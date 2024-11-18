أحمد الصفدي رئيسا لمجلس النواب والخصاونة والهميسات نائبان له

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
انتخب مجلس النواب العشرون اليوم الاثنين، أحمد الصفدي رئيسا له بالأغلبية.
ونافس الصفدي الذي حصل على 98 صوتا مرشح كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي وحصل على 38 صوتا، مقابل ورقتين فارغتين.
وحضر الجلسة 137 نائبا من أصل 138.
وجرى كذلك انتخاب النائب الدكتور مصطفى الفؤاد الخصاونة نائباً اولاً لرئيس مجلس النواب بالتزكية، وانتخاب النائب أحمد الهميسات نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب بالتزكية.
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