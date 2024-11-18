كوب 29.. ملفات عالقة ولم تحسم قرارات بشأنها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
أذربيجان– ما تزال العديد من الملفات عالقة ولم تحسم بعد القرارات بشأنها في قمة المناخ "كوب 29"، التي تشهد جولات تفاوضية ماراثونية في أسبوعها الثاني.
وشهد الأسبوع الماضي من مفاوضات القمة، المنعقدة حاليا في أذربيجان، حالات من الشد والجذب بين الدول النامية والمتقدمة، ولكنها حسمت بشكل أولوي لصالح المجموعة العربية، من بينها الأردن، التي سعت لأن تخرج مجموعة التمويل التفاوضي بنص يصب في صالحها، ووفقاً لتطلعاتها، التي كانت وضعتها في ورقة موقف موحد لها.
ووفق ما أكده ممثلو المجموعة العربية، خلال اجتماعهم اليومي، الذي انعقد أمس على هامش القمة، وحضرته الـ"الغد" "فإن مسودة النص الأولي بشأن التمويل جرى تسليمها على المستوى الوزاري، بانتظار الحصول على الموافقة النهائية بشأنها دون تعديل".
واتخذت المجموعة العربية من بينها الأردن موقفاً موحداً في مفاوضات قمة المناخ "كوب 29"، تشدد على "ضرورة الاتفاق دولياً على تحديد عناصر هدف التمويل الجديد، وبشكل يتماشى مع المادة التاسعة من اتفاق باريس".
ووفق ما جاء في ورقة موقف المجموعة العربية، التي تنفرد الـ"الغد" بنشر تفاصيلها، "فإن ذلك الهدف لا بد أن يعكس احتياجات الدول النامية، والتزامات الدول المتقدمة في فترة زمنية واقعية تتراوح ما بين الأعوام 2025 و2030".
كما لا بد من التأكيد على "أن الدول العربية لديها القدرة على الحصول على الدعم اللازم لتنفيذ خططهم الوطنية، فيما ذلك الدعم لكافة التقنيات اللازمة، خاصة للتكيف والتقاط وإزالة الكربون".
وأكدت المجموعة على "أن هدف التمويل الجديد يجب أن يكون ضمن إطار اتفاقية باريس، وأن تكون المخرجات التفاوضية له منسقة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية، فيما لوحظ أن مواقف الدول المتقدمة لا تتسق وهذه المبادئ والإحكام والاتفاقية، التي تؤكد على أن تقدم الدعم المالي وبشكل إلزامي للدول النامية بدون استثناءات أو شروط".
وشددت المجموعة على "أن الحاجة ضرورية لتوجيه صناديق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي بدعم الدول العربية، من بينها الأردن، الراغبة بالحصول على التمويل بشكل أفضل، بخاصة صندوق الخسائر والأضرار، الذي تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ ودبي".
وأكدت على "تفعيل صندوق الخسائر والأضرار بناء على مبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس، وتأكيد قدرة الدول العربية للحصول على الدعم بناء على أولوياتهم لمواجهة أضرار خاصة للمنطقة كالتصحر، والجفاف وغيرها".
وأما على صعيد التكيف فإن الدول العربية تؤكد على "ضرورة تفعيل إجراءات التكيف، وربطها مع الهدف العالمي المتمثل بتعزيز القدرة على التحمل والحد من قابلية التأثر بالتغير المناخي، مع ضرورة الاستجابة الملائمة للتكيف مع الأضرار الناجمة عن أزمة المناخ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الوطنية والتنمية المستدامة".
وبهذا السياق "فإنها دعت لتوفير الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية من قبل الدول المتقدمة فيما يخص التكيف، ومن ضمنها صياغة وتنفيذ الخطط الوطنية للتكيف، وإطار الهدف العالمي لها".
لذلك "فإن ثمة ضرورة لتحقيق تقدم شمولي للهدف العالمي للتكيف، وتفعيل إطار الإمارات العربية المتحدة بطريقة شاملة وعادلة تتبع نهجاً شمولياً بناء على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ومراعاة قدرات كل الأطراف، في ضوء الظروف الوطنية والاحتياجات والأولويات المختلفة".
وبينت المجموعة "أن مدى تنفيذ إطار الامارات العربية المتحدة لتعزيز القدرة العالمية على التكيف مع التغير المناخي من قبل البلدان النامية يعتمد على التنفيذ الفعال من قبل البلدان المتقدمة لالتزاماتهم بتقديم وسائل التنفيذ، والدعم".
وما يزال الاتفاق على المادة السادسة، البند الثاني، من اتفاق باريس بشأن سوق الكربون من بين الملفات العالقة كذلك في القمة، والذي يسمح لأي دولتين بتحديد شروط خاصة بهما لاتفاق ثنائي لتداول الأرصدة من حقوق انبعاثات الكربون.
واتفقت المجموعة العربية في المادة السادسة، وضمن موقفها الموحد على "الحفاظ على الشمولية في القدرة على المشاركة بما يحترم تنوع المساهمات المحددة وطنياً، والتدابير المؤسسية للأطراف".
وشددت على "أهمية الالتزام والمحافظة على ما تم عليه في مؤتمر دول الأطراف غلاسكو "26"، وشرم الشيخ "27"، والحفاظ على مبدأ التعلم بالممارسة فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير المطلوبة.
كما وأكدت على "تبسيط المعرفة التقنية اللازمة لاستخدام أدوات الإبلاغ، والحفاظ على التوازن بين متطلبات المشاركة الموضوعة لأنشطة الإزالة والتخفيف".
وبشأن تدابير الاستجابة أكدت المجموعة العربية على "أن أي سياسة من أجل التغير المناخي يجب أن يصاحبها دراسة أو بحث للآثار المحتملة، وذلك لضمان حلول مستدامة، وأكثر شمولية لمعالجة أزمة المناخ، والتي لا تعيق من النمو الاقتصادي للدول النامية".
كما لا بد من "التأكيد على أهمية الوصول خلال مؤتمر الأطراف 29 لبرنامج عمل الخمس السنوات المقبلة، وعلى أن يكون شاملا ومرنا للاستجابة على السياسات الحديثة لتغير المناخ، ومبنيا على احتياجات الدول النامية".
وما تزال المجموعة العربية تتمسك بموقفها الدائم القاضي "بأن المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة بشأن الانبعاثات والتركيز عليها وليس على مصادرها، والأخذ بعين الاعتبار اختلاف الظروف الوطنية مع ضرورة الدعم لجميع الحلول".
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