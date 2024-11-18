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ألعاب الفيديو.. حينما تصبح المتعة مدخلا للتطرف والانحراف الفكري

11/18/2024 2:38:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- مشاهد لا تمحى من ذاكرة ملايين المشاهدين، الذين تابعوا مقاطع مصورة لشاب يرتدي كاميرا ويحمل سلاحا أوتوماتيكيا، متوجها إلى مجموعة من المصلين في أحد مساجد أوروبا، ليبدأ بإطلاق النار بشكل يجعل من يشاهد الفيديو يظن أنه أمام مشهد من لعبة إلكترونية، حيث تختفي معاني الألم والصراخ والموت.
هذه المقاطع المروّعة ليست سوى واحدة من العديد من اللحظات الدامية التي تعكس واقعا نفسيًا خطيرا يعيشه بعض الأفراد. إنها نتيجة إدمان الألعاب الإلكترونية التي تتسم بالعنف، والانجراف وراء أفكار متطرفة تغذيها جهات أو منظمات تستغل هذا الإدمان لبث أفكارها السامة.
في هذه الألعاب، يجد اللاعب مساحة لتفريغ طاقاته السلبية، مما ينعكس على واقعه ومحيطه، ليصبح شخصا عنيفا متطرفا في أفكاره وسلوكه.
نتيجة لتوالي العديد من الأحداث المتسلسلة، وانجراف نسبة كبيرة من الشباب خلف أفكار غريبة ومتطرفة بمختلف التوجهات، حذّر العديد من علماء النفس والتربويين من خطورة تحول هؤلاء الشباب إلى أهداف سهلة للتجنيد من قبل منظمات متطرفة أو إرهابية. تعتمد هذه المنظمات على أساليب مدروسة تستغل فيها شخصية الفرد ونقاط ضعفه، فتعمل على استقطابه بطرق مخطط لها بدقة لتحقيق أهدافها.
يواجه الأهل تحديات كبيرة في التعامل مع أبنائهم المدمنين على الألعاب الإلكترونية، خاصة مع التطور السريع لهذه الألعاب، لا سيما تلك التي تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي أو الألعاب ثلاثية الأبعاد (3D)، حيث يعيش الطفل أو الشاب تفاصيل الجرائم والعنف بشكل شديد الواقعية. هذا الانغماس العميق يجعلهم أكثر عرضة للانجراف نحو تجارب جديدة ومثيرة، بعيدًا عن واقعهم المألوف.
أظهرت العديد من التقارير المنشورة بيانات وأرقاما تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية على الشباب واليافعين. وتشير دراسات متخصصة إلى أن الفئة العمرية بين (18-35 عامًا) هي الأكثر تأثرا. من بين هذه التقارير، ما نشره الاتحاد الأوروبي حول استغلال ألعاب الفيديو ومنصات الألعاب بشكل متزايد للترويج للفكر المتطرف، خاصة مع ازدياد هذه الظاهرة بعد جائحة كورونا التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد مستخدمي الألعاب الإلكترونية. وقد دفعت هذه التطورات الجهات المختصة إلى متابعة مصادر تلك البرامج وملاحقة كل من يحاول استغلالها لنشر أفكار متطرفة قد تصل إلى حد الإرهاب والجريمة.
وفي هذا السياق، يقول مستشار أول الطب الشرعي والخبير في مواجهة الجريمة والعنف والإرهاب، الدكتور هاني جهشان، إن التكنولوجيا الرقمية خلال العقود الماضية سهّلت الوصول إلى الألعاب الإلكترونية بمختلف أشكالها وتنوع محتوياتها، مما أدى إلى إدمان الشباب واليافعين على هذه الألعاب. وأوضح أن هذا الإدمان يترتب عليه مخاطر نفسية واجتماعية واقتصادية.
