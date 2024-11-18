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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي أبو الغنم والعلي والتميمي

11/18/2024 2:37:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى عشيرة أبو الغنم، بوفاة محمود علي أبو الغنم، وإلى آل العلي، بوفاة الناشط الاجتماعي أيمن العلي، وإلى آل التميمي بوفاة محمد عوض التميمي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء المرحومين في محافظات مأدبا والعاصمة والزرقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويهم، وعموم عشيرة أبو الغنم وآل العلي والتميمي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

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