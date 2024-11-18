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أزمة اللائحة الجديدة.. كيف تنتهك حق المواطنين بالرعاية الصحية؟

11/18/2024 2:37:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






عمان- في كل أزمة تحدث بين طرفين، يكمن التخوف من تبعاتها على المتضررين منها، لكن ما هو متعارف، أن تبعات أي أزمة تكون بعد مرور فترة على الخلاف، بعكس ما حدث مع النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين الذي بدأ المواطن يتضرر من تبعاتها، ويدفع ضريبة خلاف لا شأن له به.
ومن الأضرار التي تعرض لها المواطنون في هذه المعمعة، حجب شركات التأمين قبول كشفيات طبية، وامتناع أطباء عن استقبال مرضى مؤمنين، وبين هذا وذلك، ضاعت مصلحة المرضى، وزاد ألمهم، بل وثقبت جيوبهم، وأقحموا لدخول "هوشة" ظلت حتى أمس نهايتها ضبابية.
وفي هذا السياق، فإن الحق بالرعاية الصحية مثله مثل الحق بالحماية الاجتماعية، هي حقوق أساسية كفلها الدستور، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، كالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لذا، فإن اختلال تلك الحقوق، خطر ينذر بتبعات لا تحمد عقباها وفق آراء حقوقيين تحدثوا لـ"الغد"، وفق ما أشار إليه بيان لمركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الذي حذر من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، مؤكداً أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذا الخلاف.
وأكد "الفينيق"، أن الخلاف الحالي، يعكس فجوات منهجية عميقة في نظام الرعاية الصحية، فهو يتجاوز الخلاف المالي بين الأطراف، ليصبح تهديدا قاسيا للحق بتلقي العلاج لمئات آلاف المواطنين، داعيا الحكومة للتدخل الفوري لضمان هذا الحق، باعتباره أساسيا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس امتيازا يُترك للعرض والطلب و"الخلافات".
وشدد الخبير الحقوقي د. صدام أبو عزام، على أنه يجب النأي بالمواطن عن مثل هذه الخلافات التي لا علاقة له فيها، فما اندلق من مياه بين النقابة والشركات، يمس مباشرة بالحق في الحماية الاجتماعية كالتأمين الصحي الذي هو حق مقدس للمواطن.
وأكد أبو عزام، أن تلك الحقوق يجب أن تحظى بأولوية قصوى لدى الأطراف المعنية بالخلاف، كما على الحكومة ألا تبقى متفرجة، داعيا إياها لوضع آلية لإنهاء الخلاف أو وضع إطار تشريعي لا يؤثر مستقبلا على الحماية الاجتماعة ولا يمس بحقوق المنتفعين.
ومن وجهة نظر الخبير في الرعاية الصحية د. محمد عبد الحميد القضاة، فإن الخلاف الذي حدث يجب ألا يكون قد حدث أساسا على اعتبار بأن الأطراف، كانت قد اجتمعت مسبقا، واتفقت بينها بمتابعة من وزارة الصحة، ووصلت الأمور لأن ترسل لائحة الأجور الجديدة والمتدرجة بتطبيقها لوزارة الصحة، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية بالتالي أصبحت قانونية.
وأكد أنه يجب على الجميع بمختلف المستويات التنفيذية والرقابية والرصدية، ضرورة تنفيذ القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية، مع الإشارة إلى أن أي خلاف، يجب ألا يؤثر على الرعاية الصحية للمواطنين، وتقديمها بشكل حثيث لأي حالة مستعجلة وطارئة، داعيا لتعاون الجميع لتجاوز هذا الخلاف وحله.
واعتبر أن الوصول لهذه المرحلة من الخلاف، أوجب علينا استذكار النداءات في سنوات سابقة، لأن تتحول الرعاية الصحية في المملكة الى رعاية أولية، يكون فيها المواطنون مؤمنين في المراكز الصحية، وأي تحويل للمستشفيات من المراكز الى المستشفيات، يغطى بالكامل من وزارة الصحة أو من صندوق التأمين الصحي، لكن التأخر بالتحول الى هذا النظام، وتوحيد صناديق التأمين الصحي، أدى الى الوصول لهذه المرحلة من الخلاف بين النقابة والشركات.
الخبير الحقوقي معاذ المومني، أكد أن على المؤسسات الحكومية ممثلة بالوزارة ورئاسة الوزراء، التدخل لحماية حقوق المواطنين في مثل هذا الخلاف، منوها بأن الأمر لا يحل على صعيد قانوني فقط، فهو يحمل طابعا قانونيا اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا، يحل بالحوار لإعادة النظر بطبيعة العلاقة بين المواطن والنقابة والشركات، مشيرا إلى أن المواطنين لمسوا أضرار الخلاف ماديا ومعنويا وصحيا.
وشدد على وجوب أن إدارة حل النزاع كان يجب أن تكون سريعة، حتى لا ندخل في مراحل قد تضاعف الضرر على المواطن والاقتصاد، بخاصة وأننا حاليا نتحدث عن خطة لتحديث المنظومة الاقتصادية، لافتا في الوقت ذاته إلى وجوب أن تكون الحكومة طرفا أساسيا لحل هذا النزاع.

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