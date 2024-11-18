دور المؤسسات الدينية في رؤية التحديث الاقتصادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. محمد العايدي
تعد المؤسسات الدينية جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي الأردني، ومع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 التي رعى إطلاقها جلالة الملك من أجل مستقبل أفضل للأردنيين، يظهر دور هذه المؤسسات كمحور مهم لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القيم التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتركز هذه الرؤية على الإنسان كمحور أساسي للتنمية، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والارتقاء بنوعية الحياة للأردنيين، وفي هذا السياق، يمكن للمؤسسات الدينية أن تلعب دورًا فاعلًا في تحقيق أهداف هذه الرؤية وذلك من خلال:
1. تعزيز القيم الأخلاقية المرتبطة بالاقتصاد: بأن تساهم المؤسسات الدينية في تعزيز القيم الأخلاقية التي تحكم التعاملات الاقتصادية، مثل الأمانة، والنزاهة، والشفافية. هذه القيم تخلق بيئة أعمال موثوقة، وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. كما أن نشر ثقافة الزكاة والوقف يمكن أن يدعم المشاريع التنموية والاجتماعية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد.
2. دعم ريادة الأعمال الاجتماعية: يمكن للمؤسسات الدينية أن تشجع على إنشاء مشاريع ريادية ذات طابع اجتماعي، مثل تلك التي تهدف إلى تمكين الفئات المهمشة أو دعم التنمية المحلية. مثلًا، يمكن توجيه الأوقاف نحو دعم التعليم المهني أو المشاريع الزراعية التي تسهم في توفير فرص عمل.
3. تعزيز ثقافة العمل والإنتاج: تلعب الخطب الدينية والأنشطة التوعوية دورًا مهمًا في تغيير الثقافة المجتمعية نحو تقدير قيمة العمل والإنتاج. يمكن أن تسهم هذه الجهود في تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وزيادة الإقبال على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
4. المساهمة في التنمية المستدامة: من خلال توجيه الأوقاف الإسلامية نحو مشاريع مستدامة بيئيًا، مثل استخدام الطاقة المتجددة أو دعم الزراعة العضوية، يمكن للمؤسسات الدينية أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
5. تعزيز التماسك الاجتماعي: تسهم المؤسسات الدينية في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وهو عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. الخطاب الديني المعتدل يعزز مناخًا مستقرًا يشجع على الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.
6. توجيه الفتاوى لدعم الاستثمار في المشاريع التنموية، مع التوسع في فهم النظام المالي في الإسلام بما يتناسب مع دفع الاقتصادي الوطني والتخلي عن الفتاوى الضيقة في هذا المجال.
7. تشجيع التمويل الإسلامي عبر أدوات مثل الصكوك الإسلامية، التي تعد بديلاً عن التمويل التقليدي وتعزز الاقتصاد.
8. وتوجيه فتاوى تدعو إلى الشفافية في الأعمال ومكافحة الفساد، وهو عنصر أساسي لجذب الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.
ولكن هناك جملة من التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية على الرغم من الإمكانات الكبيرة لديها مثل:
. نقص الكوادر المؤهلة للتعامل مع قضايا الاقتصاد والتنمية.
. ضعف التنسيق بين المؤسسات الدينية والقطاعات الاقتصادية.
. غياب التشريعات أو السياسات الواضحة التي تنظم توجيه الإمكانات نحو التنمية الاقتصادية.
ويمكننا أن نضع هذه التوصيات لتفعيل أكبر لدور المؤسسات الدينية في رؤية التحديث الاقتصاديّ منها:
. تدريب الكوادر الدينية: تنظيم دورات تدريبية للأئمة والمفتين والخطباء حول الاقتصاد والتنمية المستدامة.
. إنشاء شراكات إستراتيجية: تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمؤسسات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع مشتركة.
. تشجيع الابتكار الوقفي: تطوير نماذج أوقاف حديثة تدعم مشاريع اقتصادية واجتماعية، مثل صناديق الاستثمار الوقفي.
. إطلاق حملات توعوية: لتعريف المجتمع بدور المؤسسات الدينية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية التحديث.
. تبني المؤسسات الدينية لنهج مالي متقدم ومواكب للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية تكون دافعة وداعمة لعجلة الاقتصاد الأردني متناسقة معه وبما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية العامة.
وأخيرًا يمكننا القول بأن مؤسساتنا الدينية في الأردن تتمتع بقدرة كبيرة من الإمكانات لدعم رؤية التحديث الاقتصادي إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح. من خلال تعزيز القيم الأخلاقية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة، ويمكن أن تصبح هذه المؤسسات شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
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