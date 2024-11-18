Tuesday, 19 November 2024 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


افتتاح الحدائق المرورية في مدرسة الدليلة الثانوية المختلطة

11/18/2024 2:37:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

افتتحت اليوم الحدائق المرورية في مدرسة الدليلة الثانوية المختلطة، والتي تم تجهيزها لتدريب الطلبة على عناصر السلامة المرورية للوقاية من حوادث الطرق وتعلم أسس الثقافة المرورية وباشراف المعهد المروري الأردني.


وتتكون الحديقة من شوارع منظمة بإشارات مرورية وممرات للمشاه وشواخص.


وتهدف هذه الحديقة إلى تعليم الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساسيات التعامل مع الشارع وقطع الطريق من المكان المناسب و الآمن.




MENAFN18112024000072011014ID1108898626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث