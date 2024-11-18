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محللون: خطاب العرش رسالة ملكية تؤكد هوية الدولة ومبادئها

11/18/2024 2:37:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - في خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، أمام أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، بعث جلالته برسالة قوية حول هوية الدولة ومبادئها، مشددا جلالته على أن الأردن دولة راسخة الهوية ولا تغامر بمستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني.
وأكد جلالته أهمية، وإبراز التزام المملكة بمصالحها الوطنية وعكس مواقفها الثابتة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما عرض لرؤية إستراتيجية تركز على ضرورة تحقيق السلام العادل والمشرف كسبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء أن خطاب العرش الملكي يعكس قراءة دقيقة للواقع الوطني والإقليمي، ويوفر وثيقة عمل تضع خطوطًا عامة لصياغة أجندة وطنية قادرة على تحقيق الأهداف التنموية والإصلاحية، مشيرين إلى أهمية إدراك الخطاب بشكل تكاملي مع الخطابات والتوجيهات الملكية الأخرى لضمان التنفيذ الفعلي للسياسات الوطنية.
وأوضحوا أن خطابات العرش، بدءًا من عام 1999 وحتى الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، تُظهر بوضوح أن القضية الفلسطينية، وخاصة القدس، هي نقطة مركزية في الخطاب.
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان قال إن خطاب العرش يشكل فصلاً جديداً في الحياة السياسية، واشتمل على ثوابت السياسات الوطنية والتحديات التي تواجه المنطقة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن خطاب العرش يعكس رؤية واضحة وشاملة لمستقبل الأردن ويضع معايير أساسية لمرحلة جديدة من البناء والتحديث، ويمثل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، مشيرا إلى دعوة جلالته لتعزيز دور الأحزاب البرامجية ومشاركة المرأة والشباب.
وأوضح الحوارات أن الخطاب ركز على المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق النواب والأعيان لضمان تنفيذ مسارات التحديث، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأردن، مشددا جلالته على أهمية إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو المستدام خلال العقد المقبل، مع التركيز على تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل.
بدوره، قال أستاذ الدراسات الإستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة، إن خطاب العرش رسالة للعالم بأن الأردن سيظل حصنًا للدفاع عن الهوية العربية والإسلامية للقدس، وإن القضية الفلسطينية ستظل أولوية لا يمكن التراجع عنها، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يُعد مصدر فخر لكل أردني وعربي، ويؤكد أن حماية القدس ومقدساتها هي رسالة سلام وحب، تُؤدى بشرف وأمانة من أجل أجيال المستقبل.
وأوضح أن خطاب العرش يعكس رؤية الأردن الحكيمة التي تجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل، ما يعزز مكانة المملكة كركيزة للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى تأكيد جلالته أن الأردن سيبقى العون والداعم للشعب الفلسطيني، مسخرًا جميع الإمكانيات لتخفيف معاناته وتعزيز صموده.
المحلل السياسي الدكتور معاذ أبو دلو قال إن جلالة الملك بعث برسالة واضحة للداخل والخارج، أن المملكة دولة ثابتة وذات هوية عروبية هاشمية وتدافع بلا تردد عن مصالحها ومصالح أشقائها، وتسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الأردن لن يجازف بأي شيء يتعلق بمستقبله السياسي على المستوى الإقليمي، ولا يخضع لأي ضغوط أو قرارات سياسية، إقليمية أو دولية.
بدوره، أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، أن خطاب العرش يمثل قراءة دقيقة للواقع الوطني والإقليمي، إلى جانب الإحاطة العميقة بطبيعة التحديات وتداعياتها على المناخ السياسي والاقتصادي الإقليمي.
كما أكد أن الخطاب يقدم وثيقة عمل تتضمن خطوطا عامة كفيلة بصياغة أجندة وطنية تستطيع بها السلطة التشريعية الرقابية والسلطة التنفيذية الحكومية أداء مهامها بفعالية وقدرة على تحقيق الأهداف التنموية والإصلاحية، مبينا أن الخطاب يجب أن يُدرَك بشكل تكاملي مع غيره من الخطابات واللقاءات والتوجيهات الملكية في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والدولية.
وأضاف أن النظرة الشاملة لخُطب العرش الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني في مجلس الأمة تُظهر بوضوح أن القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس كانت دائما نقطة مركزية في خطاب العرش، فهي مرتبطة به بكافة أبعادها الوطنية والقومية والعالمية، ودائما ما يركز جلالته على إيصال رسالة راسخة للعالم، مفادها أن السلام والاستقرار يستندان إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى خطاب العرش الأول الذي جاء بعد تولّي جلالته سلطاته الدستورية، باعتباره خطابا إستراتيجيا يمثل النهج الملكي المستمر لما سبقه من جهود وثوابت هاشمية للآباء والأجداد، يسير على خطاهم الأبناء والأحفاد، حيث قال جلالته بتاريخ 1 تشرين الثاني1999: "إننا نؤمن أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة، ولن يتحقق السلام المنشود دون تسوية هذه القضية تسوية عادلة".
وبين أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن خطاب العرش السامي هو تعبير صادق عن حال كل أردني وفلسطيني وكل عربي وكل حر في العالم ينادي بالسلام العادل على أساس الشرعية والحقوق التاريخية، حيث أعاد جلالته في خطاب العرش التأكيد على أن القضية الفلسطينية والقدس هي في الضمير الأردني الهاشمي، فكانت رسالته للعالم ودعاة السلام أن السلام العادل المشرف على أساس رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإعادة كامل حقوقه، هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك في العالم نظرا للبعد الدولي لهذه القضية.
وفيما يخص القدس، أشار جلالته بأنها قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسيبقى الدفاع عنها ورعاية مقدساتها الإسلامية والمسيحية واجبا تاريخيا انطلاقا من الوصاية الهاشمية، وهذا الدور الأردني يتزامن، كما أشار جلالته، مع جهود أردنية تتمثل بالعمل الدبلوماسي الدؤوب على المستوى العربي والإسلامي والدولي لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الدور الإنساني الإغاثي.
وقال: "يحذر جلالته العالم ومنظماته من مخاطر وتداعيات ما يجري من تطورات متسارعة تُمارس فيها إسرائيل الانتهاكات والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في كافة مدنه وقُراه، وسيبقى الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحب الوصاية التاريخية والمتمسك بالشرعية والحقوق التاريخية والرافض للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين والقدس، هو السند والداعم لفلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.-(بترا)

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