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النواب يبدأ أولى جلساته والصقور الأكبر سنا يتولى رئاستها

11/18/2024 2:37:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بدأت اليوم الاثنين، الجلسة الأولى لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الأولى.

وتولى النائب مجحم الصقور رئاسة الجلسة الأولى على اعتبار الأكبر سنا، وألقى كلمة تاليا نصها:

الزميلات والزملاء ...



تشرفنا اليوم ، بافتتاح مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه ، اعمال الدورة العادية الاولى لمجلس النواب العشرين ، في مشهد وطني يعزز مسيرتنا الديمقراطية ، ويحرص جلالة مليكنا ان يتجدد كل عام ، مشهد يؤكد بان هنالك ارادة سياسية من لدن جلالته ، على تعزيز المسيرة البرلمانية ، وبناء الاردن القادر على مواجهة التحديات .



لقد جاءت خطبة العرش السامي ، لترسم ملامح مسيرة مستقبل مملكتنا ، حيث اكد جلالته ان مسيرة التحديث الشاملة ، بابعادها السياسية والاقتصادية والادارية ، مسيرة لا رجعة عنها ، وتسير وفق منهجية واضحة، مرتكزة إلى برامج تنفيذ محددة ، انها خطبة ترسم ملامح المستقبل بثقة وامل ، وفيها وجه جلالته الجميع الى التعاون ، بما يمكن مملكتنا من مواصلة مسيرة البناء ، ومراكمة الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات ، وهي تدخل مئويتها الثانية .



الزميلات والزملاء ...

ونحن اليوم نقطف اولى ثمرات عملية تحديث المنظومة السياسية ، وذلك بتمثيل غالبية الاحزاب السياسية في مجلس النواب ، فأننا نؤكد في مجلس الاعيان ، بان خطبة العرش السامي ستكون هاديا لنا ، ونحن نقوم بواجبنا الدستوري ، من اجل تسريع الانجاز ، والمضي قدماً في مشروع الدولة الاصلاحي ، وسنحرص على بناء علاقات ايجابية مع الحكومة ومجلس النواب ، بهدف ترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية فيما بيننا وفق الدستور ، وسيكون منطلقنا السعي نحو تحقيق ، رؤى وطموحات جلالة مليكنا وتطلعات شعبنا ، ولنواجه التحديات معا ، بأقصى درجات التعاون وبروحية الفريق الواحد .

اننا في المجلس ، نعرب عن تقديرنا العميق لجلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي استطاع بحكمته وحنكته السياسية ، تمكين الاردن من المحافظة على امنه واستقراره ، وتجاوز حالة الفوضى التي تمر بها منطقتنا ، ومواجهة التحديات الاقتصادية والامنية ، التي فرضتها الصراعات من حولنا ، وبفضل رؤية جلالته ، استطعنا في الاردن ، بناء نموذجنا الديمقراطي ، النابع من إرثنا الحضاري والثقافي والاجتماعي، والملتزم بمبادئ الحرية والعدالة ووحدتنا الوطنية ، فكل الشكر والعرفان لجلالته على جهوده ، ليبقى الاردن حرا سيدا عصيا على اعدائه .

الزميلات والزملاء ...

اننا في المجلس ، نثمن جهود جلالة مليكنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ،فمواقف الاردن بقيادة جلالته ثابتة وواضحة وراسخة ، لا تقبل التشكيك او المزاودة عليها من اي جهة كانت ، فمواقفنا تؤكد ضرورة تلبية طموحات الشعب الفلسطيني ، وحقه في إقامة دولته المستقلة ، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين .

واليوم ، وفي ظل العدوان الهمجي الذي تشنه دولة الاحتلال ، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة ، كان جلالة الملك عبدالله الثاني ولا يزال ، في طليعة من تصدى لهذا العدوان البربري ، وطالب بمحاسبة اسرائيل على جرائمها.



كما ان الاردن بقيادة جلالته ، كان اول من كسر الحصار المفروض على قطاع غزه ، فمنذ بدء العدوان فأن قوافل الخير الهاشمية ، والمساعدات الانسانية والطبية لم تتوقف ، وتتواصل عبر مختلف الوسائل المتاحة ، كما ان الاردن الدولة الوحيدة التي لها مستشفيات ميدانية ، في قطاع غزه والعديد من المدن الفلسطينية ، فجلالة مليكنا يعتبر مواقفنا هذه ، واجب وليس منة .



الزميلات والزملاء ...



