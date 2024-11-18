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سياسيون: الخطاب الملكي يعزز استثنائية الدورة النيابية كخطوة أولى في مسار التحديث السياسي

11/18/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أكد أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لـ(بترا) أمس، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الـ20، يشدد على المضي قدمًا في عملية التحديث السياسي القائمة على الحزبية البرامجية، القادرة على خدمة الوطن وتلبية تطلعات الأردنيين.
وأشار عضو اللجنة، العين السابق علي السنيد، إلى أن خطاب جلالته، جاء ليبارك نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ويؤكد أن الأردن سيمضي في مشروع الإصلاح وتحديث منظومته السياسية، بغض النظر عن الظروف الإقليمية المحيطة.
وقال إن "الأردن يسير بثقة نحو تعزيز دور الأحزاب البرامجية ومكانتها في الحياة السياسية، ما يضع المسؤولية على الجميع، بأن تكون مصلحة الأردن وخدمة أبنائه، الأولوية؛ وفوق كل الاعتبارات"، مؤكدا أن الخطاب الملكي بث الطمأنينة بشأن قدرة الأردن على تطوير الحياة السياسية، وفق متطلبات المستقبل، وتعزيز مكانة الشباب والأحزاب"، مشيرًا إلى أن الخطاب أزال التخوفات بشأن المرحلة المقبلة.
بدوره، قال عضو اللجنة، العين السابق جميل النمري، إن "افتتاح هذه الدورة، مناسبة استثنائية؛ فنحن أمام المحطة الأولى في مسار تطبيق مشروع التحديث السياسي". مضيفا أن مجلس النواب الحالي، كما قال جلالته في مطلع خطابه السامي "هو ثمرة تطبيق مشروع التحديث السياسي في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية، ومشاركة المرأة والشباب".
وأكد النمري، أن الأردن نجح بإنجاز الخطوة الأولى، وهي التحول لانتخابات حزبية، وإنتاج برلمان تتقاسم التمثيل فيه الأحزاب بنسبة كبيرة، داعيا إلى البناء على هذا الإنجاز، بجعل مشروع التحديث السياسي رافعة للنهوض، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المنشودة، ما يجعل الأردن أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المحيطة.
من جهته، قال عضو اللجنة، النائب الأسبق قيس زيادين، إن بدء الملك خطاب العرش بالتأكيد على أهمية التحديث السياسي، إشارة واضحة لضرورة الاستمرار في البرنامج الذي يتطلب وقتا ومثابرة.
وأضاف، أن جلالة الملك ركز على أن البرلمان الحالي، أولى ثمرات هذا الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن التطرق للإصلاح في البداية، يدل على أهمية الملف وأولوياته، وضرورة الاستمرار فيه.
وأشار إلى أهمية البناء على الانتخابات الأخيرة، وتعزيز مشاركة المواطنين بها عبر طرح برامج وأفكار تلبي طموحاتهم وتنطلق من مصلحة الأردن العليا.
وقال عضو اللجنة، العين السابق خالد رمضان، إن الخطاب الملكي، يأتي في سياق الرؤية الملكية للتحديث السياسي، موضحا أن الخطاب تناول الأطر العامة الأساسية للدولة الأردنية، مضيفا أن الملك وضع كل السلطات الوطنية أمام مسؤولية العمل بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدًا أن ذلك يتطلب عملا وثيقا متواصلا ومتناغما.
وشدد رمضان، على أن الخطاب يحمل رسالة واضحة للجميع بأن الأردن لن يتراجع عن مسيرة التحديث السياسي التي تعد المفصل الأساسي بتعزيز الإصلاح بمساراته الثلاثة، موضحا أن جلالته وجه الحكومة ومجلس الأمة بشقيه، لضرورة المضي قدما في التحديث السياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة تمثل مرحلة تأسيسية للعملية الحزبية.
وبين أن جلالته أكد أهمية عمل الأحزاب والسياسيين بروح الفريق لخدمة مصلحة الوطن العليا، وضرورة العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان إنجاح العملية السياسية بما يحقق طموحات الأردنيين.-(بترا)

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