افتتاح الحدائق المرورية في مدرسة الدليلة الثانوية المختلطة

افتتحت اليوم الحدائق المرورية في مدرسة الدليلة الثانوية المختلطة، والتي تم تجهيزها لتدريب الطلبة على عناصر السلامة المرورية للوقاية من حوادث الطرق وتعلم أسس الثقافة المرورية وباشراف المعهد المروري الأردني.



وتتكون الحديقة من شوارع منظمة بإشارات مرورية وممرات للمشاه وشواخص.



وتهدف هذه الحديقة إلى الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساسيات التعامل مع الشارع وقطع الطريق من المكان المناسب و الآمن.







