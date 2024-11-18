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دور المؤسسات الدينية في رؤية التحديث الاقتصادي

11/18/2024 2:37:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمد العايدي






تعد المؤسسات الدينية جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي والثقافي الأردني، ومع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 التي رعى إطلاقها جلالة الملك من أجل مستقبل أفضل للأردنيين، يظهر دور هذه المؤسسات كمحور مهم لدعم التنمية المستدامة وتعزيز القيم التي تدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتركز هذه الرؤية على الإنسان كمحور أساسي للتنمية، وتسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن والارتقاء بنوعية الحياة للأردنيين، وفي هذا السياق، يمكن للمؤسسات الدينية أن تلعب دورًا فاعلًا في تحقيق أهداف هذه الرؤية وذلك من خلال:
1. تعزيز القيم الأخلاقية المرتبطة بالاقتصاد: بأن تساهم المؤسسات الدينية في تعزيز القيم الأخلاقية التي تحكم التعاملات الاقتصادية، مثل الأمانة، والنزاهة، والشفافية. هذه القيم تخلق بيئة أعمال موثوقة، وتساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية. كما أن نشر ثقافة الزكاة والوقف يمكن أن يدعم المشاريع التنموية والاجتماعية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد.
2. دعم ريادة الأعمال الاجتماعية: يمكن للمؤسسات الدينية أن تشجع على إنشاء مشاريع ريادية ذات طابع اجتماعي، مثل تلك التي تهدف إلى تمكين الفئات المهمشة أو دعم التنمية المحلية. مثلًا، يمكن توجيه الأوقاف نحو دعم التعليم المهني أو المشاريع الزراعية التي تسهم في توفير فرص عمل.
3. تعزيز ثقافة العمل والإنتاج: تلعب الخطب الدينية والأنشطة التوعوية دورًا مهمًا في تغيير الثقافة المجتمعية نحو تقدير قيمة العمل والإنتاج. يمكن أن تسهم هذه الجهود في تقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية وزيادة الإقبال على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
4. المساهمة في التنمية المستدامة: من خلال توجيه الأوقاف الإسلامية نحو مشاريع مستدامة بيئيًا، مثل استخدام الطاقة المتجددة أو دعم الزراعة العضوية، يمكن للمؤسسات الدينية أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
5. تعزيز التماسك الاجتماعي: تسهم المؤسسات الدينية في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وهو عامل أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. الخطاب الديني المعتدل يعزز مناخًا مستقرًا يشجع على الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.
6. توجيه الفتاوى لدعم الاستثمار في المشاريع التنموية، مع التوسع في فهم النظام المالي في الإسلام بما يتناسب مع دفع الاقتصادي الوطني والتخلي عن الفتاوى الضيقة في هذا المجال.
7. تشجيع التمويل الإسلامي عبر أدوات مثل الصكوك الإسلامية، التي تعد بديلاً عن التمويل التقليدي وتعزز الاقتصاد.
8. وتوجيه فتاوى تدعو إلى الشفافية في الأعمال ومكافحة الفساد، وهو عنصر أساسي لجذب الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال.
ولكن هناك جملة من التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية على الرغم من الإمكانات الكبيرة لديها مثل:
. نقص الكوادر المؤهلة للتعامل مع قضايا الاقتصاد والتنمية.
. ضعف التنسيق بين المؤسسات الدينية والقطاعات الاقتصادية.
. غياب التشريعات أو السياسات الواضحة التي تنظم توجيه الإمكانات نحو التنمية الاقتصادية.
ويمكننا أن نضع هذه التوصيات لتفعيل أكبر لدور المؤسسات الدينية في رؤية التحديث الاقتصاديّ منها:
. تدريب الكوادر الدينية: تنظيم دورات تدريبية للأئمة والمفتين والخطباء حول الاقتصاد والتنمية المستدامة.
. إنشاء شراكات إستراتيجية: تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمؤسسات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع مشتركة.
. تشجيع الابتكار الوقفي: تطوير نماذج أوقاف حديثة تدعم مشاريع اقتصادية واجتماعية، مثل صناديق الاستثمار الوقفي.
. إطلاق حملات توعوية: لتعريف المجتمع بدور المؤسسات الدينية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية التحديث.
. تبني المؤسسات الدينية لنهج مالي متقدم ومواكب للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية تكون دافعة وداعمة لعجلة الاقتصاد الأردني متناسقة معه وبما يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية العامة.
وأخيرًا يمكننا القول بأن مؤسساتنا الدينية في الأردن تتمتع بقدرة كبيرة من الإمكانات لدعم رؤية التحديث الاقتصادي إذا تم استثمارها بالشكل الصحيح. من خلال تعزيز القيم الأخلاقية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوجيه الموارد نحو التنمية المستدامة، ويمكن أن تصبح هذه المؤسسات شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

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