محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب

فاز بموقع المُساعدين لرئيس مجلس النواب، النائب محمد المراعية، بعد حصوله على 91 صوتا، والنائب هدى نفاع، والتي حصلت على 79 صوتا.



جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس، مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني للرئيس أحمد الهميسات.



وكان ترشح لمنصبي المُساعدين لرئيس المجلس، كل من النواب المراعية ونفاع، وديمة طهبوب التي حصلت على 58 صوتا.



يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجب أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على "إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مُساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".



من جهة ثانية، فوض النواب، المكتب الدائم لتشكيل لجنة للرد على خُطبة العرش السامي.-(بترا)