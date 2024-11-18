حسان: الحكومة حريصة على العمل مع مجلس النواب
التاريخ
11/18/2024 2:37:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، حرص الحكومة على العمل مع مجلس النواب وفق الأطر الدستورية لإنفاذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش، وكتاب التكليف السامي للحكومة.
وأضاف حسان، عقب اختيار رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ستمضي في مواصلة برنامج التحديث الوطنية خدمة للوطن والشعب الأردني.
وأكد احترام حق النواب في الرقابة والتشريع وفق الأصول الدستورية وانفتاح الحكومة على جميع الآراء والطروحات.
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