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المجالي: الملك الحسين استمد قوته من الأردن وأبنائه

11/18/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إربد- أكد العين حسين هزاع المجالي، أن الحسين الباني - طيب الله ثراه - كان يستمد قوته من قوة الأردن وأبنائه، مبينا أن هذه القوة كانت هي المحفز والدافع أمام جلالته لمواجهة التحديات وبناء الأردن ومؤسساته.
وأضاف خلال جلسة حوارية نظمتها عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك أمس بعنوان "في ذكرى الحسين بن طلال"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، أن الأردن استطاع مواجهة هذه التحديات بحلم وقوة وحنكة جلالته، فـ"الحسين" كان ملكا وإنسانا وبانيا وسياسيا وأبا وقائدا، قاد دفة الحكم وهو بعمر 18 عاما وتحمل ثقل المسؤولية في ظل ظروف صعبة، فكان الأب الحاني والقائد المخلص الذي يتمتع بنظرة مستقبلية مكنته من بناء الأردن الحديث.
ولفت المجالي إلى أن الحسين كان قائدا سياسيا له وزنه وثقله بين قادة وسياسيي دول العالم المختلفة، فكان صوته مسموعا وله بصمته الواضحة رغم أن الأردن بلدٌ يفتقرُ للإمكانات والمقومات، إلا أن "الحسين" كان مؤمنا بقدرة وإمكانيات الإنسان الأردني، وهذا ما تجلى في مقولته الخالدة "الإنسان أغلى ما نملك"، مشددا على أن الأردن مستمر في هذا النهج منذ عهد الملك المؤسس وصولا إلى عهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني.
وعن فترة مرض جلالته، شدد المجالي على أن "الحسين" واجه المرض بالإيمان والتحدي، واضعا الأردن وخدمته أولوية رغم مرضه.
وأكد المجالي أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشكل امتدادا مجيدا في سلسلة الحكم بالدولة الأردنية المبنية على الدستور والشرعية الدينية وشرعية الإنجاز الموجود والمتجذر والمتسلسل في العائلة الهاشمية، لافتا إلى سلاسة انتقال السلطة من "الحسين" الباني إلى جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز، والتي تعكس متانة مؤسسات الدولة الأردنية.
ودعا المجالي الطلبة وجيل الشباب الأردني إلى المحافظة على منعة ووحدة جبهتنا الداخلية، محذرا من الفتنة والانجرار خلفها، سيما وأن قوتنا وصلابتنا تكمن في وحدتنا.-(بترا)

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