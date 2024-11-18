النواب يبدأ أولى جلساته والصقور الأكبر سنا يتولى رئاستها

بدأت اليوم الاثنين، الجلسة الأولى لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الأولى.

وتولى النائب مجحم الصقور رئاسة الجلسة الأولى على اعتبار الأكبر سنا، وألقى كلمة تاليا نصها:

الزميلات والزملاء ...







تشرفنا اليوم ، بافتتاح مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، الدورة العادية الاولى لمجلس النواب العشرين ، في مشهد وطني يعزز مسيرتنا الديمقراطية ، ويحرص جلالة مليكنا ان يتجدد كل عام ، مشهد يؤكد بان هنالك ارادة من لدن جلالته ، على تعزيز المسيرة البرلمانية ، وبناء الاردن القادر على مواجهة التحديات .







لقد جاءت خطبة العرش السامي ، لترسم ملامح مسيرة مستقبل مملكتنا ، حيث اكد جلالته ان مسيرة التحديث الشاملة ، بابعادها السياسية والاقتصادية والادارية ، مسيرة لا رجعة عنها ، وتسير وفق منهجية واضحة، مرتكزة إلى برامج تنفيذ محددة ، انها خطبة ترسم ملامح المستقبل بثقة وامل ، وفيها وجه جلالته الجميع الى التعاون ، بما يمكن مملكتنا من مواصلة مسيرة البناء ، ومراكمة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات ، وهي تدخل مئويتها الثانية .







الزميلات والزملاء ...



ونحن اليوم نقطف اولى ثمرات عملية تحديث المنظومة السياسية ، وذلك بتمثيل غالبية الاحزاب السياسية في مجلس النواب ، فأننا نؤكد في مجلس الاعيان ، بان خطبة العرش السامي ستكون هاديا لنا ، ونحن نقوم بواجبنا الدستوري ، من اجل تسريع الانجاز ، والمضي قدماً في مشروع الدولة الاصلاحي ، وسنحرص على بناء علاقات ايجابية مع الحكومة ومجلس النواب ، بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية فيما بيننا وفق الدستور ، وسيكون منطلقنا السعي نحو تحقيق ، رؤى وطموحات جلالة مليكنا وتطلعات شعبنا ، ولنواجه التحديات معا ، بأقصى درجات التعاون وبروحية الفريق الواحد .



اننا في المجلس ، نعرب عن تقديرنا العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي استطاع بحكمته وحنكته السياسية ، تمكين الاردن من المحافظة على امنه واستقراره ، وتجاوز حالة الفوضى التي تمر بها منطقتنا ، ومواجهة التحديات الاقتصادية والامنية ، التي فرضتها الصراعات من حولنا ، وبفضل رؤية جلالته ، استطعنا في الاردن ، بناء نموذجنا الديمقراطي ، النابع من إرثنا الحضاري والثقافي والاجتماعي، والملتزم بمبادئ الحرية والعدالة ووحدتنا الوطنية ، فكل الشكر والعرفان لجلالته على جهوده ، ليبقى الاردن حرا سيدا عصيا على اعدائه .



الزميلات والزملاء ...



اننا في المجلس ، نثمن جهود جلالة مليكنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ،فمواقف الاردن بقيادة جلالته ثابتة وواضحة وراسخة ، لا تقبل التشكيك او المزاودة عليها من اي جهة كانت ، فمواقفنا تؤكد ضرورة تلبية طموحات الشعب الفلسطيني ، وحقه في إقامة دولته المستقلة ، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين .



واليوم ، وفي ظل العدوان الهمجي الذي تشنه دولة الاحتلال ، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، كان جلالة الملك عبدالله الثاني ولا يزال ، في طليعة من تصدى لهذا العدوان البربري ، وطالب بمحاسبة اسرائيل على جرائمها.







كما ان الاردن بقيادة جلالته ، كان اول من كسر الحصار المفروض على قطاع غزه ، فمنذ بدء العدوان فأن قوافل الخير الهاشمية ، والمساعدات الانسانية والطبية لم تتوقف ، وتتواصل عبر مختلف الوسائل المتاحة ، كما ان الاردن الدولة الوحيدة التي لها مستشفيات ميدانية ، في قطاع غزه والعديد من المدن الفلسطينية ، فجلالة مليكنا يعتبر مواقفنا هذه ، واجب وليس منة .







الزميلات والزملاء ...







