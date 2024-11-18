افتتاح الحدائق المرورية في مدرسة الدليلة الثانوية المختلطة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
افتتحت اليوم الحدائق المرورية في مدرسة الدليلة الثانوية المختلطة، والتي تم تجهيزها لتدريب الطلبة على عناصر السلامة المرورية للوقاية من حوادث الطرق وتعلم أسس الثقافة المرورية وباشراف المعهد المروري الأردني.
وتتكون الحديقة من شوارع منظمة بإشارات مرورية وممرات للمشاه وشواخص.
وتهدف هذه الحديقة إلى تعليم الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساسيات التعامل مع الشارع وقطع الطريق من المكان المناسب و الآمن.
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