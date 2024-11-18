مجلس الأعيان يعقد أولى جلساته والرفاعي والنسور نائبان للفايز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقد مجلس الأعيان، الاثنين، أولى جلساته في الدورة العادية الأولى من عمر مجلس الأمة الـ 20، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.
واختار المجلس، سمير الرفاعي نائبا أول لرئيس المجلس الأعيان، وعبدالله النسور نائباً ثانياً، وسهير العلي، وزهير ابو فارس مساعدين للرئيس.
وانتخب المجلس لجنة لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي، وتتشكل من الاعيان: سمير الرفاعي ، ورجائي المعشر، ومحمد داودية، وعيسى مراد ، وعبلة عماوي.
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