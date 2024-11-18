Tuesday, 19 November 2024 02:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استدر غربا

11/18/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. رشا سلامة






فيما كانت أنظار العالم تتجه نحو ملعب سان دوني في باريس، قبل أيام؛ ترقبا لمباراة تجمع بين المنتخب الفرنسي وفريق كيان الاحتلال الإسرائيلي، كانت ذاكرتي تحملني نحو تلك المدينة، لكن في نهار شتوي بارد، في ديسمبر 2022، حين تأخرت عن الرحلة البحرية، التي حجزتها عبر الإنترنت، في نهر السين.
أسندت ظهري يومها للدرج الإسفلتي القاتم، في انتظار الرحلة القادمة، وإذ بي ألمح السياسي والطبيب التونسي المنصف المرزوقي، يرعى حفيدتيه حتى تفرغان من اللعب. اقتربت منه وتحدثت معه. كان حديثا مترعا بالشجن؛ إذ لم يكد المرزوقي، بابتسامته الهادئة وصوته العميق وثقافته الواسعة ومرحه الظاهر، يعلم بأني فلسطينية، حتى انثال في الحديث عن القضية ورؤيته لواقعها.
ودّعت المرزوقي يومها، في واحدة من الصدف الأجمل في أوروبا. بيد أني لم أعلم أن يومي سيكون مغاربياً بامتياز؛ إذ ما إن فرغت من الرحلة في نهر السين، حتى مضيت نحو معهد العالم العربي في الحيّ اللاتيني.
وسط استيائي من المعهد الذي لا يرقى للاسم الذي يحمله؛ إذ عوضا عن تقديم ثقافة العالم العربي وقضاياه العالقة كان ثمة معرض قائم آنذاك عن المثلية الجنسية في العالم العربي، وسط ذلك لمحت شابا مغربيا يشرف على مطعم المعهد. كان يقدّم أطباقاً أصيلة من المطبخ المغربي العريق وكان ملماً بعالمه العربي وقضاياه على الرغم من هجرة عائلته الطويلة في فرنسا.
فيما كنت أتناول المسمّن المغربي مع الأملو، وأشرب شايا مغربيا، كنت أتبادل معه ومع مساعديه المغاربة في المطعم أطراف الحديث حول العرب في باريس، وكان العنوان الأكبر في حديثهم القضية الفلسطينية وما لف لفها. حديثهم ذاك، كان أقوى مرافعة عن الحق الفلسطيني في جنبات المعهد برمته.
مساء، مشيت من قوس النصر حتى نهاية شارع الشانزلزيه من دون أن أعثر على سيارة أجرة توصلني لوجهتي. بعد جهد مضن، أقلّني سائق جزائري. كان يشرح لي باستفاضة كيف يترافع عن القضايا العربية على طريقته الخاصة ومن خلال مقعده في السيارة. يقول إنه كلما ركب معه فرنسي وفتح معه حديثاً يعرّف ذاته أنه من فلسطين؛ ليوجِد بذلك مدخلاً للحديث عن الاحتلال الإسرائيلي. يقول إنه بهذا يحقق ((أضعف الإيمان)) كعربي في مدينة مثل باريس، منذ ما يزيد على عشرين عاماً.
لم تكن باريس وحدها التي جزمت فيها بأن الأشقاء من بلاد المغرب العربي مدافعون أقوياء يذودون عن قضيتنا في أوروبا؛ إذ طوال مكوثي في إسبانيا للدراسة، كنت أرى استماتة الجاليتين الباكستانية والمغربية، على وجه التحديد، في الحديث بلسان القضية الفلسطينية والمشاركة في الوقفات الاحتجاجية حين تحتقن الأوضاع في الأرض المحتلة.
في بلاد كثيرة، يصعب على الفلسطيني التصريح بهويته، مخافة الأذى، بيد أنه بين المغاربة، في بلدانهم تونس والجزائر والمغرب أو في المهجر، سيذكر هذا مطمئنا، ليرتمي بعدها في رعايتهم منقطعة النظير، ومرددا في نفسه بكل شجن: يا فلسطيني، استدر غرباً.

MENAFN18112024000072011014ID1108898618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث