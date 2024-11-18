استدر غربا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. رشا سلامة
فيما كانت أنظار العالم تتجه نحو ملعب سان دوني في باريس، قبل أيام؛ ترقبا لمباراة تجمع بين المنتخب الفرنسي وفريق كيان الاحتلال الإسرائيلي، كانت ذاكرتي تحملني نحو تلك المدينة، لكن في نهار شتوي بارد، في ديسمبر 2022، حين تأخرت عن الرحلة البحرية، التي حجزتها عبر الإنترنت، في نهر السين.
أسندت ظهري يومها للدرج الإسفلتي القاتم، في انتظار الرحلة القادمة، وإذ بي ألمح السياسي والطبيب التونسي المنصف المرزوقي، يرعى حفيدتيه حتى تفرغان من اللعب. اقتربت منه وتحدثت معه. كان حديثا مترعا بالشجن؛ إذ لم يكد المرزوقي، بابتسامته الهادئة وصوته العميق وثقافته الواسعة ومرحه الظاهر، يعلم بأني فلسطينية، حتى انثال في الحديث عن القضية ورؤيته لواقعها.
ودّعت المرزوقي يومها، في واحدة من الصدف الأجمل في أوروبا. بيد أني لم أعلم أن يومي سيكون مغاربياً بامتياز؛ إذ ما إن فرغت من الرحلة في نهر السين، حتى مضيت نحو معهد العالم العربي في الحيّ اللاتيني.
وسط استيائي من المعهد الذي لا يرقى للاسم الذي يحمله؛ إذ عوضا عن تقديم ثقافة العالم العربي وقضاياه العالقة كان ثمة معرض قائم آنذاك عن المثلية الجنسية في العالم العربي، وسط ذلك لمحت شابا مغربيا يشرف على مطعم المعهد. كان يقدّم أطباقاً أصيلة من المطبخ المغربي العريق وكان ملماً بعالمه العربي وقضاياه على الرغم من هجرة عائلته الطويلة في فرنسا.
فيما كنت أتناول المسمّن المغربي مع الأملو، وأشرب شايا مغربيا، كنت أتبادل معه ومع مساعديه المغاربة في المطعم أطراف الحديث حول العرب في باريس، وكان العنوان الأكبر في حديثهم القضية الفلسطينية وما لف لفها. حديثهم ذاك، كان أقوى مرافعة عن الحق الفلسطيني في جنبات المعهد برمته.
مساء، مشيت من قوس النصر حتى نهاية شارع الشانزلزيه من دون أن أعثر على سيارة أجرة توصلني لوجهتي. بعد جهد مضن، أقلّني سائق جزائري. كان يشرح لي باستفاضة كيف يترافع عن القضايا العربية على طريقته الخاصة ومن خلال مقعده في السيارة. يقول إنه كلما ركب معه فرنسي وفتح معه حديثاً يعرّف ذاته أنه من فلسطين؛ ليوجِد بذلك مدخلاً للحديث عن الاحتلال الإسرائيلي. يقول إنه بهذا يحقق ((أضعف الإيمان)) كعربي في مدينة مثل باريس، منذ ما يزيد على عشرين عاماً.
لم تكن باريس وحدها التي جزمت فيها بأن الأشقاء من بلاد المغرب العربي مدافعون أقوياء يذودون عن قضيتنا في أوروبا؛ إذ طوال مكوثي في إسبانيا للدراسة، كنت أرى استماتة الجاليتين الباكستانية والمغربية، على وجه التحديد، في الحديث بلسان القضية الفلسطينية والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية حين تحتقن الأوضاع في الأرض المحتلة.
في بلاد كثيرة، يصعب على الفلسطيني التصريح بهويته، مخافة الأذى، بيد أنه بين المغاربة، في بلدانهم تونس والجزائر والمغرب أو في المهجر، سيذكر هذا مطمئنا، ليرتمي بعدها في رعايتهم منقطعة النظير، ومرددا في نفسه بكل شجن: يا فلسطيني، استدر غرباً.
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