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الفاو: التدفق الكبير للاجئين بالأردن يضغط على الموارد وسوق العمل

11/18/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






عمان - أكد تقييم حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أنّ التدفق الكبير للاجئين أثر على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، حيث واجهت المملكة تحديات كبيرة بسبب الأزمة، بما في ذلك الضغط على الخدمات المحلية والموارد الطبيعية وسوق العمل.
وذكرت المنظمة أنّ قطاع الزراعة الهش الذي يعتمد في المقام الأول على العمالة الأردنية، تعرض لضغوط بسبب المنافسة المتزايدة على الوظائف غير الرسمية منخفضة الأجر بين اللاجئين السوريين، بالإضافة إلى ذلك، يتفاقم القطاع بسبب الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية والقاعدة الإنتاجية.
وجاء في تقييم مشروع "تعزيز سبل العيش المرنة والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة"، أنّ الفاو صرفت 274 منحة بمبلغ 4000 دولار لكل منحة على جولتين، وطلبت من الحاصلين على المنح توظيف عمال موسميين من كلتا الجنسيتين: اللاجئين السوريين، والمضيفين الأردنيين.
وتم تطوير مشروع "تعزيز سبل العيش المرنة والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، من خلال تعزيز التنمية الزراعية المستدامة" للاستجابة لانخفاض مستويات سبل العيش والأمن الغذائي نتيجة للأزمة السورية، كما تم تطويره للتخفيف من الآثار على المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان.
وكان الهدف العام للمشروع هو تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك بين السكان المتضررين من الأزمة السورية في الأردن ولبنان، من خلال التنمية الزراعية المحلية، أمّا هدفه المحدد فهو تحسين سبل العيش والأمن الغذائي للمجتمعات المضيفة الزراعية الضعيفة واللاجئين السوريين.
وتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارتي الزراعة في كلا البلدين، كما تعاون مع شركاء تنفيذيين وطنيين مختلفين، حيث تم التعاون في الأردن مع مؤسسة نهر الأردن، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وصندوق المعونة الوطنية، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن.
ووفقاً للتقرير، تم تنفيذ المشروع في بلدان معترف بها لاستضافة أعلى عدد من اللاجئين للفرد: 22 % من السكان في لبنان، و8.6 % في الأردن، مع الإشارة إلى أنّ كلا البلدين امتدا بضيافتهما لكل من اللاجئين السوريين ومن جنسيات مختلفة.
وتقدر الحكومة الأردنية أن حوالي 1.3 مليون سوري لجأوا إلى الأردن، بينما في لبنان، يُقدر أن حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في البلاد.
ويعاني 27 % من اللاجئين السوريين من انعدام الأمن الغذائي، وتعمل الأغلبية في وظائف موسمية مثل البناء والزراعة، ويعيش ما يقرب من كامل السكان السوريين في لبنان على دخل لا يغطي الاحتياجات الأساسية.
ويستفيد اللاجئون السوريون في الأردن من الخدمات الصحية والتعليمية الوطنية، ويُمنحون الإذن بالعمل في قطاعات محددة، وهذا يوفر لهم إمكانية الوصول إلى فرص كسب العيش القيمة.
وأشار التقرير إلى أن المشروع بذل جهودًا لتعزيز قدرة وزارتي الزراعة في كل من الأردن ولبنان، ومع ذلك، كانت النتائج مختلطة، ففي الأردن، تجاوز المشروع بشكل كبير أهدافه لإعادة تأهيل مراكز الإرشاد الزراعي، وأصبحت هذه المراكز مراكز حيوية لتدريب المزارعين، وخاصة من خلال برنامج مدرسة المزارعين الحقلية، وتجاوزت مبادرة مدرسة المزارعين الحقلية هدفها.
ومع ذلك، أثيرت مخاوف بشأن مواءمة جلسات التدريب مع التقويم الزراعي، كما أن مدى تبني المزارعين للممارسات الجديدة ما يزال غير واضح.

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