وبناء على العديد من التقارير والدراسات السلوكية التي تتعلق بعلاقة بخطورة هذه الألعاب الرقمية الحديثة في التكوين النفسي والسلوكي للأفراد، يقول جهشان إن لها الكثير من أوجه الخطر المحتملة، ومنها أنها تتيح التواصل المباشر من قبل اللاعبين مع بعضهم البعض، بالصوت والصور، بل يمتد للتواصل عبر المواقع الاجتماعية وهذا يسهل على الجماعات المتطرفة التوصل مع الشباب واستغلالهم. بالإضافة لذلك، يعتقد جهشان أن محتوى الألعاب الإلكترونية يشكل عاملا مهما لمخاطر الفكر المتطرف، واحتمال التجنيد في الجماعات الإرهابية والعصابات، فالمحتوى العنيف يحظى بشعبية واسعة تمنح اللاعبين شعورا بالعظمة والإثارة والهروب من الواقع، وهذا المحتوى يساهم في الترويج للأفكار المتطرفة والشعور الوهمي بالقوة والغلبة على الآخرين وفرصه لاستغلال ظروف الشباب مثل البطالة والفقر والفراغ والتهميش الاجتماعية لجذبهم نحو التطرف وتجنيدهم في الجماعات الإرهابية والعصابات الجرمية، خاصة أن منهم من يبحث عن العلاقات مع الآخرين، هربا من الواقع الاجتماعي الذي يعيشونه، وهذا يساهم في تجنيد المنعزلين اجتماعيا والذين يكون لديهم استعداد أكبر للاندماج في هذه الجماعات.
وهنا تحذر الاختصاصية النفسية والتربوية الدكتورة خولة السعايدة، كذلك أن هذه الألعاب التي يمارسها الجميع ليس فقط محصورة في أعمار معينة، بمعنى أن اللاعب قد يكون شخص واع ومتيقن لكل ما يجري في اللعبة التي يتشاركها مع الآخرين، ويبادلهم ذات الحديث والأفكار ويعتاد على مصاحبتهم "افتراضياً" وهذا قد يدفع الكثيرين بالتخلي عن باقي العلاقات الاجتماعية والاكتفاء بأصدقاء الألعاب الإلكترونية.
كما ترى السعايدة أن غالبية المشاكل التي تقع من جراء الألعاب الإلكترونية بمختلف أشكالها قد تكون نابعة من الرغبة في التقليد، والذي عادة ما يكون لدى فئة معينة من الأشخاص تقليد أعمى لا يعي فيه اللاعب مدى خطورة ما يقوم به من أفعال تبدأ من التسلية والترفية والتساهل بمعطيات الألعاب حتى تصل إلى حد الإدمان والانصياع للأوامر التي قد يتلقى اللاعب من الآخرين مقابل الحصول على الكسب المادي أو المعنوي في الألعاب.
"التعود والإدمان على اللعبة"، قد يعتبره جهشان من العوامل التي تتيح سهولة النفاذ إلى اللاعبين بهدف تجنيدهم ونشر الأفكار المتطرفة بينهم، حيث إن المحتوى الدعائي للألعاب يروج بشكل مباشر للفكر المتطرف والتنظيمات الإرهابية، من خلال عرض مواد تستغل المشاعر والعواطف لغسل الأدمغة مما يجعلهم فريسة سهلة للتجنيد، وقد يتم الاستدراج من خلال وسائل مباشرة مثل عرض الأموال على سبيل المثال.
ولكل الأهل وأولياء الأمور الذين يتيحون لأبنائهم ممارسة تلك الألعاب، أو قد يكون الأب بنفسه من يدخل في تلك المنافسات، فإن من شأن المتابع لهم أن يراقب ويلاحظ بعض من التغيرات التي تحدث لهم والحذر قبل الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة، أيا كانت، ومن ضمن تلك التغيرات أو "الأعراض" كما يسميها جهشان، هي أعراض نفسية مثل "الشعور بالتوتر، الكرب، الغضب، الإحباط عند عدم القدرة للنفاذ لجهاز اللعب، والشعور بسلام والطمأنينة أثناء اللعب.
كما يمكن أن يلمس المراقب للاعب أنه عند العودة للمنزل يتوجه للعب بشكل قهري، ولساعات طويلة بدون نوم، والانفعال وفقدان السيطرة على الكلام والحركات أثناء اللعب، وتوتر في حال انقطع الإنترنت، والانهماك بأحداث اللعبة، وتكرار مشاهد اللعبة في أحلام اللاعب، والانعزال الاجتماعي غير مبرر، عدا عن الكثير من الأعراض الجسدية الأخرى التي تُظهر تغير في حياة الشخص.