تمر منطقتنا في حالة فوضي ودمار ، ونتيجتها يواجه الاردن تحديات سياسية واقتصادية وامنية ، والاردن بسبب موقعه الجيوسياسي ، قدره منذ التأسيس مواجه تحديات مختلفة ، كان يتغلب عليها بعزم قيادته الهاشمية ووعي شعبه ، ومنعة اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة .



كما ان هناك سياسات عدوانية اسرائيلية متواصلة تجاه بلدنا ، ومحاولات تهجير قسري وبمختلف الوسائل ، لفلسطيني الضفة الغربية المحتلة باتجاه الاردن ، والاطماع التوسعية لدولة الاحتلال الاسرائيلي لا تتوقف ، ولمواجهة هذه السياسات فأن المطلوب اليوم ، ومن مختلف مكوناتنا الاجتماعية والسياسية ، دعم الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية وتصديه للسياسات الاسرائيلية العدوانية ، وفي رفض جلالته المس بأمننا وثوابتنا الوطنية ، واعتباره التهجير القسري للشعب الفلسطيني، بمثابة اعلان حرب سنتصدى له بكل قوة وعزم .

الزميلات والزملاء ...



اننا في مجلس الاعيان ، ندرك بأن هناك ملفات مطروحة على الساحة الوطنية ، تدور حولها نقاشات تحمل وجهات نظر مختلفة ، لكن الحوار حولها لا يكون في الشارع ، او من خلال اصدار البيانات ، علينا دائما ان نحتكم الى المنطق والحكمة والعقلانية في حواراتنا ، وان نأخذ بالاعتبار عند نقاشها ، مصالح الاردن وواقعه الاقتصادي والجيوسياسي ، بعيدا عن اي حسابات جانبية او مصلحية ، قال تعالى ( ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ).



انني ادعو الجميع الوقوف الى جانب الوطن ومصالحه ، والتصدى لاي محاولات تسهدف امننا واستقرارنا ، ففي هذه الظروف ، والاردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية ، علينا نكون صفا واحدا خلف جلالة مليكنا ، وان يكون ايماننا راسخ ومطلق ، بأن امن الاردن واستقرارة ، اولوية الاولويات ، فلا مصلحة تعلو فوق مصلحة الاردن .





الزميلات والزملاء ...

اننا في المجلس ، نؤكد ضرورة وجود موقف عربي واسلامي موحد ، يعمل على انهاء العدوان الاسرائيلي البشع على شعبنا الفلسطيني ، فجلالة الملك عبدالله الثاني وفي القمة العربية الإسلامية حول غزه ، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض ، اكد ضرورة وقف الحرب والتهجير أولا وفورا ، والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط ، وعدم السماح بإعاقتها تحت أي ظرف.



كما نؤكد على ضرورة وجود مواقف تترجم على ارض الواقع ، تدعم صمود الاردن وجهود جلالة الملك ، في وقف العدوان ، والتصدي لاطماع دولة الاحتلال التوسعية ، فمن مصلحة الجميع الحفاظ على امن الاردن واستقراره ، فأي محاولات تمس امن الاردن ستحرق نارها الجميع .



اننا في مجلس الاعيان ، نعبر عن اعتزازنا وفخرنا ، بقواتنا المسلحة الباسلة واجهزتنا الامنية ، سياج الوطن وحصنه المنيع ، على ما تبذله من جهود كبيرة ومتواصلة ، في الدفاع عن امن الوطن واستقراره .

الزميلات والزملاء ...



انني ابارك لكم ثقة جلالة مليكنا المفدي ، باختياركم اعضاء في مجلس الاعيان ، كما اتقدم باسمي واسمكم ، بالتهنئة والتبريك لدولة الاخ الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء وفريقه الوزاري ، على ثقة مولاي جلالة الملك المعظم ، متمنيا للحكومة التوفيق والنجاح ، كما يتقدم مجلس الاعيان ، من كافة السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب ، بالتهنئة والتبريك على ثقة شعبنا بهم ، باختيارهم كممثلين له في مجلس النواب .



اننا ندعو المولى عز وجل ، ان يحفظ جلالة مليكنا المفدى الملك عبدالله الثاني ، وان يمتعه بموفور الصحة والعافية ، وان يحفظ سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وقرة عين جلالته ، ويديم على مملكتنا نعمة الامن والاستقرار ، في ظل الراية الهاشمية الخفاقة دائما وابدا بأذن الله .

شكرا لكم وبالتوفيق للجميع

وشرع النواب في أداء القسم الدستورية تمهيدا للانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم ثم اللجان الفرعية.

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