طقس غائم ومائل للبرودة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- يبقى الطقس اليوم، غائما جزئيًا الى غائم احياناً ومائلًا للبرودة في أغلب المناطق، مع هطل زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، قد يصحبها الرعد وهطل حبات البرد أحيانا، بخاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وبحسب التقرير الصادر عن ادارة الارصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف غدا، ويكون الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ بعد غد، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
الى ذلك، أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة، اعتباراً من صباح أمس للتعامل مع الحالة الجوية.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).
ودعت الأمانة لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما دعت إلى ضرورة تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأهابت الأمانة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية للمبادرة بتأمين مواد البناء، تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.-(بترا)
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