني، المهندس ناصر صالح، لطلاب مدرسة يعقوب هاشم الثانوية للبنين، أن أهم أسرار النجاح هو مواصلة السعي والإيمان بالله والقدرة على الوصول والصبر خلال هذه الرحلة.
ويضيف صالح، خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة إنجاز للعام الـ16 على التوالي، أنه عاهد نفسه خلال فترة تأسيس الشركة وإنجاحها على الابتعاد عن الأشخاص السلبيين والمحبطين، مع إنجاز العديد من المراحل بتكتم، مؤكدا أن الله يكافئ السعي بفتح الأبواب المغلقة.
ويقول صالح: "إنه تخرج في مدارس حكومية، ولم تكن لديه خطة عما سيصبح مستقبلا، فدرس هندسة الكهرباء، وعمل فيها 3 أشهر، لكنه شعر أنه لا يحبها، فعمل بعدها في المبيعات والتسويق لإحدى الشركات، لكنه لم يجد نفسه أيضا".
ويشير إلى أن والده دعمه بتحفيزه المتواصل على الدراسة والسعي والاجتهاد، وهذا ما تعلمه من الدراسة، بطريقة التفكير، والتعامل مع الحياة، مؤكدا أن الفرص متوفرة بشكل لا محدود، وكلما نوى الشخص النجاح، فإنه ينجح بشكل أكبر.
ويذكر أنه خلال فترة الجامعة، سجل في دورة للبرمجة، وهو الأمر الذي غير حياته، عندما تقدم بطلب إلى إحدى الشركات التي تبحث عن مبرمجين صغار، فالتحق بها وتدرب وتطور، حتى انتقل للعمل في الخليج بين السعودية وقطر في مجال البرمجة، في البنوك والشركات المختلفة.
ويشير هنا، إلى أن التعليم الجامعي يختلف عن الحياة العملية، لكنه في الوقت ذاته يعلم الشخص طريقة التفكير وحل المشكلات التي تواجهنا في الحياة.
في السعودية شارك في بناء مشروع للدفع الإلكتروني، وكان دائما يحلم بافتتاح مشروعه الخاص، لكنه لم يملك القدرة على ترك عمله والبدء بحلمه، حتى أن زميله في السعودية ترك العمل وفتح مشروعه الخاص، ولم تكن الأمور جيدة في البداية لكن قيمة شركته السوقية في البورصة السعودية، وصلت إلى 3 مليارات ريال.
العام 2008 عاد صالح إلى الأردن، وعرف أن المدفوعات ما تزال نقدية، رأى فرصة لتأسيس مشروعه لكنه عاد إلى الوظيفة، عاد صالح سنة 2011 إلى الأردن، وحصل على دعم بقيمة 10 آلاف دينار لتأسيس شركة مدفوعاتكم، ثم احتاج نقودا فأدخل مجموعة من الشركاء، حتى حصل على أول اتفاق مع أحد البنوك، وظلت الأمور تسير ببطء حتى العام 2013.
ويشير ناصر إلى محاولته التواصل مع البنك المركزي، لكنه لم يجد أفضل من الطريقة التقليدية، فأرسل لهم رسالة عن طريق الفاكس، شرح فكرته، ليتواصلوا معه لاحقا، ويعرف أن لديهم خطة شاملة للتحول الرقمي، لكنها لا تشمل دفع الفواتير، وبعد ذلك طرح البنك المركزي عطاء حكوميا، فتقدم إليه ناصر، علما أنه استدان ثمن نسخة العطاء من أحد أصدقائه، ثم تحالف مع شركة كبرى، آمنت بفكرته مقابل جزء من الأرباح، ومنحه البنك المركزي هذا العطاء.
يقول صالح: "في البداية لم يكن هناك إقبال على دفع الفواتير إلكترونيا، لكن بعد ذلك بدأت المؤسسات والأفراد يقبلون على هذه الخدمة حتى حققت الشركة نجاحات وشراكات كبيرة، وهي في طور التوسع إلى عدد من الدول العربية، ويستذكر هنا دعم وتشجيع عائلته له خصوصا والدته وزوجته وبناته وإخوانه".
ويذكر صالح، وجود نوعين من الأشخاص في التعامل مع التحديات، السلبيين والإيجابيين، والإيجابي يرى في كل مشكلة فرصة ذهبية، لأن الهدف هو النجاح وليس جمع النقود، واليوم في ظل ثورة الإنترنت، فإن الفرص متاحة للجميع.
ويبين صالح، أن الطاقة الإيجابية والإرادة تجلب النجاح، إضافة إلى الابتعاد عن الأشخاص السلبيين، مع استمرار السعي والانضباط، والأخلاقيات في العمل، مؤكدا أن الحظ عبارة عن جهد متواصل مع التفاؤل، مع حافز النجاح وتغيير الواقع.
وفي إجابة عن سؤال أحد الطلاب، يقول صالح: "إن التخصصات المطلوبة هذه الأيام، هي البرمجة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، التحليل المالي، وتطوير الأعمال وإدارتها.
ويقدم صالح نصيحته لكل طالب في نهاية الجلسة، ألا يدع أحدا يقنعه أنه لا يستطيع النجاح.

MENAFN18112024000072011014ID1108898642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث