رئيس الوزراء يهنّئ رئيس وأعضاء مجلس الأعيان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنَّأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وأعضاء المجلس بالثّقة الملكيَّة السَّامية وبافتتاح الدَّورة العاديَّة الأولى لمجلس الأمَّة.
جاء ذلك في مداخلة لرئيس الوزراء خلال الجلسة الأولى لمجلس الأعيان بعد الاستماع لخطاب العرش السَّامي.
وأكَّد حسَّان حرص الحكومة على العمل مع مجلس الأعيان، وفقاً للأطر الدستوريَّة؛ من أجل إنفاذ ما وجَّه إليه جلالة الملك عبدالله الثَّاني في خطاب العرش، في هذه المرحلة الأساسيَّة من التَّحديث السّياسي، ومواصلة برامج التَّحديث الوطنيَّة بمختلف مساراتها، خدمة لأبناء الوطن وبناته بإخلاص وتفانٍ. -(بترا)
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