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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يجري عملية جراحية نوعية

11/18/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استمراراً للجهود والمساعي التي تقوم بها مرتبات وكوادر المستشفيات الأردنية في غزة لمساعدة الأهل والأشقاء في القطاع، أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، فجر اليوم، عملية جراحية نوعية في الدماغ لطفلة تبلغ من العمر (١١) عاماً.


وقال مدير المستشفى: "إن الطفلة المصابة تم استقبالها من قبل كوادر المستشفى الميداني الأردني في جنوب القطاع بعد تحويلها من مجمع ناصر الطبي في ساعات متأخرة من الليل نتيجة لصعوبة حالتها."


وبين أخصائي الجراحة والأعصاب أن الطفلة قد تعرضت لإصابة في منطقة الرأس مما تسبب لها بنزيف دماغي تحت غشاء الأم الجافية وأدى لهبوط العلامات الحيوية، مضيفاً أنه أجري لها عملية جراحية في الدماغ استمرت لمدة ٤ ساعات متواصلة وحالتها العامة مستقرة.


يشار الى ان المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ استقبل 240999 حالة مرضية منذ بدء المهمة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2023 .

MENAFN18112024000072011014ID1108898630

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