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عمالة الأطفال.. غياب المسوحات أبرز العوائق أمام مكافحة الظاهرة

11/18/2024 2:37:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان- في الوقت الذي تشكل فيه عمالة الأطفال تحديًا اجتماعيا يؤرق صناع القرار في الأردن، جراء عوامل شتى، أبرزها الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، والتي تدفع مزيدا من الأطفال إلى أسواق العمل، فإن ما يفاقم المعضلة، كذلك، وفق خبراء، هو غياب المسوحات العلمية لمعرفة حجم الظاهرة وتشخيصها، وهو ما يجعل العلاج نفسه معضلة أخرى.
كما يبرز العديد من التساؤلات حول حالة عمل الأطفال في الأردن وضعف آليات المعالجة، مع وجود نحو 76 ألف طفل عامل، منهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، وربما يزيد العدد ليصل إلى 100 ألف، وهو بلا شك ملف تنوء به وزارة العمل.
وفي هذا الصدد، تؤكد رئيس قسم الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل، هيفاء درويش، أن القسم يعمل حاليا على الإشراف على مشروعين للحد من عمل الأطفال، الأول بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل، والثاني مع جمعية تمكين للمساعدة القانونية.
وبينت درويش لـ"الغد" أن المشروعين يعملان على آلية "إدارة الحالة" للطفل العامل، فيما تعمل "تمكين" على مسح جزئي حول عمالة الأطفال في بعض مناطق المملكة.
وأوضحت أن مديرية التفتيش ماضية بالعمل على الإستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الأطفال، بالإضافة إلى خطط الوزارة التي تتضمن زيارات موجهة كل 3 أشهر، حيث نفذت 3 حملات بخصوص هذا الموضوع.
وحول الأعداد التي تم ضبطها من خلال قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في الوزارة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، بينت درويش أنها بلغت 229 حالة، وذلك بعد زيارة 3272 منشأة.
وبينت أن الوزارة خالفت في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 139 صاحب عمل، وحررت 147 إنذارا، ونفذت 17 نشاطا توعويا.
وتعليقا على الآليات التي تتبعها الوزارة للحد من عمالة الأطفال، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، إن غياب المسوحات الدورية الدقيقة يشكل أحد أبرز العوائق أمام مكافحة الظاهرة.
وأضاف أبو نجمة إن آخر مسح رسمي أُجري عام 2016 أظهر وجود نحو 76 ألف طفل عامل، منهم 45 ألفًا يعملون في مهن خطرة، "لكن، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خلال السنوات الأخيرة، نتوقع أن العدد تجاوز 100 ألف طفل عامل".
وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال (2022-2030)، رغم أهميتها، لم تحقق تقدمًا ملموسًا حتى الآن، داعيًا إلى تقييم فعاليتها والعمل على تطويرها. كما أوضح أن القطاعات الزراعية والتجارية والصناعية والبناء، تستحوذ على النسبة الأكبر من عمالة الأطفال، حيث يعمل 32 % منهم في الزراعة، و28 % في التجارة وإصلاح المركبات.
وأكد أن العديد من الأطفال العاملين يواجهون ظروفًا صعبة؛ إذ يعمل 45 % منهم أكثر من الحد القانوني لساعات العمل (36 ساعة أسبوعيًا)، ويتعرض 48 % لمواد ضارة مثل الكيماويات والغبار والضجيج، بينما يعاني 19 % من سوء المعاملة، بما يشمل الإهانات أو العنف.
وأشار إلى أن المخالفات المسجلة بحق مشغّلي الأطفال لا تتجاوز 0.5 % من حجم المشكلة، ما يعكس ضعف الرقابة على القطاعات المختلفة، مشددا على أن تعزيز دور مفتشي العمل، خاصة في القطاع الزراعي، أمر حتمي لمعالجة هذه الظاهرة.
وأوصى أبونجمة بضرورة تحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الحماية للأطفال، وتوسيع الوصول إلى التعليم، وضمان المواصلات المدرسية، فضلا عن دعم الأسر الفقيرة، إلى جانب تطوير البرامج التي تستهدف الحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاعات خطرة مثل الزراعة والبناء.
من جانبه، أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن الجهود الحالية تركز فقط على رصد حالات عمالة الأطفال ومخالفة أصحاب العمل، لكنها تغفل الأسباب الهيكلية.
وقال عوض إن معالجة ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن تتطلب مواجهة الأسباب الجذرية لها، وعلى رأسها الفقر والبطالة، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية "غير العادلة" المطبقة منذ عقود أسهمت في تفاقم هذه المشكلة.
وتابع: "معظم الأطفال العاملين يأتون من أسر فقيرة تعجز عن تلبية احتياجاتها الأساسية، ما يدفعها لإخراج أبنائها من المدارس وإدخالهم إلى سوق العمل".
وأشار إلى أن معدلات الفقر في الأردن ارتفعت خلال العقد الماضي من 15.7 % إلى 24 %، في حين بلغت البطالة 21.4 % خلال الربع الأول من عام 2024. وأضاف: "هذا التراجع الاقتصادي أدى إلى دفع الأطفال نحو أعمال خطرة؛ إذ تشير الإحصاءات الأخيرة لعام 2016 إلى أن نحو 75 ألف طفل يعملون في الأردن، بينهم 45 ألفًا في مهن خطرة".
وأكد أن ضعف مستويات الأجور، وارتفاع التضخم، ساهما في تدهور القدرة الشرائية للأسر، إلى جانب السياسات الضريبية التي توسعت في فرض الضرائب غير المباشرة، مشيرا إلى دور البيئة المدرسية غير الجاذبة في انسحاب الأطفال من التعليم ودخولهم سوق العمل.
واختتم عوض بتوصيات لمعالجة هذه الظاهرة، منها: رفع الأجور، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وإصلاح النظام التعليمي لجعل المدارس بيئة جاذبة، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي أرهقت الطبقات الفقيرة وأثرت سلبًا على العدالة الاجتماعية.
في حين أوصت "تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" بتفعيل القوانين الرادعة لضبط التسرّب المدرسي، من خلال تعزيز التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والحكام الإداريين فيما يخص بلاغات الأطفال المتسربين، وزيادة دور الحاكم الإداري في مكافحة التسرّب، من خلال تعديل آلية التبليغ الحالية، بحيث لا تقتصر فقط على رفع قائمة بأسماء الطلبة المتسربين، بل أن يتم رفع دراسة الحالة التعليمية للطالب المتسرب إلى الحاكم الإداري من قبل مديرية التربية والتعليم توضح حالة الطفل وأسباب تسربه. كما طالبت "تمكين" بالقضاء على جميع حواجز الوصول إلى التعليم التي تواجه الأطفال وتدفع بهم إلى الدخول إلى سوق العمل، وتخصيص الموارد اللازمة لتأمين وصول الأطفال العاملين إلى التعليم بعد سحبهم من سوق العمل، وتوفير برامج تعليمية مرنة تتوافق مع قدراتهم، فضلا عن توفير الرعاية الصحية الأساسية للأطفال، بما في ذلك الفحوص الطبية الدورية والوقاية من الأمراض والعلاج اللازم عند الحاجة.

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