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طقس غائم ومائل للبرودة

11/18/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- يبقى الطقس اليوم، غائما جزئيًا الى غائم احياناً ومائلًا للبرودة في أغلب المناطق، مع هطل زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد وهطل حبات البرد أحيانا، بخاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب التقرير الصادر عن ادارة الارصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ بعد غد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
الى ذلك، أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح أمس للتعامل مع الحالة الجوية.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
ودعت الأمانة لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهابت الأمانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية للمبادرة بتأمين مواد البناء، تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.-(بترا)

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