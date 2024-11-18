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حسان: الحكومة حريصة على العمل مع مجلس النواب

11/18/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، حرص الحكومة على العمل مع مجلس النواب وفق الأطر الدستورية لإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش، وكتاب التكليف السامي للحكومة.
وأضاف حسان، عقب اختيار رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ستمضي في مواصلة برنامج التحديث الوطنية خدمة للوطن والشعب الأردني.

وأكد احترام حق النواب في الرقابة والتشريع وفق الأصول الدستورية وانفتاح الحكومة على جميع الآراء والطروحات.

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