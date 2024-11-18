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كوب 29.. ملفات عالقة ولم تحسم قرارات بشأنها

11/18/2024 2:37:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أذربيجان– ما تزال العديد من الملفات عالقة ولم تحسم بعد القرارات بشأنها في قمة المناخ "كوب 29"، التي تشهد جولات تفاوضية ماراثونية في أسبوعها الثاني.
وشهد الأسبوع الماضي من مفاوضات القمة، المنعقدة حاليا في أذربيجان، حالات من الشد والجذب بين الدول النامية والمتقدمة، ولكنها حسمت بشكل أولوي لصالح المجموعة العربية، من بينها الأردن، التي سعت لأن تخرج مجموعة التمويل التفاوضي بنص يصب في صالحها، ووفقاً لتطلعاتها، التي كانت وضعتها في ورقة موقف موحد لها.
ووفق ما أكده ممثلو المجموعة العربية، خلال اجتماعهم اليومي، الذي انعقد أمس على هامش القمة، وحضرته الـ"الغد" "فإن مسودة النص الأولي بشأن التمويل جرى تسليمها على المستوى الوزاري، بانتظار الحصول على الموافقة النهائية بشأنها دون تعديل".
واتخذت المجموعة العربية من بينها الأردن موقفاً موحداً في مفاوضات قمة المناخ "كوب 29"، تشدد على "ضرورة الاتفاق دولياً على تحديد عناصر هدف التمويل الجديد، وبشكل يتماشى مع المادة التاسعة من اتفاق باريس".
ووفق ما جاء في ورقة موقف المجموعة العربية، التي تنفرد الـ"الغد" بنشر تفاصيلها، "فإن ذلك الهدف لا بد أن يعكس احتياجات الدول النامية، والتزامات الدول المتقدمة في فترة زمنية واقعية تتراوح ما بين الأعوام 2025 و2030".
كما لا بد من التأكيد على "أن الدول العربية لديها القدرة على الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ خططهم الوطنية، فيما ذلك الدعم لكافة التقنيات اللازمة، خاصة للتكيف والتقاط وإزالة الكربون".
وأكدت المجموعة على "أن هدف التمويل الجديد يجب أن يكون ضمن إطار اتفاقية باريس، وأن تكون المخرجات التفاوضية له منسقة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية، فيما لوحظ أن مواقف الدول المتقدمة لا تتسق وهذه المبادئ والإحكام والاتفاقية، التي تؤكد على أن تقدم الدعم المالي وبشكل إلزامي للدول النامية بدون استثناءات أو شروط".
وشددت المجموعة على "أن الحاجة ضرورية لتوجيه صناديق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي بدعم الدول العربية، من بينها الأردن، الراغبة بالحصول على التمويل بشكل أفضل، بخاصة صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ ودبي".
وأكدت على "تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بناء على مبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس، وتأكيد قدرة الدول العربية للحصول على الدعم بناء على أولوياتهم لمواجهة أضرار خاصة للمنطقة كالتصحر، والجفاف وغيرها".
وأما على صعيد التكيف فإن الدول العربية تؤكد على "ضرورة تفعيل إجراءات التكيف، وربطها مع الهدف العالمي المتمثل بتعزيز القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بالتغير المناخي، مع ضرورة الاستجابة الملائمة للتكيف مع الأضرار الناجمة عن أزمة المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية والتنمية المستدامة".
وبهذا السياق "فإنها دعت لتوفير الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية من قبل الدول المتقدمة فيما يخص التكيف، ومن ضمنها صياغة وتنفيذ الخطط الوطنية للتكيف، وإطار الهدف العالمي لها".
لذلك "فإن ثمة ضرورة لتحقيق تقدم شمولي للهدف العالمي للتكيف، وتفعيل إطار الإمارات العربية المتحدة بطريقة شاملة وعادلة تتبع نهجاً شمولياً بناء على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ومراعاة قدرات كل الأطراف، في ضوء الظروف الوطنية والاحتياجات والأولويات المختلفة".
وبينت المجموعة "أن مدى تنفيذ إطار الامارات العربية المتحدة لتعزيز القدرة العالمية على التكيف مع التغير المناخي من قبل البلدان النامية يعتمد على التنفيذ الفعال من قبل البلدان المتقدمة لالتزاماتهم بتقديم وسائل التنفيذ، والدعم".
وما يزال الاتفاق على المادة السادسة، البند الثاني، من اتفاق باريس بشأن سوق الكربون من بين الملفات العالقة كذلك في القمة، والذي يسمح لأي دولتين بتحديد شروط خاصة بهما لاتفاق ثنائي لتداول الأرصدة من حقوق انبعاثات الكربون.
واتفقت المجموعة العربية في المادة السادسة، وضمن موقفها الموحد على "الحفاظ على الشمولية في القدرة على المشاركة بما يحترم تنوع المساهمات المحددة وطنياً، والتدابير المؤسسية للأطراف".
وشددت على "أهمية الالتزام والمحافظة على ما تم عليه في مؤتمر دول الأطراف غلاسكو "26"، وشرم الشيخ "27"، والحفاظ على مبدأ التعلم بالممارسة فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير المطلوبة.
كما وأكدت على "تبسيط المعرفة التقنية اللازمة لاستخدام أدوات الإبلاغ، والحفاظ على التوازن بين متطلبات المشاركة الموضوعة لأنشطة الإزالة والتخفيف".
وبشأن تدابير الاستجابة أكدت المجموعة العربية على "أن أي سياسة من أجل التغير المناخي يجب أن يصاحبها دراسة أو بحث للآثار المحتملة، وذلك لضمان حلول مستدامة، وأكثر شمولية لمعالجة أزمة المناخ، والتي لا تعيق من النمو الاقتصادي للدول النامية".
كما لا بد من "التأكيد على أهمية الوصول خلال مؤتمر الأطراف 29 لبرنامج عمل الخمس السنوات المقبلة، وعلى أن يكون شاملا ومرنا للاستجابة على السياسات الحديثة لتغير المناخ، ومبنيا على احتياجات الدول النامية".
وما تزال المجموعة العربية تتمسك بموقفها الدائم القاضي "بأن المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة بشأن الانبعاثات والتركيز عليها وليس على مصادرها، والأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف الوطنية مع ضرورة الدعم لجميع الحلول".

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