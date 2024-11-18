سياسيون: الخطاب الملكي يعزز استثنائية الدورة النيابية كخطوة أولى في مسار التحديث السياسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أكد أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لـ(بترا) أمس، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الـ20، يشدد على المضي قدمًا في عملية التحديث السياسي القائمة على الحزبية البرامجية، القادرة على خدمة الوطن وتلبية تطلعات الأردنيين.
وأشار عضو اللجنة، العين السابق علي السنيد، إلى أن خطاب جلالته، جاء ليبارك نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، ويؤكد أن الأردن سيمضي في مشروع الإصلاح وتحديث منظومته السياسية، بغض النظر عن الظروف الإقليمية المحيطة.
وقال إن "الأردن يسير بثقة نحو تعزيز دور الأحزاب البرامجية ومكانتها في الحياة السياسية، ما يضع المسؤولية على الجميع، بأن تكون مصلحة الأردن وخدمة أبنائه، الأولوية؛ وفوق كل الاعتبارات"، مؤكدا أن الخطاب الملكي بث الطمأنينة بشأن قدرة الأردن على تطوير الحياة السياسية، وفق متطلبات المستقبل، وتعزيز مكانة الشباب والأحزاب"، مشيرًا إلى أن الخطاب أزال التخوفات بشأن المرحلة المقبلة.
بدوره، قال عضو اللجنة، العين السابق جميل النمري، إن "افتتاح هذه الدورة، مناسبة استثنائية؛ فنحن أمام المحطة الأولى في مسار تطبيق مشروع التحديث السياسي". مضيفا أن مجلس النواب الحالي، كما قال جلالته في مطلع خطابه السامي "هو ثمرة تطبيق مشروع التحديث السياسي في مسار يعزز دور الأحزاب البرامجية، ومشاركة المرأة والشباب".
وأكد النمري، أن الأردن نجح بإنجاز الخطوة الأولى، وهي التحول لانتخابات حزبية، وإنتاج برلمان تتقاسم التمثيل فيه الأحزاب بنسبة كبيرة، داعيا إلى البناء على هذا الإنجاز، بجعل مشروع التحديث السياسي رافعة للنهوض، وإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية المنشودة، ما يجعل الأردن أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المحيطة.
من جهته، قال عضو اللجنة، النائب الأسبق قيس زيادين، إن بدء الملك خطاب العرش بالتأكيد على أهمية التحديث السياسي، إشارة واضحة لضرورة الاستمرار في البرنامج الذي يتطلب وقتا ومثابرة.
وأضاف، أن جلالة الملك ركز على أن البرلمان الحالي، أولى ثمرات هذا الإصلاح السياسي، مشيرًا إلى أن التطرق للإصلاح في البداية، يدل على أهمية الملف وأولوياته، وضرورة الاستمرار فيه.
وأشار إلى أهمية البناء على الانتخابات الأخيرة، وتعزيز مشاركة المواطنين بها عبر طرح برامج وأفكار تلبي طموحاتهم وتنطلق من مصلحة الأردن العليا.
وقال عضو اللجنة، العين السابق خالد رمضان، إن الخطاب الملكي، يأتي في سياق الرؤية الملكية للتحديث السياسي، موضحا أن الخطاب تناول الأطر العامة الأساسية للدولة الأردنية، مضيفا أن الملك وضع كل السلطات الوطنية أمام مسؤولية العمل بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدًا أن ذلك يتطلب عملا وثيقا متواصلا ومتناغما.
وشدد رمضان، على أن الخطاب يحمل رسالة واضحة للجميع بأن الأردن لن يتراجع عن مسيرة التحديث السياسي التي تعد المفصل الأساسي بتعزيز الإصلاح بمساراته الثلاثة، موضحا أن جلالته وجه الحكومة ومجلس الأمة بشقيه، لضرورة المضي قدما في التحديث السياسي، مشيرا إلى أن الانتخابات الأخيرة تمثل مرحلة تأسيسية للعملية الحزبية.
وبين أن جلالته أكد أهمية عمل الأحزاب والسياسيين بروح الفريق لخدمة مصلحة الوطن العليا، وضرورة العمل التشاركي بين جميع المؤسسات الوطنية لضمان إنجاح العملية السياسية بما يحقق طموحات الأردنيين.-(بترا)
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