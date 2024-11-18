تأجيل تطبيق لائحة أجور الأطباء إلى منتصف حزيران المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان- أنهت وزارة الصحة أمس، الخلاف بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول لائحة أجور الأطباء لعام 2024، المنشورة في الجريدة الرسمية، بحضور وزراء: الصحة د. فراس الهواري، والاتصال الحكومي د. محمد المومني، والدولة للشؤون القانونية د. فياض القضاة، وممثلي الجهات التأمينية كل: رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية د. نذير الباتع وأمينها العام د. فواز العجلوني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات والرئيس التنفيذي للاتحاد د. مؤيد كلوب والمحامي رائد العويدات. ومن نقابة الأطباء: نقيبها د. زياد الزعبي ورئيس الصندوق التعاوني د. حاتم الرواشدة.
الهواري أكد على روحية التعاون والمسؤولية الوطنية التي سادت الاجتماع ممن حضر، مشددا على سيادة القانون، والتزام الجميع بتطبيق النصوص القانونية، مضيفا أنه جرى التوافق على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيقها اعتبارا من تاريخ 15/6/2025.
كما جرت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم (158) لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية 3 أعضاء من النقابة و3 أعضاء من الجهات التأمينية برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة د. رائد الشبول، لوضع التفاصيل التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها، على أن تُنهي أعمالها بتاريخ 15/6/2025.
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