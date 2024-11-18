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أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب والخصاونة والهميسات نائبان له

11/18/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتخب مجلس النواب العشرون اليوم الاثنين، أحمد الصفدي رئيسا له بالأغلبية.

ونافس الصفدي الذي حصل على 98 صوتا مرشح كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي وحصل على 38 صوتا، مقابل ورقتين فارغتين.

وحضر الجلسة 137 نائبا من أصل 138.

وجرى كذلك انتخاب النائب الدكتور مصطفى الفؤاد الخصاونة نائباً اولاً لرئيس مجلس النواب بالتزكية، وانتخاب النائب أحمد الهميسات نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب بالتزكية.

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