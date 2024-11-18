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إنقاذ الطفل: 15.8 % من الأطفال تعرضوا للإساءة الرقمية

11/18/2024 2:37:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن أن 15.8 % من الأطفال بين 10 و17 عامًا تعرضوا لأحد أشكال الإساءة الرقمية، وقد برزت تحديات التنمر، وقرصنة الحسابات الرقمية، والابتزاز كأكثر المشكلات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي.
وكشفت الدراسة، التي أطلقتها المؤسسة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل المصادف للعشرين من الشهر الحالي، عن فجوة كبيرة في وعي الأهالي حول تعرض أطفالهم للعنف الرقمي، حيث إن نحو 75 % من أولياء الأمور الذين أفاد أبناؤهم بتعرضهم للعنف الرقمي لم يكونوا على دراية بذلك.
كما أظهرت الدراسة تدنيًا باستخدام تطبيقات الرقابة الوالدية على الإنترنت، حيث أفاد 9 % فقط من الأهالي باستخدامها، بينما اعتمدت الغالبية على توعية أبنائهم كوسيلة لحمايتهم رقميًا.
واستخدمت الدراسة منهجًا مختلطًا لجمع البيانات وتحليلها، شمل مراجعة الأدبيات السابقة والاعتماد على أسلوبي التحليل النوعي والكمي.
ففي الشق الكمي: أجريت مقابلات مع 1510 أطفال في الفئة العمرية 10-17 عامًا من مناطق عمان وإربد والزرقاء والمفرق، بالإضافة لـ750 مقابلة مع أولياء الأمور في المناطق ذاتها.
وفي الشق النوعي: نفذت 16 ورشة عمل تفاعلية مع الأطفال و8 جلسات نقاشية مركزة مع مقدمي الرعاية وأولياء الأمور.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، دانا عريقات، "إن إجراء الدراسة جاء إدراكًا لأهمية التجارب الرقمية للأطفال والمخاطر المرتبطة بها"، مضيفة "إن نتائج الدراسة تُعد مدخلًا أساسيًا لمشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال، الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بهدف إعداد خطة تنفيذية وطنية تضمن الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال، بخاصة مع تزايد استخدام الإنترنت من قبلهم بعد جائحة كورونا".
وأظهرت الدراسة أن 76.7 % من الأطفال في الفئة العمرية 10-17 عامًا يصلون للإنترنت يوميًا، مع ارتفاع النسبة لـ86.5 % في الفئة العمرية 16-17 عامًا. ولم تظهر فروق ملحوظة بين الجنسين في هذا السياق.
أما بالنسبة للأهالي، أفادت الغالبية منهم بأنهم يركزون على توعية أطفالهم بأساليب الاستخدام الآمن للإنترنت، كما يحرصون على التواجد معهم أثناء التصفح، ومع ذلك، قال
9 % فقط من الأهالي إنهم يستخدمون تطبيقات الرقابة الوالدية، و7.8 % أشاروا لحجب المواقع غير الملائمة، فيما أفاد 57.4 % من أولياء الأمور أن أطفالهم يساعدونهم باستخدام الإنترنت.
وكشف الأطفال عن أن مرتكبي التنمر الإلكتروني غالبًا ما يكونون أفرادًا معروفين لهم، مثل الأصدقاء وزملاء المدرسة أو حتى الأقارب.
وأظهرت النتائج النوعية أن التحرش الجنسي غالبًا ما يأتي من الغرباء، وقد يأخذ أحيانًا شكل عروض زواج.
كما أفادت الدراسة بأن غرف الدردشة في بعض الألعاب الإلكترونية تشكل مصدرًا للتنمر اللفظي والتحرش الجنسي.
وحول المنصات الأكثر استخدامًا، فقد تصدر موقع يوتيوب قائمة المنصات بنسبة 22.6 %.
تلاه إنستغرام وفيسبوك والمنصات التعليمية ومحركات البحث بنسبة 12 % لكل منها.
وأظهرت الفئة العمرية 10-12 عامًا استخدامًا أكبر ليوتيوب (32.6 %)، بينما فضلت الفئة 16-17 عامًا إنستغرام بنسبة 17.4 %.
وأفاد الأهالي بأن 35.6 % يفضلون التدخل الصارم، مثل قطع الإنترنت أو مصادرة الهواتف، و23.5 %، أوصوا بوضع آلية لحجب المواقع غير المناسبة للأطفال استباقيًا، و15.2 % دعوا لاستخدام التطبيقات الآمنة وبرامج الرقابة الوالدية.

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