تمر منطقتنا في حالة فوضي ودمار ، ونتيجتها يواجه الاردن تحديات سياسية واقتصادية وامنية ، والاردن بسبب موقعه الجيوسياسي ، قدره منذ التأسيس مواجه تحديات مختلفة ، كان يتغلب عليها بعزم قيادته الهاشمية ووعي شعبه ، ومنعة اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة .







كما ان هناك سياسات عدوانية اسرائيلية متواصلة تجاه بلدنا ، ومحاولات تهجير قسري وبمختلف الوسائل ، لفلسطيني الضفة الغربية المحتلة باتجاه الاردن ، والاطماع التوسعية لدولة الاحتلال الاسرائيلي لا تتوقف ، ولمواجهة هذه السياسات فأن المطلوب اليوم ، ومن مختلف مكوناتنا الاجتماعية والسياسية ، دعم الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وتصديه للسياسات الاسرائيلية العدوانية ، وفي رفض جلالته المس بأمننا وثوابتنا الوطنية ، واعتباره التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بمثابة اعلان حرب سنتصدى له بكل قوة وعزم .



الزميلات والزملاء ...







اننا في مجلس الاعيان ، ندرك بأن هناك ملفات مطروحة على الساحة الوطنية ، تدور حولها نقاشات تحمل وجهات نظر مختلفة ، لكن الحوار حولها لا يكون في الشارع ، او من خلال اصدار البيانات ، علينا دائما ان نحتكم الى المنطق والحكمة والعقلانية في حواراتنا ، وان نأخذ بالاعتبار عند نقاشها ، مصالح الاردن وواقعه الاقتصادي والجيوسياسي ، بعيدا عن اي حسابات جانبية او مصلحية ، قال تعالى ( ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ).







انني ادعو الجميع الوقوف الى جانب الوطن ومصالحه ، والتصدى لاي محاولات تسهدف امننا واستقرارنا ، ففي هذه الظروف ، والاردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية ، علينا نكون صفا واحدا خلف جلالة مليكنا ، وان يكون ايماننا راسخ ومطلق ، بأن امن الاردن واستقرارة ، اولوية الاولويات ، فلا مصلحة تعلو فوق مصلحة الاردن .











الزميلات والزملاء ...



اننا في المجلس ، نؤكد ضرورة وجود موقف عربي واسلامي موحد ، يعمل على انهاء العدوان الاسرائيلي البشع على شعبنا الفلسطيني ، فجلالة الملك عبدالله الثاني وفي القمة العربية الإسلامية حول غزه ، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض ، اكد ضرورة وقف الحرب والتهجير أولا وفورا ، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط ، وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف.







كما نؤكد على ضرورة وجود مواقف تترجم على ارض الواقع ، تدعم صمود الاردن وجهود جلالة الملك ، في وقف العدوان ، والتصدي لاطماع دولة الاحتلال التوسعية ، فمن مصلحة الجميع الحفاظ على امن الاردن واستقراره ، فأي محاولات تمس امن الاردن ستحرق نارها الجميع .







اننا في مجلس الاعيان ، نعبر عن اعتزازنا وفخرنا ، بقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية ، سياج الوطن وحصنه المنيع ، على ما تبذله من جهود كبيرة ومتواصلة ، في الدفاع عن امن الوطن واستقراره .



الزميلات والزملاء ...







انني ابارك لكم ثقة جلالة مليكنا المفدي ، باختياركم اعضاء في مجلس الاعيان ، كما اتقدم باسمي واسمكم ، بالتهنئة والتبريك لدولة الاخ الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وفريقه الوزاري ، على ثقة مولاي جلالة الملك المعظم ، متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح ، كما يتقدم مجلس الاعيان ، من كافة السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب ، بالتهنئة والتبريك على ثقة شعبنا بهم ، باختيارهم كممثلين له في مجلس النواب .







اننا ندعو المولى عز وجل ، ان يحفظ جلالة مليكنا المفدى الملك عبدالله الثاني ، وان يمتعه بموفور الصحة والعافية ، وان يحفظ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وقرة عين جلالته ، ويديم على مملكتنا نعمة الامن والاستقرار ، في ظل الراية الهاشمية الخفاقة دائما وابدا بأذن الله .



شكرا لكم وبالتوفيق للجميع

وشرع النواب في أداء القسم الدستورية تمهيدا للانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم ثم اللجان الفرعية.