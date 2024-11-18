محللون: خطاب العرش رسالة ملكية تؤكد هوية الدولة ومبادئها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - في خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس، أمام أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، بعث جلالته برسالة قوية حول هوية الدولة ومبادئها، مشددا جلالته على أن الأردن دولة راسخة الهوية ولا تغامر بمستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني.
وأكد جلالته أهمية، وإبراز التزام المملكة بمصالحها الوطنية وعكس مواقفها الثابتة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما عرض لرؤية إستراتيجية تركز على ضرورة تحقيق السلام العادل والمشرف كسبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء أن خطاب العرش الملكي يعكس قراءة دقيقة للواقع الوطني والإقليمي، ويوفر وثيقة عمل تضع خطوطًا عامة لصياغة أجندة وطنية قادرة على تحقيق الأهداف التنموية والإصلاحية، مشيرين إلى أهمية إدراك الخطاب بشكل تكاملي مع الخطابات والتوجيهات الملكية الأخرى لضمان التنفيذ الفعلي للسياسات الوطنية.
وأوضحوا أن خطابات العرش، بدءًا من عام 1999 وحتى الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، تُظهر بوضوح أن القضية الفلسطينية، وخاصة القدس، هي نقطة مركزية في الخطاب.
مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان قال إن خطاب العرش يشكل فصلاً جديداً في الحياة السياسية، واشتمل على ثوابت السياسات الوطنية والتحديات التي تواجه المنطقة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات إن خطاب العرش يعكس رؤية واضحة وشاملة لمستقبل الأردن ويضع معايير أساسية لمرحلة جديدة من البناء والتحديث، ويمثل بداية لتطبيق مشروع التحديث السياسي، مشيرا إلى دعوة جلالته لتعزيز دور الأحزاب البرامجية ومشاركة المرأة والشباب.
وأوضح الحوارات أن الخطاب ركز على المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق النواب والأعيان لضمان تنفيذ مسارات التحديث، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأردن، مشددا جلالته على أهمية إطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو المستدام خلال العقد المقبل، مع التركيز على تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل.
بدوره، قال أستاذ الدراسات الإستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال الدكتور حسن الدعجة، إن خطاب العرش رسالة للعالم بأن الأردن سيظل حصنًا للدفاع عن الهوية العربية والإسلامية للقدس، وإن القضية الفلسطينية ستظل أولوية لا يمكن التراجع عنها، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يُعد مصدر فخر لكل أردني وعربي، ويؤكد أن حماية القدس ومقدساتها هي رسالة سلام وحب، تُؤدى بشرف وأمانة من أجل أجيال المستقبل.
وأوضح أن خطاب العرش يعكس رؤية الأردن الحكيمة التي تجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل، ما يعزز مكانة المملكة كركيزة للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى تأكيد جلالته أن الأردن سيبقى العون والداعم للشعب الفلسطيني، مسخرًا جميع الإمكانيات لتخفيف معاناته وتعزيز صموده.
المحلل السياسي الدكتور معاذ أبو دلو قال إن جلالة الملك بعث برسالة واضحة للداخل والخارج، أن المملكة دولة ثابتة وذات هوية عروبية هاشمية وتدافع بلا تردد عن مصالحها ومصالح أشقائها، وتسعى دوماً للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الأردن لن يجازف بأي شيء يتعلق بمستقبله السياسي على المستوى الإقليمي، ولا يخضع لأي ضغوط أو قرارات سياسية، إقليمية أو دولية.
بدوره، أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان، أن خطاب العرش يمثل قراءة دقيقة للواقع الوطني والإقليمي، إلى جانب الإحاطة العميقة بطبيعة التحديات وتداعياتها على المناخ السياسي والاقتصادي الإقليمي.
كما أكد أن الخطاب يقدم وثيقة عمل تتضمن خطوطا عامة كفيلة بصياغة أجندة وطنية تستطيع بها السلطة التشريعية الرقابية والسلطة التنفيذية الحكومية أداء مهامها بفعالية وقدرة على تحقيق الأهداف التنموية والإصلاحية، مبينا أن الخطاب يجب أن يُدرَك بشكل تكاملي مع غيره من الخطابات واللقاءات والتوجيهات الملكية في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والدولية.
وأضاف أن النظرة الشاملة لخُطب العرش الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني في مجلس الأمة تُظهر بوضوح أن القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس كانت دائما نقطة مركزية في خطاب العرش، فهي مرتبطة به بكافة أبعادها الوطنية والقومية والعالمية، ودائما ما يركز جلالته على إيصال رسالة راسخة للعالم، مفادها أن السلام والاستقرار يستندان إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى خطاب العرش الأول الذي جاء بعد تولّي جلالته سلطاته الدستورية، باعتباره خطابا إستراتيجيا يمثل النهج الملكي المستمر لما سبقه من جهود وثوابت هاشمية للآباء والأجداد، يسير على خطاهم الأبناء والأحفاد، حيث قال جلالته بتاريخ 1 تشرين الثاني1999: "إننا نؤمن أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع في المنطقة، ولن يتحقق السلام المنشود دون تسوية هذه القضية تسوية عادلة".
وبين أن اللجنة الملكية لشؤون القدس تؤكد أن خطاب العرش السامي هو تعبير صادق عن حال كل أردني وفلسطيني وكل عربي وكل حر في العالم ينادي بالسلام العادل على أساس الشرعية والحقوق التاريخية، حيث أعاد جلالته في خطاب العرش التأكيد على أن القضية الفلسطينية والقدس هي في الضمير الأردني الهاشمي، فكانت رسالته للعالم ودعاة السلام أن السلام العادل المشرف على أساس رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني وإعادة كامل حقوقه، هو السبيل الوحيد لتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك في العالم نظرا للبعد الدولي لهذه القضية.
وفيما يخص القدس، أشار جلالته بأنها قدس العروبة أولوية أردنية هاشمية، وسيبقى الدفاع عنها ورعاية مقدساتها الإسلامية والمسيحية واجبا تاريخيا انطلاقا من الوصاية الهاشمية، وهذا الدور الأردني يتزامن، كما أشار جلالته، مع جهود أردنية تتمثل بالعمل الدبلوماسي الدؤوب على المستوى العربي والإسلامي والدولي لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الدور الإنساني الإغاثي.
وقال: "يحذر جلالته العالم ومنظماته من مخاطر وتداعيات ما يجري من تطورات متسارعة تُمارس فيها إسرائيل الانتهاكات والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في كافة مدنه وقُراه، وسيبقى الأردن شعبا وقيادة هاشمية صاحب الوصاية التاريخية والمتمسك بالشرعية والحقوق التاريخية والرافض للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين والقدس، هو السند والداعم لفلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات.-(بترا)
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