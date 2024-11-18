محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز بموقع المُساعدين لرئيس مجلس النواب، النائب محمد المراعية، بعد حصوله على 91 صوتا، والنائب هدى نفاع، والتي حصلت على 79 صوتا.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس، مصطفى الخصاونة، والنائب الثاني للرئيس أحمد الهميسات.
وكان ترشح لمنصبي المُساعدين لرئيس المجلس، كل من النواب المراعية ونفاع، وديمة طهبوب التي حصلت على 58 صوتا.
يُشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب، أوجب أن يكون أحد أعضاء المكتب الدائم من السيدات، إذ تنص الفقرة (ب) من المادة السابعة على "إذا لم تفز امرأة بموقع الرئيس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصر حق الترشح لموقع أحد مُساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية".
من جهة ثانية، فوض النواب، المكتب الدائم لتشكيل لجنة للرد على خُطبة العرش السامي.-(بترا)
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