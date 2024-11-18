مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو الغنم والعلي والتميمي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة أبو الغنم، بوفاة محمود علي أبو الغنم، وإلى آل العلي، بوفاة الناشط الاجتماعي أيمن العلي، وإلى آل التميمي بوفاة محمد عوض التميمي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظات مأدبا والعاصمة والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذويهم، وعموم عشيرة أبو الغنم وآل العلي والتميمي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
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