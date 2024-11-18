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رئيس الوزراء يهنّئ رئيس وأعضاء مجلس الأعيان

11/18/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هنَّأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأعضاء المجلس بالثّقة الملكيَّة السَّامية وبافتتاح الدَّورة العاديَّة الأولى لمجلس الأمَّة.

جاء ذلك في مداخلة لرئيس الوزراء خلال الجلسة الأولى لمجلس الأعيان بعد الاستماع لخطاب العرش السَّامي.


وأكَّد حسَّان حرص الحكومة على العمل مع مجلس الأعيان، وفقاً للأطر الدستوريَّة؛ من أجل إنفاذ ما وجَّه إليه جلالة الملك عبدالله الثَّاني في خطاب العرش، في هذه المرحلة الأساسيَّة من التَّحديث السّياسي، ومواصلة برامج التَّحديث الوطنيَّة بمختلف مساراتها، خدمة لأبناء الوطن وبناته بإخلاص وتفانٍ. -(بترا)

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