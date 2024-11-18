السلطات السورية تفرج عن الصحفي الأردني الغرايبة

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة الذي كان معتقلاً في سوريا منذ عام ٢٠١٩، وتأمين عودته إلى المملكة اليوم.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن السلطات السورية أفرجت عن الصحفي عمير الغرايبة بموجب عفو رئاسي خاص صدر عن فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وقامت السفارة الأردنية في دمشق باصطحابه إلى الحدود الأردنية عبر سيارة رسمية تابعة للسفارة، حيث جرى تسليمه إلى ذويه.



وبيّن السفير القضاة أن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق تابعت ظروف اعتقال الصحفي الغرايبة وبقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه.



وثمّن السفير القضاة موقف الجمهورية العربية السورية الشقيقة بإصدار عفو رئاسي خاص للإفراج عن الصحفي الغرايبة، مشيداً بجهود السلطات السورية وتعاونها في تسهيل عملية الإفراج عنه.

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