وتُشكل الألعاب الإلكترونية خطرا كبيرا على السلوك في وقت لاحق وارتكاب عنف الفتيان والعنف الجماعي، وهو ما يحذر منه العديد من اختصاصي السلوك وعلم النفس والاجتماع على حدٍ سواء، إذ يُعد الانعزال الاجتماعي المستمر وفقد الأصدقاء وغياب التواصل الأسري سبباً للاكتئاب وفقد المهارات الاجتماعية الطبيعية.
وقد تكون الفئة الأكثر تقليداً للألعاب والعنف الذي يدور فيها، هم الأطفال أو اليافعون أو ممن يعانون من مشاكل نفسية أو أسرية، وحتى اجتماعية، كما في حالات التنمر الذي قد يتعرض لها الأطفال، وهنا يبدأون بالبحث عن طريقة أخرى لإثبات الذات ومحاولة تقليد هذا العنف والذي قد يصل إلى حد التطبيق على أرض الواقع.
هذا التطبيق، يعني في هذه المرحلة أن الشخص بات عنيفاً ولديه روح الإجرام أو الانتقام من الآخرين، وكثيرة هي الحالات التي تداولها مواقع ومحطات إخبارية، تنقل مدى خطورة بعض الجرائم والتي قام بارتكابها يافعون وأشخاص من أعمار صغيرة، وقاموا بتطبيق تلك الجرائم بشكل كبير كما شاهدوها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو مقاطع الفيديو والألعاب الإلكرتونية على وجه التحديد.
"الحلول متوفرة لدى الأهل ويجب الوقاية من الوقوع في فخ الألعاب الإلكترونية العنيفة"، كما تقول السعايدة، وهذا يحتاج إلى وعي وإدراك من الأهل بخطورتها، ومراقبة الأبناء بشكل دائم ومنعها إن تطلب الأمر ذلك، وأن يكون هناك بدائل سواء للأطفال واليافعين، وحتى الكبار منهم، حيث إن الكثير من الجهات المختصة تبث دائماً نصائح وإرشادات تحذر من خطورة هذه الألعاب ومدى قدرتها على تغيير الحالة النفسية والاجتماعية والأسرية للإنسان إن وصل إلى حد الإدمان.
وقد يتفاجأ الأهل، أو اللاعب المدمن أنه بحاجة للمال دائماً بسبب حاجة الألعاب والتطبيقات أحيانا للدفع المالي، وهذا قد يدفع اللاعب إلى البحث عن مصدر مالي في بعض الأحيان، بعيداً عن استهلاك الوقت وضعف القدرة على التركيز على التعليم، للطالب، في حين هناك عواقب مهنية تشمل غياب القدرة على التركيز وعدم الالتزام بالدوام والفشل في إنجاز الواجبات المهنية، وأسرياً قد نلحظ الكثير من اضطراب العلاقة الأهل، وقد يتفاقم ذلك ويتحول "لعنف أسري بكافة أشكاله".
وفي النهاية، يوضح جهشان للأهل، والجهات الرسمية، على حد سواء، دورهم الكبير في الوقاية من الانجرار خلف التطرف الفكري والسلوكي، وذلك من خلال "تنبيه الشباب لخطورة هذه الألعاب، وطلب المساعدة من مختصين في بعض الحالات المرتبطة بحصول الاكتئاب أو التعود على العقاقير والمهدئات، والتوعية العمومية للمجتمع بحيث تكون مستدامة وتتحمل الحكومة مسؤوليتها ورصد نتائجها".
كما يجب أن يكون هناك إجراء رسمي وصارم اتجاه الشركات المنتجة لهذه الألعاب، كما يقول جهشان، على الرغم من أن منعها غير مُجدٍ بسبب صفتها العابرة للدول، وبسبب صعوبة حجبها على الإنترنت، وتوفر برامج بمبالغ زهيدة لتجاوز أي حجب لها على الإنترنت، حيث من المتوقع أن تضع الشركات المصنعة للألعاب الإلكترونية العمر المناسب للشخص المستهدف باللعبة.
هذا الأمر يصعب تطبيقه بحسب جهشان، بسبب "بيع جزء كبير من هذه الألعاب في محالات "السي دي" التي لا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية مع غياب الرقابة، عدا عن إمكانية الأشخاص شراء الألعاب عن طريق الإنترنت أو بتحميلها من مواقع غير مرخصة.

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