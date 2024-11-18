أزمة اللائحة الجديدة.. كيف تنتهك حق المواطنين بالرعاية الصحية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمان- في كل أزمة تحدث بين طرفين، يكمن التخوف من تبعاتها على المتضررين منها، لكن ما هو متعارف، أن تبعات أي أزمة تكون بعد مرور فترة على الخلاف، بعكس ما حدث مع النزاع بين نقابة الأطباء وشركات التأمين الذي بدأ المواطن يتضرر من تبعاتها، ويدفع ضريبة خلاف لا شأن له به.
ومن الأضرار التي تعرض لها المواطنون في هذه المعمعة، حجب شركات التأمين قبول كشفيات طبية، وامتناع أطباء عن استقبال مرضى مؤمنين، وبين هذا وذلك، ضاعت مصلحة المرضى، وزاد ألمهم، بل وثقبت جيوبهم، وأقحموا لدخول "هوشة" ظلت حتى أمس نهايتها ضبابية.
وفي هذا السياق، فإن الحق بالرعاية الصحية مثله مثل الحق بالحماية الاجتماعية، هي حقوق أساسية كفلها الدستور، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، كالعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لذا، فإن اختلال تلك الحقوق، خطر ينذر بتبعات لا تحمد عقباها وفق آراء حقوقيين تحدثوا لـ"الغد"، وفق ما أشار إليه بيان لمركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الذي حذر من التداعيات السلبية للنزاع القائم بين نقابة الأطباء وشركات التأمين حول لائحة الأجور الطبية الجديدة، مؤكداً أن المواطن هو المتضرر الأكبر من هذا الخلاف.
وأكد "الفينيق"، أن الخلاف الحالي، يعكس فجوات منهجية عميقة في نظام الرعاية الصحية، فهو يتجاوز الخلاف المالي بين الأطراف، ليصبح تهديدا قاسيا للحق بتلقي العلاج لمئات آلاف المواطنين، داعيا الحكومة للتدخل الفوري لضمان هذا الحق، باعتباره أساسيا مكفولا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليس امتيازا يُترك للعرض والطلب و"الخلافات".
وشدد الخبير الحقوقي د. صدام أبو عزام، على أنه يجب النأي بالمواطن عن مثل هذه الخلافات التي لا علاقة له فيها، فما اندلق من مياه بين النقابة والشركات، يمس مباشرة بالحق في الحماية الاجتماعية كالتأمين الصحي الذي هو حق مقدس للمواطن.
وأكد أبو عزام، أن تلك الحقوق يجب أن تحظى بأولوية قصوى لدى الأطراف المعنية بالخلاف، كما على الحكومة ألا تبقى متفرجة، داعيا إياها لوضع آلية لإنهاء الخلاف أو وضع إطار تشريعي لا يؤثر مستقبلا على الحماية الاجتماعة ولا يمس بحقوق المنتفعين.
ومن وجهة نظر الخبير في الرعاية الصحية د. محمد عبد الحميد القضاة، فإن الخلاف الذي حدث يجب ألا يكون قد حدث أساسا على اعتبار بأن الأطراف، كانت قد اجتمعت مسبقا، واتفقت بينها بمتابعة من وزارة الصحة، ووصلت الأمور لأن ترسل لائحة الأجور الجديدة والمتدرجة بتطبيقها لوزارة الصحة، ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية بالتالي أصبحت قانونية.
وأكد أنه يجب على الجميع بمختلف المستويات التنفيذية والرقابية والرصدية، ضرورة تنفيذ القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية، مع الإشارة إلى أن أي خلاف، يجب ألا يؤثر على الرعاية الصحية للمواطنين، وتقديمها بشكل حثيث لأي حالة مستعجلة وطارئة، داعيا لتعاون الجميع لتجاوز هذا الخلاف وحله.
واعتبر أن الوصول لهذه المرحلة من الخلاف، أوجب علينا استذكار النداءات في سنوات سابقة، لأن تتحول الرعاية الصحية في المملكة الى رعاية أولية، يكون فيها المواطنون مؤمنين في المراكز الصحية، وأي تحويل للمستشفيات من المراكز الى المستشفيات، يغطى بالكامل من وزارة الصحة أو من صندوق التأمين الصحي، لكن التأخر بالتحول الى هذا النظام، وتوحيد صناديق التأمين الصحي، أدى الى الوصول لهذه المرحلة من الخلاف بين النقابة والشركات.
الخبير الحقوقي معاذ المومني، أكد أن على المؤسسات الحكومية ممثلة بالوزارة ورئاسة الوزراء، التدخل لحماية حقوق المواطنين في مثل هذا الخلاف، منوها بأن الأمر لا يحل على صعيد قانوني فقط، فهو يحمل طابعا قانونيا اجتماعيا وسياسيا وحقوقيا، يحل بالحوار لإعادة النظر بطبيعة العلاقة بين المواطن والنقابة والشركات، مشيرا إلى أن المواطنين لمسوا أضرار الخلاف ماديا ومعنويا وصحيا.
وشدد على وجوب أن إدارة حل النزاع كان يجب أن تكون سريعة، حتى لا ندخل في مراحل قد تضاعف الضرر على المواطن والاقتصاد، بخاصة وأننا حاليا نتحدث عن خطة لتحديث المنظومة الاقتصادية، لافتا في الوقت ذاته إلى وجوب أن تكون الحكومة طرفا أساسيا لحل هذا النزاع.
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