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مجلس الأعيان يعقد أولى جلساته والرفاعي والنسور نائبان للفايز

11/18/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عقد مجلس الأعيان، الاثنين، أولى جلساته في الدورة العادية الأولى من عمر مجلس الأمة الـ 20، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.
واختار المجلس، سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس الأعيان، وعبدالله النسور نائباً ثانياً، وسهير العلي، وزهير ابو فارس مساعدين للرئيس.

وانتخب المجلس لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، وتتشكل من الاعيان: سمير الرفاعي ، ورجائي المعشر، ومحمد داودية، وعيسى مراد ، وعبلة عماوي.

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