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تأجيل تطبيق لائحة أجور الأطباء إلى منتصف حزيران المقبل

11/18/2024 2:37:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي






عمان- أنهت وزارة الصحة أمس، الخلاف بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول لائحة أجور الأطباء لعام 2024، المنشورة في الجريدة الرسمية، بحضور وزراء: الصحة د. فراس الهواري، والاتصال الحكومي د. محمد المومني، والدولة للشؤون القانونية د. فياض القضاة، وممثلي الجهات التأمينية كل: رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية د. نذير الباتع وأمينها العام د. فواز العجلوني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات والرئيس التنفيذي للاتحاد د. مؤيد كلوب والمحامي رائد العويدات. ومن نقابة الأطباء: نقيبها د. زياد الزعبي ورئيس الصندوق التعاوني د. حاتم الرواشدة.
الهواري أكد على روحية التعاون والمسؤولية الوطنية التي سادت الاجتماع ممن حضر، مشددا على سيادة القانون، والتزام الجميع بتطبيق النصوص القانونية، مضيفا أنه جرى التوافق على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.
كما جرت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية 3 أعضاء من النقابة و3 أعضاء من الجهات التأمينية برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة د. رائد الشبول، لوضع التفاصيل التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.

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